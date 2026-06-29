GTNとニッセイプラス少額短期保険、在留外国人向けにスマホ保険の取り扱いを開始

株式会社グローバルトラストネットワークス

外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、日本生命保険相互会社（代表取締役社長：朝日 智司）の子会社であるニッセイプラス少額短期保険株式会社（代表取締役社長：今西 秀幸、以下「ニッセイプラス少短」）と、在留外国人向けに「スマホ保険」の取り扱いを開始しました。

本協業では、ニッセイプラス少短が提供する「スマホ保険」を、GTNが展開しているGTN Mobileと合わせて提供することで、在留外国人が日本で安心してスマートフォンを利用できる環境づくりを推進します。

協業の背景

在留外国人にとってスマートフォンは、単なる通信手段ではなく、生活や就労を支える重要なインフラとなっています。母国の家族との連絡、仕事探しや勤務先とのコミュニケーション、行政手続きや医療・防災情報の取得、さらにはキャッシュレス決済など、日本で暮らすうえで多くのことがスマートフォンを起点に成り立っています。

一方で、来日直後や日本の制度に不慣れな外国人にとっては、スマートフォンが故障・破損した場合の備えが十分に行われていないケースも少なくありません。保険商品の内容が日本語中心で理解しづらいことや、加入手続きの煩雑さなどが障壁となり、「万が一の備え」が後回しになっている実態があります。近年、スマートフォンの高性能化に伴い、修理費用も高騰しています。最新機種の修理には5万～10万円（※1）を要するケースもあり、これは在留外国人の平均月収（約25万円）（※2）の約20～40%に相当します。

こうした在留外国人特有の不安や課題の解決を目指して、GTNとニッセイプラス少短は協業し、在留外国人向けに低価格でリスクをカバーする「スマホ保険」を提供することといたしました。

※1 主要メーカーの正規修理価格帯（自社調べ）

※2 厚生労働省「令和７年賃金構造基本統計調査」

協業の内容

本協業では、GTNが保険代理店として、ニッセイプラス少短の「スマホ保険」を取り扱い、GTNの外国人向け通信サービス「GTN Mobile」のSIMカードや多言語サポート等と組み合わせて提供します。これにより、在留外国人は、「来日直後でも」「日本の制度に詳しくなくても」、日本における通信サービス利用開始と同時に、万が一の備えを持つことが可能になります。

生活インフラとしてのスマートフォンを「使える状態にする」だけでなく、「安心して使い続けられる状態」にまで引き上げることを目指します。

<スマホ保険の主な特長>

今後の展開

- 月額200円の手頃な保険料- - 1台あたり月額200円で加入でき、在留外国人にとっても家計負担を抑えながら備えを持つことができます。- スマートフォンの破損を補償- - 落下などによる画面割れをはじめとした破損時の修理費用を、最大5万円（保険期間通算）を上限に補償します（自己負担額あり）。- 新品・中古、通信キャリアを問わず加入可能- - 通信キャリアを問わず、新品・中古のスマートフォンとも対応しており、来日直後に購入した中古端末も補償対象とすることができます。- 申込みから保険金請求までスマホで完結- - 加入手続きや保険金請求はすべてスマートフォン上で完結。GTN店舗でSIM契約とあわせての申込みも可能です。

両社は本協業を通じて、在留外国人が日本でスマートフォンを「壊れたら困るもの」ではなく、生活インフラとして安心して使い続けられる環境の構築を目指してまいります。2025年の在留外国人は約413万人（※3）、就労人口は約257万人（※4）まで増加し、今後もさらなる増加が見込まれています。今後も、在留外国人の生活環境やニーズを踏まえながら、さらなる利便性向上や生活環境の整備に資する取り組みを検討していく予定です。

※3 出入国在留管理庁「令和７年末現在における在留外国人数について」

※4 厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（令和７年10月末時点）」

【ニッセイプラス少短について】

社名 ：ニッセイプラス少額短期保険株式会社

所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビルFINOLAB

設立 ：2021年4月30日

代表 ：代表取締役社長 今西 秀幸

URL ：https://www.nissay-plus.co.jp/



【GTNについて】

GTNは、「国を越え、共に生きるすべての人に、豊かな暮らしを。」をミッションに掲げ、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創立年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/