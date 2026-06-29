京阪電気鉄道株式会社（本社：大阪府枚方市、社長：井上欣也）では、電車内や駅構内でのマナー向上を呼びかける取り組みの一環として、沿線の小学１年生を対象に配布するマナー啓発冊子『電車にのってどこへ行こう？ マナーとルールをまもって出発進行！』の配布エリアを拡大します。 本冊子は、子供が初めて一人で電車に乗るという物語を通して、電車を利用するうえで知っていただきたいマナーやルールについてイラストで分かりやすく説明しています。読んで終わりではなく、お子さまにマナーとは何かを考えてもらえるよう、あえて正解を明示しない「マナーさがしえ」のページも設け、マナーを守れている人と守れていない人を探しながら、学んでいただける内容となっています。 試験配布した昨年度（2025年度）は枚方市内の公立小学校に限定して配布を行いましたが、ご好評であったことを受けて、今年度は京阪電車が通る全ての自治体を対象に、配布エリアを大幅に拡大。枚方市に加えて、大阪市、守口市、門真市、寝屋川市、交野市、京都市、八幡市、宇治市、および大津市の公立小学校を介して、夏休み前に順次配布いたします。 小学生となり行動範囲が広がっていくお子さまに、本冊子を通して学校やご家庭で電車のマナーについて考えるきっかけにしていただくことを目指します。 当社では、今後もマナー啓発冊子の配布をはじめ、ポスターや車内放送などさまざまな機会を通じて、マナーへのご理解とご協力を呼びかけ、駅や車内の快適な環境づくりに努めていきます。

2026年度 小学１年生向けマナー啓発冊子の配布について

１．タイトル 『電車にのってどこへ行こう？ マナーとルールをまもって出発進行！』 ２．形 式 B5サイズ（12ページ） ３．配布部数 249校 18,344部 ４．配布対象 枚方市内の全公立小学校（44校）の1年生 大阪市内（北区、中央区、都島区、城東区、旭区）の一部の公立小学校（40校）の1年生 守口市内の全公立小学校（13校）の1年生 門真市内の全公立小学校（12校）の1年生 寝屋川市内の全公立小学校（23校）の1年生の1年生 交野市内の全公立小学校（9校）の1年生 京都市内の一部の公立小学校（43校）の1年生 八幡市内の全公立小学校（8校）の1年生 宇治市の全公立小学校（20校）の1年生 大津市内の全公立小学校（37校）の1年生 ※2026年度より対象エリアを拡大して配布 ５．配布時期 6月29日（月）より順次

以上

https://newscast.jp/attachments/2sXy8uHFDLXSMPekTr2Y.pdf