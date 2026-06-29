【年収1,138万円】PMO案件2026年6月最新｜フリーランス調査【フリーランスボード調べ】

INSTANTROOM株式会社

2026年最新のフリーランスの「PMO案件の調査レポート」を発表します。

26,209件のフリーランスボードに掲載されている実際のフリーランス案件から作成しました。

■調査サマリー

・PMO案件の平均年収1,138万円

・リモート案件は88.2%

・PMO案件の占有率は全体の4.88%

■目次

PMOの職種別平均年収ランキングは3位（1,138万円）

PMOの職種別案件数ランキングは8位（案件比率 4.88%）

PMO案件のリモートワーク比率

PMO案件の多い業界

PMOの特徴

PMOが担当できる領域

PMOの市場価値

調査対象

フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-10）に掲載されたPMO求人案件の月額平均単価より想定年収を試算しています。

・対象期間

2024年2月1月～2026年6月29日

・対象件数：

26,209件

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：フリーランスボード（https://freelance-board.com/jobs/occupations-10）

PMOの職種別平均年収ランキングは3位（1,138万円）

PMO案件の平均月額単価は94.8万円、平均年収は1,138万円で、IT職種別の年収ランキングでは3位に位置しています。

PMOは、進行管理や課題管理、関係者調整を担い、プロジェクトを円滑に進める職種です。大規模開発では管理経験や調整力が求められるため、平均月額単価は94.8万円と高い水準にあります。ただし、戦略立案や組織管理まで担うITコンサルタントやエンジニアリングマネージャーよりは単価が低く、ランキングでは3位となっています。

3位ではあるものの、平均年収は1,100万円台前半と高い水準です。システム開発の大型化や複雑化を背景に、プロジェクトを円滑に進めるPMO人材の需要は、今後も安定して見込まれます。

PMOの職種別案件数ランキングは8位（案件比率 4.88%）

2026年6月時点でPMO案件は市場全体の4.88%を占め、職種別案件数ランキングでは8位、平均月額単価は94.8万円となっています。

PMOの案件比率が一定水準にある背景には、システム開発の大規模化や複雑化により、進行管理や課題管理、関係者調整を担う人材の需要がある点が挙げられます。開発チームや事業部門、外部ベンダーなどの間に入り、プロジェクトを円滑に進める役割が求められる職種です。

今後もPMOの需要は一定程度見込まれます。ただし、プロジェクト管理ツールや生成AIの活用が進む中では、進捗管理だけでなく、課題整理や意思決定を支える調整力がより重視される可能性があります。

PMO案件のリモートワーク比率

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-10)

2026年6月時点のPMO向けフリーランス案件・求人におけるリモートワーク比率は、フルリモートが10.5％、一部リモートが77.7％、常駐が11.8％となっています。

フルリモートと一部リモートを合わせると88.2％に達しており、リモートワークを取り入れた働き方が大半を占めています。

前月比ではフルリモートが1.0％減少した一方、一部リモートは0.7％増加し、常駐も0.3％増加しています。PMOは、進行管理や課題管理、関係者調整を担う職種のため、オンラインでも対応しやすい業務が多い一方、一部出社を含む案件も多い点が特徴です。

前年同月比ではフルリモートが12.0％減少した一方、一部リモートは19.7％増加し、常駐は7.7％減少しています。PMO案件では、完全在宅よりも一部リモートを中心とした働き方へ移行していると考えられます。

PMO案件の多い業界

（案件比率：上位5位を抜粋）

(参考：https://freelance-board.com/jobs/occupations-10)

2026年6月時点のPMO案件は、製造・メーカーが3.30％（866件）で1位、金融が3.24％（849件）で2位、サービスが2.99％（784件）で3位、toBが2.59％（679件）で4位、保険が2.54％（666件）で5位となり、上位5業界で全体の約14.66％を占めます。

製造・メーカーや金融、保険が上位に入る背景には、大規模なシステム開発や業務改善プロジェクトで、進行管理や課題管理、関係者調整を担う人材が必要とされている点があります。PMOは、事業部門や開発チーム、外部ベンダーの間に入り、プロジェクトを円滑に進める職種のため、複数部門が関わる業界で需要が発生しやすいと考えられます。

PMOの特徴

PMOは、システム開発や業務改善プロジェクトにおいて、進行管理や課題管理、品質管理、会議運営、資料作成などを担い、プロジェクトを円滑に進める職種です。プロジェクトマネージャーや開発チームをサポートし、関係者間の認識をそろえ、計画通りに進むよう調整します。

また、大規模開発や複数部門が関わる案件では、状況整理や報告、意思決定を支える役割が重要になります。開発現場だけでなく事業部門や外部ベンダーとの連携も多いため、開発知識に加えて、調整力や管理経験、資料作成力が求められます。プロジェクトの成功を支えるIT職種として、幅広い業界で需要が見込まれます。

PMOが担当できる領域

PMOが担当できる領域は、システム開発や業務改善プロジェクトにおける管理・調整業務全般です。たとえば、進行管理、課題管理、品質管理、リスク管理、会議運営、議事録作成、報告資料の作成、関係者間の調整などが該当します。

これらは、プロジェクトの状況を整理し、遅れや課題を早期に把握したうえで、関係者が適切に判断できるよう支援する領域です。開発チーム、事業部門、外部ベンダーの間に入り、情報共有や意思決定を円滑に進めます。案件によっては、計画作成の補助や進行ルールの整備、品質基準の確認なども担当し、プロジェクト全体の進行を支える役割を担えます。

PMOの市場価値

PMOは、システム開発や業務改善プロジェクトにおいて、進行管理や課題管理、品質管理、会議運営、資料作成などを担う職種です。プロジェクトマネージャーや開発チームを支援し、関係者間の認識をそろえながら、計画通りに進むよう調整します。

平均年収は1,138万円で職種別ランキング3位、平均月額単価は94.8万円となっています。案件比率は4.88％で職種別案件数ランキング8位と、フリーランス市場において一定の案件数がある職種です。

働き方ではフルリモート10.5％、一部リモート77.7％と在宅を含む案件が合計88.2％に達しています。一方で、会議運営や関係者調整、対面での確認が必要な案件もあるため、常駐案件も11.8％存在します。

市場価値が高い理由は、大規模開発や複数部門が関わるプロジェクトで、全体の進行を整理し、課題やリスクを管理する役割が求められるためです。開発チーム、事業部門、外部ベンダーの間に入り、情報共有や意思決定を支えるため、幅広い業界で需要があります。

高単価を獲得するには、進行管理、課題管理、品質管理、会議運営、報告資料作成の経験に加え、関係者調整や状況整理に対応できる力が重要です。さらに、開発知識や業務理解、意思決定を支える提案力がある人材は、市場価値を高めやすいです。

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現在、100社以上※1のフリーランスエージェント様（https://freelance-board.com/agents）と提携し、検索できる求人・案件数は53万件以上です。

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さらに2026年1月には、AIが希望条件に合った案件を提案する「AIマッチ機能（https://freelance-board.com/ai_match/）」をリリースしました。こうしたAI機能の開発を通じて、ITフリーランスの皆様がより効率的に理想の案件と出会える環境づくりを進めています。

※1：案件掲載準備中のエージェントを含みます。

■サービスURL：https://freelance-board.com/

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配信開始日：2025年6月5日

対応機種：iOS 15.6以上

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配信開始日：2025年9月11日

■会社概要

会社名：INSTANTROOM株式会社

代表者：代表取締役 笠間涼

所在地：東京都渋谷区元代々木町25-6

設立 ：2021年3月31日

URL ：https://instantroom.co.jp/

事業 ：

・フリーランスエンジニア・ITフリーランスの案件検索サイト「FreelanceBoard(フリーランスボード)」（https://freelance-board.com/）

・フリーランスエージェント・SES企業特化型CRM「FreelanceBase(フリーランスベース)」（https://freelancebase.jp/）

・業務委託エンジニア採用プラットフォーム「EngineerDASH(エンジニアダッシュ)」（https://engineerdash.com/）

・副業や転職が選べるITフリーランス求人プラットフォーム「ギョーテン」（https://gyou-ten.com/）

・SES専門メディア「SESLabo」（https://ses-labo.com/）