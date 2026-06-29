2026年07月07日(火)初開催｜物流会社向けの研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」に「トラック整備部会」を新設します

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行、以下「船井総研SC」）は、2026年7月7日(火)に、運送会社向けの研究会「ロジスティクスプロバイダー経営研究会」において、新設となる「トラック整備部会」の7月例会を開催いたします。

初開催の本例会では、山岸グループ代表取締役社長の山岸一弥氏を特別ゲスト講師としてお迎えし、自社整備体制の構築による収益性向上についてご講演いただきます。

■「トラック整備部会」発足の背景と趣旨

現在の運送業界では、トラックドライバーの不足のみならず、それ以上に有効求人倍率が高く深刻な不足に直面しているのが「整備士」です。従来のようにディーラーや外部の整備工場へ全面的に依存している状況では、修繕費の高騰や修理納期の長期化による稼働率低下が、多くの運送会社の経営において大きな課題となっています。

このような背景から、当社では「トラック整備」に特化した専門部会を2026年7月より新たに立ち上げる運びとなりました。本研究会では、トラック整備を単なるコストとして管理するのではなく、安全・収益・人材を支える重要な経営基盤として捉え直し、運送会社が持続的に成長し続ける「サステナグロース経営」（持続的成長経営）の実現を支援いたします。

■主要テーマ（活動内容）

本研究会では、主に以下の4つのテーマを主軸に、実務的なノウハウを体系化してまいります。

業績アップに向けた車両戦略： コスト最適化と安全性の向上、修繕費抑制による車両稼働率の最大化

自社整備機能の立ち上げ： 各企業の保有台数や成長段階に応じた、自社整備機能保有へのロードマップ策定

整備士の採用・育成： 自社整備の基盤となる整備士の採用手法や体制構築の実行支援

機材・工具の選定： 土地、建屋、工具の最適な選定や、部品選定によるコスト低減の具体策提示

■当日スケジュール

第一講座：利益率を高める整備強化のポイントと最新成功事例

（講師：船井総研SC 整備チーム チームリーダー 山口哲也）

運送業界の最新動向からみる自社整備強化の時流と、原価高騰を乗り越え利益を確保するための施策をお伝えします。

第二講座：情報交換会

参加各社が取り組む整備士の採用・育成方法、効率的な運営方法、コスト削減などの実例やノウハウについて、生の情報交換を行います。短時間で多くの実例や知見を共有・吸収できる貴重な機会です。

第三講座：特別ゲスト講座「整備はコストではない！増収増益を続ける山岸運送グループの車両・整備戦略」

（講師：山岸グループ 代表取締役社長 山岸一弥 氏）

各種コストが高騰する中、「整備は利益を生み出す経営機能」という思想のもとで自社整備体制を構築された実例を交え、タイヤやオイル交換の内製化、中古車活用と認証工場化による利益体質づくりについて解説いただきます。

第四講座：まとめ講座「整備力強化に向けて取り組むべきこと」

（講師：船井総研SC グループマネージャー 三村信明）

当日学んだポイントを整理し、明日からの実践につなげるための振り返りを行います。

■ 開催概要

日時： 2026年7月7日(火) 13:00～16:30

会場： 船井総研グループ 東京本社 サステナグローススクエア TOKYO（八重洲）

（東京都中央区八重洲二丁目2番1号 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー）

対象： 運送会社・物流会社の経営者、経営幹部、車両管理責任者など

詳細は、特設ページよりご確認ください ≫https://lp.sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/seibi/

■会社概要

会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp

ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/