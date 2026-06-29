相鉄ホールディングスとエコデシックによる植物工場実証事業「そうてつとれたて便」ハーブ等の多品種同時栽培・販売を開始都市型植物工場の優位性を生かした「オンデマンド型」栽培へ

株式会社エコデシック

相鉄グループの相鉄ホールディングス(株)（本社・神奈川県横浜市西区、社長・加藤 尊正）と(株)エコデシック（本社・千葉県柏市、代表取締役・後藤 秀樹）は、相鉄線沿線で実施している「都市型地産地消植物工場の実証事業」（以下、本実証事業）で、ハーブ（ワイルドルッコラ、パクチー、バジル）を栽培・収穫し、2026 年 7 月 1 日（水）から相鉄線沿線のそうてつローゼン 6 店舗で販売を開始します。

■これまでの取り組み

本実証事業は、物流分野の人手不足や環境負荷といった社会課題の解決に向け、持続可能な社会の実

現や地産地消の促進を目的に 2025 年 4 月からスタートした取り組みです。2025 年 9 月 21 日から、相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」として、第一号工場「SOTETSU GREEN LAB」（横浜市泉区）で栽培・収穫したフリルレタスを相鉄線で輸送し、沿線のそうてつローゼン 9 店舗（販売開始当初は 6 店舗）にて販売しています。フリルレタスの販売は好調に推移しており、高いリピート率を確保しています。

■本実証事業の検証状況

2025 年からの取り組みを受けて、以下のようなことが明らかになりました。

１. 独自の栽培技術「Agrofactor(アグロファクター)」により、一般的な植物工場の半分以下の照度（電力費も半分以下）で、高速の栽培速度（葉物野菜で播種から１カ月程度、ハーブは１カ月以内で収穫を実現できること

２.「SOTETSU GREEN LAB」の精密な環境整備により、高い生産性を実現できること

３.消費地域と隣接し早期輸送（鉄道輸送）できるため、商品劣化が少なくお客さまの満足度が高いこと

４.多品種同時栽培や色付き野菜の栽培にも対応可能なこと

■多品種同時栽培でハーブを販売

これまでの取り組みと検証を受けて、今回新たにハーブの栽培・収穫・販売を開始します。近年、ハーブやスパイスを家庭で使う習慣が定着し、ハーブの需要は安定的に増加傾向にあります。一方で生鮮野菜と同様に日持ちしないため、地産地消の都市型植物工場にとって、非常に相性の良い商品といえます。さらにフリルレタスに続く高付加価値商品として、本実証事業の本格的な事業化に向けて重要な役

割を担います。

■お客さまの声でオンデマンド栽培へ

今回、フレッシュハーブ販売にあわせて、2026 年 7 月 4 日（土）と 11 日（土）に、各販売店舗にお

いて試食キャンペーンを開催します。イベントでは、「そうてつとれたて便」の魅力を体験いただける

機会を設けるとともに、アンケートを通じてお客さまの声を収集し、ご回答いただいた方、先着 200人に相鉄ポイント 200 ポイントをプレゼントします。

こうしたお客さまの声は、今後の栽培品種の選定にも活用していく計画です。ハーブであれば約 1 カ月で商品化が可能であると同時に、「オンデマンド型」の栽培体制を導入することによりお客さまのニーズが高い品種を、需要に即して生産することが可能になります。これにより、工場野菜の生産効率向上と食品ロス削減の両立を目指します。

■多様な人材が活躍できる体制づくり

販売商品のパッケージシール貼り作業を、相鉄ホールディングスの特例子会社である相鉄ウィッシュ(株)（本社・神奈川県横浜市旭区、社長・後藤 亮一）のスタッフが担うなど、障がいのある方を含む多様な人材が、本実証事業では活躍しています。

また、本作業は短時間でも従事しやすく、学生や主婦、シニア層など多様な人材の参画を可能にし、地域における雇用創出にも寄与しています。実際に、沿線に暮らす 10 代から 60 代後半までの幅広い世代が、それぞれのライフスタイルに応じて関わっており、農に触れる身近な機会の提供とあわせて、地域に根ざした働く場づくりにもつながっています。

相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」ハーブ販売の概要

1．開始日

2026 年 7 月 1 日（水）から順次販売開始

2．販売店舗

そうてつローゼン 6 店舗

・鶴ヶ峰店

・ジョイナステラス二俣川店

・三ツ境店

・緑園都市店

・南まきが原店

・ゆめが丘ソラトス店

3．販売商品

ワイルドルッコラ

パクチー

バジル

4．販売価格

1 袋 299 円（税込 328 円）

「そうてつとれたて便」試食キャンペーンの概要

1．開催日時・場所

2026 年 7 月 4 日（土） 11:00～16:00 頃まで

そうてつローゼン 2 店舗

・鶴ヶ峰店

・緑園都市店

2026 年 7 月 11 日（土） 11:00～16:00 頃まで

そうてつローゼン 4 店舗

・ジョイナステラス二俣川店

・三ツ境店

・南まきが原店

・ゆめが丘ソラトス店

2．イベント内容

〇「そうてつとれたて便」の試食の実施

相鉄ブランド野菜「そうてつとれたて便」フレッシュハーブの試食を実施します。

〇アンケートキャンペーンの実施

店頭ポスター・チラシに掲載の二次元コードからアンケートにご回答いただいた相鉄ポイント会

員の方、先着 200 人に相鉄ポイント 200 ポイントをプレゼントします。

※イベントの様子を静止画や動画で撮影し、後日ウェブサイトやポスターなどに使用させていた

だく場合がございます。ご参加者には、その旨ご了承いただいているものとさせていただきます。

※アンケートの回答は、お一人さま 1 回限りとさせていただきます。

相鉄ホールディングスの概要

1．会社名

相鉄ホールディングス株式会社

2．所在地

神奈川県横浜市西区北幸2丁目9番14号

3．代表者

加藤 尊正

4．事業内容

グループ経営事業

https://www.sotetsu.co.jp/

5．資本金

388億303万4,708円

エコデシックの概要

1．会社名

株式会社エコデシック

2．所在地

千葉県柏市柏6丁目9番18号

3．代表者

後藤 秀樹

4．事業内容

独自栽培技術「Agrofactor（アグロファクター）」による植物工場開発

https://ecodesic.co.jp/

5．資本金

7,075万円