サラリーマンが、宙を舞う。 SNS総フォロワー60万人超。テレビ番組やCM、大手企業イベントでも話題の社会人パフォーマンスチーム『チアリーマンズ（Cheer Re-Man's）』。平日は会社員、週末はパフォーマーとして、「日本を代表するパフォーマンスチーム」を目指し活動を続けている彼らが、東京・東京国際フォーラム、そして大阪・オリックス劇場で、過去最大規模となる単独公演に挑む。 ６月某所、稽古場に伺い、公演に向けた演目を練習中のチアリーマンズの皆さんに今回の公演への意気込みや活動への想いをお伺いしました。



チアリーマンズ インタビュー

インタビュー回答メンバー：赤井、望月、神原、安藤、丸山

――練習を拝見して、迫力と熱量に圧倒されました。ロケットのように次々と人が宙を舞い、飛ばされるのに心が躍ります。その上、皆さんの笑顔と声がポジティブオーラ全開で、楽しそうだな！と。皆さん、社会人になってもなおチアリーディングに打ち込む、その原動力はなんでしょう？

望月 もちろんチアリーディングは大好きです。それ以上に、仲間とどこまで大きなことを成し遂げられるかが一番楽しい。今思うとチアでなくてもよかったかもしれませんが、僕らにはチアリーディングしかなかった。練習するのもみんなに会いたい、みんなと頑張りたいというモチベーションがあるから。仕事をしながら、本気で夢を追える仲間がいることが一番大きいです。 神原 仲間の存在はもちろん、この活動自体が刺激的です。会社員としての仕事も楽しいけれども、1年後に自分がどうなっているのかは割と想像できるんですね。だけど今は1年後の自分が想像つかなくて。チアリーマンズを設立して、半年後にTBS系の朝のバラエティ番組『ラヴィット！』に出演し、1～2年後にはイギリスの人気オーディション番組『Britain's Got Talent（ブリテンズ・ゴット・タレント）』に出場するなんて、想像もつきませんでした。今回の単独公演もそう。こんなに刺激的な生活を送れるのはこのチームありき。最高の仲間と一緒に夢を目指す環境にいられることが刺激的で、そのためなら仕事以外の時間全てを注ぎ込んでも絶対に後悔しない。むしろ、今やらなければ後悔するでしょう。そのくらい本気でチーム全員が取り組んでいます。 丸山 私は今、仕事で福岡に住んでいます。平日は福岡で仕事、週末は練習のために飛行機で上京し、日曜夕方に戻る生活です。それをするのは今しかできない挑戦だから。望月が言う通り、これほど熱量が高く、目指す方向もベクトルの大きさも同じメンバーが集まることは奇跡のようなもの。時間は取られますし体力的にも負荷はかかりますが、それが全く苦ではない。とても良い環境で過ごせています。 安藤 付け加えるなら、私はチアリーディングの表現が好きです。男性がスーツを着て、アクロバティックな動きをする。それも半端ない熱量で。他のダンスや演劇にはない表現に魅力を感じます。 望月 技が決まるかどうかのハードルが高くてスリリング。本番では決まるか決まらないか、いわば毎回、バスケのフリースローを打っている感じです。飛ばして、ガン！と決まった瞬間が好き、というメンバーも多いです。 神原 もちろん技を決めるためには練習を重ね、成功率を100パーセントにするために努力しています。その過程があるからこそ、決まった瞬間は新鮮な喜びがあり、心の底から達成感を味わえる。それを観客の皆さんと分かち合えるのもいいですね。 望月 チアリーディングというと、一般的に女子のイメージが強く、男子がやるの？と驚かれたりもします。ところが実際に見ていただくと皆さん、表情が変わるんです。最初は一歩引いたところから見ている人たちでも、演技が終わった時には「本当にすごい！」と感動していただける。いわば人の価値観を変えられるスポーツで、そんな瞬間が味わえるのも魅力です。 神原 池袋の単独公演で、おじいさんが「本当に来てよかった！」と涙を流されました。心からやって良かったと思いましたね。 望月 SNSでは人生を悲観している方や困難に思っている方から、自分も頑張ろうと思いましたとメッセージをいただきます。この活動の意義を感じますね。

――チアリーディングは飛ぶ人が注目されがちですが、土台になる人も重要なチームスポーツかと。実は僕も飛びたい！という人、いますか？

神原 はい！やっぱり飛びたいです。 望月 できることならみんな飛びたい。 一同 （笑） 赤井 僕も始めた頃は飛びたいと思いました。だけど1年くらいやっているとその気持ちはなくなりましたね。なぜなら、チアは飛んでいる人を見るだけでなく、演技全体を見て感じ取っていただくパフォーマンスだからです。 神原 厳密に言うと人は3段になっていて、下からベース、ミドル、トップ。基本は大学時代のポジションをそのまま移行する形です。しかし人数が限られていることもあり、新しいポジションをやることもあります。例えば、望月はベースでしたが、今はミドルに変わりました。変わってみてどうですか？ 望月 僕は飛ばして乗せる側だったので、感覚はかなり違います。前は飛ぶことがそれほど難しいことだと思っていなかったので、失敗するとなぜ失敗するんだろう？と思っていて。 丸山 そう思っていたのか！ 一同 （笑） 望月 だけど実際、自分がミドルに入ったら、ベースで支える人の技術のすごさを感じています。ポジションが変わったことで、みんながどういうスペシャリティで頑張っているのかを感じる機会になりました。それぞれが適材適所にいるおかげでチームがうまく回っているんだと。 安藤 自分がどこをやりたいというよりも、体格によって適材適所のポジションがあるので、そこでいかに頑張るかだと思います。チア以外にも、平場でのアクロバットが上手いメンバーやダンスが得意なメンバーもいます。最近ではエンターテインメントを意識するようになった分、前よりも選択肢が広くなり、メンバーたちはいろんなことに挑戦しています。 丸山 大学時代の僕たちはどちらかというとダンスは苦手で、避けていたんです。でもそういうところにもしっかり向き合い、一つの作品としてお見せしたい。平日の夜にダンススタジオを借りて練習したりもしています。 赤井 また今、チームの中で筋トレブームがきています。全国規模の健康美コンテスト「ベストボディ・ジャパン」にも5、6人が出場しました。筋トレは好きだし、チームのためにもなり、良いことづくめ。実際、筋肉に比例して、チームを開始した当初よりも人が飛ぶ高さはどんどん高くなっています。

――パフォーマンスでの声出しも魅力で、男子ならではの野太い声が迫力満点。これは皆さん、意識してのこと？

赤井 特に意識しているわけではなく、自然と出ているような？ 望月 もはや、自分たちを鼓舞するために出している感じです。 神原 チアリーディングは見ている人を応援するイメージですが、メンバーがお互いを鼓舞し合っているのも確か。今日はハードな通しを何度も繰り返したので、無言だったらみんな限界だったでしょう。そこで「頑張ろう！」と声を出すことによって、限界を突破できるんです。 明確に意識をしているのはアイコンタクトです。チアリーディングは危険と隣り合わせでもあり、一朝一夕の仲間では成立しない。信頼関係の中で、飛ばす人が飛ぶ人の目を見る、飛ぶ人がミドルと目を合わせる。その点でも信頼関係が強固になって技が決まることにつながっていきます。互いの信頼を確かめ合う。言葉にすると恥ずかしいけれど（笑）、そんな側面もあります。

―チアリーマンズといえばスーツ姿でのパフォーマンスが印象的です。あれだけ飛んだり跳ねたりして、スーツは破れないものなんですか。

丸山 伸びますね。一回も破れていない。 神原 ユニクロの伸縮性が高い「感動ジャケット」がなかったら、ここまで来られていないです（笑）。

――男子チアをやっていてよかったと思うことは？

神原 今、このチームにいられることです。 望月 このチームを作る前、赤井と僕たちの人生はこのままいいんだろうかとよく話していました。土日はただゲームをして過ごしていた日々。何者でもなかった自分たちが、こうして単独公演ができるようになりました。仲間が賛同してくれて目指すものがある。かつそれが誰かの力になる。チアリーディングがあったからできたことで、踏み出して、また続けてきてよかったと思っています。 安藤 チアリーマンズの活動以外でも、いい影響がたくさんあります。仕事面はもちろんのこと、現状に満足せず、何かやりたいことがないかと常に自分に問い、行動を起こし続ける。そんな挑戦できるマインドを保てるようになりました。メンバーみんなが頑張っていることも刺激になります。 赤井 右に同じです。あとは太らないこと（笑）。 丸山 何なら痩せていく一方です。 望月 老けないこともあります。 神原 アンチエイジング効果（笑）。 赤井 さっきの話にも出てきましたが、結局仲間に思いがあるんでしょうね。これだけ同じ熱量と高い目標を共有し、共に歩める仲間がいるのは本当に幸せなこと。仲間は自分の人生の中でも一番大事なものだと感じるので、チアを通してこの環境を実現しているとも言えます。 望月 個人的には2つ、好きな瞬間があります。一つはものすごく練習してきて、いざ本番を迎えた控室の空気感。みんな曲を聴きながらそわそわしつつも、闘志に溢れていて。いよいよ努力してきたものが一つになる、いくぞ！という瞬間。これは普通に生きていたら絶対に味わえない感覚です。もう一つは実際にパフォーマンスで、パーンと飛ばして難しい技がハマった瞬間。全員が歓喜に包まれるあの瞬間はアドレナリンが出て、言葉では言い表せない高揚感があります。

――最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします

赤井 男子チアリーディングというスポーツ自体が珍しいと思います。こんなエンタメがあることを知っていただきたいです。観て、絶対に後悔はさせません！ 望月 アクロバットの超絶技巧は世界を見渡したら、もっとすごいものがあるかもしれません。だけど熱量だけは誰にも負けないと胸を張って言えます。何かに悩んでいる方や頑張る気力を失くしてしまった方はぜひ一度見に来てほしい。僕らの公演でエネルギーを補充して、チアリーマンズがあんなに頑張っているから自分ももう少し頑張れる！と思っていただけたら嬉しいです。 安藤 僕らの公演を通して心を動かし、何かを感じ取っていただきたいです。たとえ行動をすぐに起こせなくても、心の中に残っていることが大事。普通のサラリーマンが平日に仕事をして、土日は心血を注いで本気で取り組んでいる。その思いが伝わりますように。

チケット好評発売中！

公演の詳細・チケット情報は公式ホームページをご覧ください。 https://26live.cheerremans.co.jp 公演スポット映像はこちら https://youtu.be/2wl_VduZvbU

Cheer Re-Man’s（チアリーマンズ）とは？

2023年6月、早稲田大学の男子チアチームOBによりCheer Re-Man’s が結成。 チーム名の由来は、「チアするサラリーマン」。 “RE” には、一度引退したステージへ再び戻り、新たな挑戦を始める “再起動” の意味を込めています。 世界的オーディション番組「Britain’s Got Talent」では準優勝に輝き、プロ野球・Bリーグの公式戦、バレーボール世界選手権などでのパフォーマンスやTV番組、コマーシャルへの出演など国内外で注目を集める。

公演概要 チアリーマンズ 単独公演

＜東京公演＞ 日時：2026年8月9日(日）17：30開演 会場：東京国際フォーラム ホールA （有楽町） ＜大阪公演＞ 日時：2026年10月12日（月祝）17：30開演 会場：オリックス劇場 ■出演：Cheer Re-Man’s 【チケット料金（全席指定・税込）】 S席7,500円、A席5,400円、B席3,900円 VIP席：14,500円 ＊VIP席＝公演限定特別グッズ付き ＜東京公演＞ 申込先：https://tickets.kyodotokyo.com/re-26live/ 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00） ＜大阪公演＞ 申込先：https://w.pia.jp/p/cheermans26kdsk/ 一般発売日：５月１６日(土)10:00AM ※4歳未満入場不可 ※公演が中止となった場合を除き、チケットご購入後の払い戻し・キャンセルは出来ません。 ※営利目的のチケット転売は禁止とさせていただきます。 ※チケットはお一人様1枚必要 ※車椅子をご利用のお客様は、S席をご購入の上、各お問合せ先までお電話にてお問合せ下さい。 ※グッズ付きチケットのグッズのお渡しは当日会場にて行います。

【お問い合わせ】 ＜東京公演＞キョードー東京 0570-550-799（平日11:00～18:00 / 土日祝10:00～18:00） ＜大阪公演＞キョードーインフォメーション（祝日を除く月～金曜 12:00-17:00） 0570-200-888 主催：キョードー東京 協力：キョードー大阪