ビジネス動画メディア「News Picks」に、エナーバンク代表取締役の村中が出演しました

株式会社エナーバンク

株式会社エナーバンク（本社：東京都千代田区 以下、エナーバンク）は、ビジネス動画メディア「News Picks」の番組に出演したことをお知らせします。 本番組では、MCを務める青山学院大学 地球社会共生学部 学部長・教授の松永エリック・匡史氏と、『電力調達』をテーマに1on1形式で対談しました。

※本動画はタイアップ企画です

電力自由化から10年が経過し、企業の電力調達を取り巻く環境は大きく変化しています。 一方で、多くの企業では依然として電力調達が担当者任せとなっており、調達方針が経営課題として十分に議論されていないのが実態です。 本動画では、エナーバンク代表の村中が、電力調達を単なるコスト削減ではなく「経営戦略」として捉えるべき理由について解説します。

電力価格の変動リスクや脱炭素への対応が求められる今、経営者が知っておくべき「新しい電力調達戦略」の考え方をお伝えします。ぜひご覧ください。

動画は下記よりご覧いただけます。

https://youtu.be/N39mBMx4I1s

■会社概要

会社名：株式会社エナーバンク

代表取締役：村中健一／共同創業者

代表取締役：佐藤丞吾／共同創業者

取締役CTO：関根大輔／共同創業者

取締役CHRO：山本哲史

所在地：〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 WeWork内

設立：2018年7月

事業内容：・ 電力オークションシステムの開発・運営

・ 環境価値取引プラットフォームの運営

- グリーン電力証書発行事業

- FIT非化石証書代理購入事業

- J-クレジット販売事業

・ 太陽光発電設備導入マッチングの運営

・ エネルギー調達・脱炭素化のためのデジタルコンシェルジュサービスの開発・運営

URL：https://www.enerbank.co.jp/