【OMOTENASHI Selection 2026 受賞】日本製ベビーギフト『LOLO et COCO 出産お祝いセット』が選ばれました！

株式会社ビセラ製作所

株式会社ビセラ製作所（所在地：愛知県瀬戸市、代表取締役：片見玲奈）が展開する

ベビーギフトセット『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』が、

2026年6月23日(火)、日本の優れた商品・サービスを国内外へ広めるアワード「おもてなしセレクション 2026」を受賞いたしました。

おもてなしセレクション 2026 を受賞した『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』

『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』は、パリに暮らす双子のクマ「LOLO」と「COCO」の物語をコンセプトにした、日本製・国産のベビーギフトです。

新生児期からねんね期の赤ちゃんとの暮らしで特に多い、授乳・吐き戻し・よだれ・汗のお悩みに着目し、スタイ・汗取りパット・ベビーソックス・ガラガラ・授乳スタイ2枚の計6点をセットにしました。

贈り物としてのかわいらしさだけでなく、毎日の育児で本当に使いやすい実用品を中心に構成している点、赤ちゃんの肌に触れる素材選び、国内生産・検品体制、そして開封後も再利用できる竹かごラッピングなど環境にも配慮し、贈る方と受け取る方の気持ちに寄り添ったギフト設計が特長です。

おもてなしセレクション 受賞発表ページ：

https://omotenashinippon.jp/selection/prize/2600-01-125/

「OMOTENASHI Selection 」とは

「OMOTENASHI Selection」は、日本の優れた商品・サービスを発掘し、世界に広めることを目的とした2015年に創設されたアワードです。10周年を迎える本年は、全国から多数の応募があり、厳正な審査の結果、当社製品が選定されました。

評価基準は、利用しやすさ、共感性、価格妥当性、独自性、持続可能性、国際通用性などの視点から「使い手のことを思いやる心遣い、こだわりが感じられるものか」というOMOTENASHI審査が行われます。

（画像引用：評価基準について | おもてなしセレクション（OMOTENASHI Selection））

今回、『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』は、6つの評価基準すべてがバランスよく評価を受けました。日本製ベビーギフトとしての品質、物語性のあるデザイン、育児に寄り添う実用性、贈答品としての完成度が評価され、受賞に至りました。

「OMOTENASHI Selection 」公式サイト：https://omotenashinippon.jp/selection/

受賞にあたり評価いただいたポイント

今回の審査では、『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』について、ギフトとしてのデザイン性、赤ちゃんに安心して使える素材選び、品質管理、そして新生児期の育児に役立つ実用的なセット内容を評価いただきました。

選定員からは、

「Made in Japanの手触りや品質の高さが直接伝わってくる」

「赤ちゃんにも安心して使える素晴らしいベビーギフト」

「誰に贈っても喜ばれること間違いない」

「品質と安全性への配慮が明らかなプラス」

といったコメントをいただきました。

今後は、日本製ならではの製造背景や素材選び、国内での丁寧な検品体制をより分かりやすく伝えながら、国内外のお客様に安心して選んでいただけるベビーギフトとして展開してまいります。

受賞商品『LOLO et COCO 出産お祝いセット』について

ビセラ製作所のブランド『LOLO et COCO（ロロココ）』は、

パリのミニョン通りに暮らす双子のクマ“LOLO”と“COCO”の物語をテーマに、

大人カワイイ出産祝い・ベビー雑貨をご提案しています。

ロロココが暮らすパリの街並みや、好きな食べ物をモチーフにしたデザインを取り入れ、

赤ちゃんらしいかわいらしさの中にも、大人が贈りたくなる上品さを大切にしました。

『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』2色展開・ラトル2種展開です。

カラーは、ピンクベージュ系とブルー系の2色展開。

やわらかなメローカラーのポルカドット柄は、オリジナル生地を使用しています。

セット内容は、スタイ、汗取りパット、ベビーソックス、ガラガラ、授乳スタイ2枚の計6点です。

好みやサイズ選びが分かれやすいお洋服ではなく、授乳、吐き戻し、よだれ、汗など、

赤ちゃんとの暮らしで本当に使いやすいベビー雑貨を中心に組み合わせました。

はじめての出産祝いはもちろん、二人目のご出産、双子の赤ちゃんへの贈り物、

会社や親戚からの贈答品など、幅広いシーンで選びやすいギフトです。

『LOLO et COCO 出産お祝いセット』の独自性

1. 絵本のような世界観を楽しめるベビーギフト

LOLO et COCOは、パリに暮らす双子のクマをテーマにしたシリーズです。

くすみカラーのドット柄、立体的なクマのモチーフ、パリを感じる総柄ソックス、刺繍のワンポイントなど、細部まで物語性を感じられるデザインに仕上げています。

赤ちゃんのためのアイテムでありながら、贈る大人の方にも「かわいい」と感じていただける“大人カワイイ”世界観を大切にしました。

カラー2色展開：ブルー ドット柄

2. 新生児期の困りごとに寄り添う実用品セット

赤ちゃんとの暮らしでは、授乳、吐き戻し、よだれ、汗への対応が毎日のように必要になります。

本商品では、そうした育児の場面を支えるため、

スタイ、汗取りパット、授乳スタイなど、使用頻度の高いアイテムを中心に構成しています。

汗取りパットは、赤ちゃんの背中の汗を吸収し、襟元から引き抜いて交換できる仕様です。

着替えの回数を減らしながら、汗冷え対策と衛生面の両立を目指しました。

授乳スタイは、首すわり前の赤ちゃんにも差し込みやすい卵型です。

国産の無撚糸パイルならではのやわらかさと吸水力で、

授乳時や吐き戻しの口元を拭く場面にやさしく使えます。

カラー2色展開：ピンクベージュ ドット柄

3. 赤ちゃんの肌に触れることを考えた素材選び

赤ちゃんの肌に触れるものだからこそ、素材のやさしさと使いやすさを大切にしています。

スタイ・汗取りパット・ベビーソックス・ガラガラには、オーガニックコットンを使用しています。（※GOTS認証の綿糸で編んだオーガニック生地使用）

授乳スタイには、紡績から製品加工まで一貫製造を行う国内織物メーカーの生地を使用。

赤ちゃんの口元に使うことを考え、やわらかさ、吸水性、乾きやすさに配慮した

「無撚糸パイル×ガーゼ」を採用しました。

セット内容(1)：オーガニックくまモチーフ付きスタイセット内容(2)：授乳スタイ 2枚入り

4. 職人とママの手で仕上げる、やさしい鈴音のガラガラ

ガラガラは、職人とママの手で心を込めて手作りしています。

赤ちゃんのはじめてのおもちゃとしても選びやすいよう、オーガニック素材を使用し、やさしい鈴音で赤ちゃんの興味をそそります。

ガラガラは、手首につける「リスト型」と手のひらサイズの「マスコット型」から選べます。

赤ちゃんの成長や贈る方の好みに合わせて選べる点も特長です。

セット内容(3-1)：オーガニック リストガラガラセット内容(3-2)：オーガニック マスコットガラガラ

5. オーガニック綿糸を使った国産ベビーソックス

ベビーソックスは、オーガニック綿糸を使用し国内製造しています。

パリを感じる総柄デザインで、セット内のアイテムとも合わせやすい雰囲気に仕上げました。

足裏には滑り止め付きで、適度な伸縮性で脱げにくい平織りのミドル丈、

見た目のかわいらしさだけでなく、赤ちゃんの成長に合わせた使いやすさにも配慮しています。

20年間採用している、再利用できるカゴを使ったラッピング

セット内容(5)：オーガニック ベビーソックスセット内容(6)：オーガニック 背中の汗取りパットビセラ製作所のギフトセットのラッピング

株式会社ビセラ製作所では、

ギフトセットのパッケージに天然素材のカゴを20年間継続して採用しています。

包装紙を使わなくても“きちんと感”のある贈り物として見せることができます。

中身が見えるラッピングは、渡した瞬間にかわいらしさが伝わり、受け取った方にも喜んでいただきやすい仕様です。

また、開封後のカゴは小物入れとして再利用できます。

過剰な使い捨て梱包を減らし、環境にも配慮したギフト仕様です。

商品は受注後に一つひとつセットアップし、パッケージの中で最もかわいく見える配置まで計算して仕上げています。

品質と安全性への取り組み

社内に検針機を導入。検針検査・縫製検査を徹底。パッケージに使用する天然素材のカゴも細かく検品。

赤ちゃんに安心して使っていただけるよう、国内の生地検査・製品検査・社内検品を徹底しています。

ホルムアルデヒド測定、検針検査、縫製強度、耐光性など、

ベビー用品として求められる品質管理を大切にしています。

また、3歳以下の幼児玩具の安全基準である「こどもPSCマーク」を取得。

安全性への配慮から過度な装飾は避け、刺繍やプリントでかわいらしさを表現しています。

創業40年、日本製ベビーギフトメーカーとして

展示会の様子。全国のベビー用品店、雑貨店、ECショップにお取り扱い頂いてます。

株式会社ビセラ製作所は、愛知県瀬戸市に拠点を置く、ベビー用品・ベビーギフトの企画、製造、販売を行う日本製・国産メーカーです。

創業以来、赤ちゃんとご家族に寄り添うものづくりを大切にし、オリジナルのベビー用品・ベビーギフトの企画デザインを20年にわたり続けてきました。

素材選びから縫製、検品、ギフトセット加工、ラッピング梱包まで丁寧に行い、安心とやさしさを感じていただけるベビーギフトをお届けしています。

代表コメント

このたび、『LOLO et COCO 出産お祝いセット ～パリに暮らす双子のクマ～』が

「OMOTENASHI Selection 2026」を受賞できましたことを、大変うれしく思っております。

出産祝いは、赤ちゃんの誕生を祝うとても大切な贈り物です。

私たちは、贈る方の「おめでとう」の気持ちがきちんと伝わり、受け取ったご家族にも安心して喜んでいただけるよう、素材選び、縫製、検品、ラッピング、梱包まで、一つひとつ丁寧に向き合ってまいりました。

今回の受賞は、創業以来大切にしてきた“真心を尽くすものづくり”を評価いただいたものと受け止めています。

これからも、赤ちゃんとご家族の特別な時間に寄り添い、「贈ってよかった」「もらってうれしい」と感じていただけるベビーギフトをお届けしてまいります。

株式会社ビセラ製作所

代表取締役 片見 玲奈

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/184488/table/3_1_defcf5b2aa78cf50364b5382f4c623df.jpg?v=202606290451 ]リスト型（品番：7950-BLDO、7950-PIDO）マスコット型（品番：7953-BLDO、7953-PIDO）【取扱希望・取材・掲載のご連絡について】

本商品は全国のギフトショップ・雑貨店等でもお取り扱いがございます。

取材・掲載や、卸売に関するご相談などございましたら、以下よりお気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

株式会社ビセラ製作所

Email：sakaide@becera.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社ビセラ製作所

英語表記：BE CERA Co., LTD.

所在地：〒489-0858 愛知県瀬戸市屋戸町181-2

代表者：代表取締役 片見 玲奈

設立：1987年1月7日

事業内容：ベビー用品・ベビーギフトの企画、製造、加工、販売

公式ホームページ：https://www.becera.co.jp/

公式オンラインショップ：https://www.becera.shop/

Instagram：https://www.instagram.com/becera_babygift/