お墓を持たない選択　自然の中で眠る　樹木葬、海洋散骨、循環葬、自然葬の勧め　「おひとり様あんしん手帖」株式会社大洋図書より6/29（月）発売いたします。

株式会社大洋図書

株式会社大洋図書は、6/29（月）「おひとり様あんしん手帖」を刊行いたしました。本誌は、【樹木葬】をはじめ、【海洋散骨】、よりネーティブな取り組みとなります森に還す【循環葬】、あるいはスマホで供養できる【メタバース霊園】など、従来のお墓と違う＜終の住処＞を特集しております。

【目次】

桜の木の下に眠る 桜葬

死後の家族は桜と共に

認定NPO法人 井上治代氏に聞く

桜葬セレモニー 墓友

広大な海に眠る 海洋散骨

私達お墓に入りません

メタバース霊園「風の霊」 スマホで供養できます

身元保証する団体は信用できるか?

在宅医療が老後難民を救う

おひとり様のお金の管理

認知症でも入れる老人ホーム

ある日突然夫婦で倒れた

高齢者の災害避難

おひとり様はAIを使え

SNSは老後難民を救う

最後を特養ホームで迎える

老後と本

老いの先人に学ぶ ピンピンころりを目指す

生活保護の基礎知識

循環葬 at FOREST代表小池友紀代表に聞く

循環葬 森に還る など

桜の下に眠る 【樹木葬】桜の木を墓標にした永続使用できる樹木葬の墓地

好きな海に眠る 墓石どころか墓標すらない海に、粉骨した遺骨を散骨する 海洋散骨

森に還る 埋葬と森林保全をコンセプトとする 循環葬

本誌は、上記のような多種多彩な＜お墓を持たない選択＞を特集しているほか、生活保護を受けている方、認知症を患っている方、保証人が見当たらない方、そんなおひとり様の不安に寄り添う一冊ともなっております。

●概要

書名：『おひとり様あんしん手帖』

発行・発売：大洋図書

発売日：2026年6月29日（月）

価格：880円（税込）

判型：B5（257×182mm）

仕様：総116頁

商品ページURL：https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/hobby/id005761/