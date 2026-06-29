旅から日常まで、あらゆるシーンに寄り添うキャリーオールバッグ

Strathberry Ltd.

スコットランド・エディンバラ発のラグジュアリーレザーブランド「STRATHBERRY（ストラスベリー）」が発表した2026年秋冬コレクション「A Study in Form（フォルムの探求）」。建築的なフォルムと日常に寄り添う機能美を探求した本コレクションから、この夏に活躍する新作キャリーオールバッグをご紹介いたします。

今シーズン注目を集めるのは、実用性と汎用性を兼ね備え、クラフトマンシップを体現したゆとりあるシルエット。ジップトップ仕様で荷物をしっかりと守る「Mosaic Cabas」から、肩の力を抜いて軽やかに持てる「Kite Hobo Maxi」まで。タイムレスなデザインと洗練されたシルエットが、旅先でも日常でも自然に映えます。

Mosaic Cabas \108,900

旅に寄り添う、洗練されたキャリーオール

STRATHBERRYのベストセラーである「Mosaic」コレクションの建築的なラインと、ゆとりあるトートシルエットを融合させた、この夏の理想的なトラベルバッグ。現代の旅に必要なアイテムをゆったりと収めることができ、ジップクロージャーが荷物をしっかりと守ります。洗練されたプロポーションと美しい仕上がりが、旅先でも穏やかなエレガンスを演出。この夏を象徴するキャリーオールバッグです。

Mosaic Cabas - \108,900Mosaic Cabas - \108,900

Kite Hobo Maxi \130,900

ゆとりあるシルエットが生み出す、ラグジュアリーな存在感

キャリーオールバッグをよりやわらかく、リラックスした表情へと昇華したデザイン。身体になじむシルエットとゆとりある容量を備え、仕事の日から週末のお出かけ、小旅行まで幅広いシーンで活躍します。日常の必需品をゆとりをもって収めながら、STRATHBERRYならではの洗練された佇まいを保つ一品。タイムレスな美しさと実用性を兼ね備えています。

Kite Hobo Maxi - \130,900Kite Hobo Maxi - \130,900

【STRATHBERRYについて】

エディンバラで生まれ、スペインの歴史ある工房で熟練した職人によって手作りされるSTRATHBERRYは、温かみのあるラグジュアリーを新たなかたちで提案するブランドです。シグネチャーであるMusic Bar（ミュージックバー）クロージャーとアーキテクチュラルなシルエットで広く知られ、世界中のスタイルアイコンやトレンドセッターから支持を集めています。

日常をさりげなく格上げするために生まれた各アイテムは、クラフトマンシップの結晶です。タイムレスで上質な素材を用い、世代を超えて受け継がれる価値を大切にしています。

歴史あるアトリエで生まれ、手に取るその瞬間に至るまで、品質へのこだわり、人とのつながり、そして受け継がれるレザー職人技の美しさを、STRATHBERRYは大切にしています。

2013年、Guy Hundleby（ガイ・ハンドルビー）とLeeanne Hundleby（リーアン・ハンドルビー）夫妻により設立。スコットランド・エディンバラという地から、温かく誰もが手の届くラグジュアリーを世界へ届けるというビジョンのもと、スペインの熟練レザー職人に着想を得て、緻密なクラフトマンシップと現代的なスコットランドの精神を融合したブランドとして歩みを重ねてきました。日本においても、そのプレゼンスを着実に高めています。

公式サイト: https://jp.strathberry.com/

Instagram : https://www.instagram.com(https://www.instagram.com/strathberry/)