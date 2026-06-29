日本の映像音楽を100年後の未来へ継承するプロジェクトの一環として、CD「チャージマン研！音楽大全・増補版」のジャケットリニューアル版を2026年6月20日に発売
株式会社スリーシェルズは、日本の映像音楽を100年後の未来へ継承するプロジェクトの一環として、CD「チャージマン研！音楽大全・増補版」のジャケットリニューアル版を2026年6月20日に発売したことを6月29日に発表いたしました。
日本の映像音楽を100年後の未来へ継承するプロジェクトの一環として、CD「チャージマン研！音楽大全・増補版」のジャケットリニューアル版を2026年6月20日に発売
本作は、昨年発売され大きな反響を呼んだ「音楽大全」の増補版のジャケットリニューアル版です。今回は、気鋭のクリエイター・瀧沼亮氏がアレンジを手がけた特製リバーシブルジャケットで再登場を果たしました。収録音声は、主題歌、挿入歌、そして劇中を彩るBGMを超高音質デジタル・リマスタリング。さらに最大の目玉として、佐藤昇氏による約20分間の新録音朗読を収録。「チャージマン研！」を象徴する名台詞や伝説のフレーズの数々が、佐藤氏の格調高い声色によって新たな命を吹き込まれました。
CD詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/119373517
■CDタイトル『チャージマン研！音楽大全』増補版
主題歌・挿入歌 作曲：宮内國郎、作詞：ナック企画部
BGM版権：ナック企画部
発売日：2026年6月20日発売
CD番号：3SCD-0077
定価：3056円（税込）
バーコード 4560224350771
原盤：株式会社ICHI
使用画像：株式会社ICHI
協力：株式会社ICHI
録音：詳細不明、新録音スリーシェルズ
CD発売元：スリーシェルズ
アートワーク：瀧沼亮
【収録内容】
01. 主題歌『チャージマン研!』フルサイズ
02. 挿入歌『研とキャロンの歌』
03. M18-2 ジュラル星人のテーマ
04. M19-2 危機!!子供宇宙ステーション
05. M1 日常
06. M14-3 恐怖!精神病院
07. M4 殺人レコード恐怖のメロディ
08. M15 ファッションモデルを消せ!
09. ピアノ練習曲version1
10. ピアノ練習曲version2
11. 鳩時計の催眠音波
12. ピアノ練習曲version3
13. ピアノ練習曲version4
14. ピアノ練習曲version5
15. M17 日常～女の子～
16. M8-2 日常～男の子～
17. M10-4 ガールフレンドができた
18. M12 バリカンのテーマ
19. M13 僕のパパは時代おくれ?
20. M6 主題歌エンディングアレンジ
21. 研とキャロンの歌 カラオケ(1番のみ)
22. M11-2 怪奇! ロウ人形館
23. M14-3 美術館の怪!
24. M3 ジュラルの仕業(ジュラル星人のテーマ2)
25. 勝利!チャージマン研!(出撃ファンファーレ)
26. 主題歌カラオケフルサイズ(バトルBGM)
27. M2-2 ボルガ博士死のバラード
28. M5 主題歌マーチアレンジ
29. M10(9?)本編エンドテーマ
30. 主題歌TVサイズ
31. M19-1
未使用音楽集
32. M16
33. M20
34. M21
35. M22
36. M23
37. M24-2
38. M25
39. M26-1
40. M26-2
41. M28-2
42. M29
43. M30
44. M31
45. M32
46. M33と録音時のやりとり
2017年録音バージョン
47. ピアノ練習曲version1
48. ピアノ練習曲version2
49. ピアノ練習曲version3
50. ピアノ練習曲version4
51. ピアノ練習曲version5
52. 主題歌ピアノアレンジ(高橋奨 編)
53. ボルガ博士死のバラード(高橋奨 編 ヴィオラとピアノによる)
ボーナストラック
54. キャロンのるんるんバースデー(第2話)
日本の映像音楽を100年後の未来へ継承するプロジェクトの一環として、CD「チャージマン研！音楽大全・増補版」のジャケットリニューアル版を2026年6月20日に発売
本作は、昨年発売され大きな反響を呼んだ「音楽大全」の増補版のジャケットリニューアル版です。今回は、気鋭のクリエイター・瀧沼亮氏がアレンジを手がけた特製リバーシブルジャケットで再登場を果たしました。収録音声は、主題歌、挿入歌、そして劇中を彩るBGMを超高音質デジタル・リマスタリング。さらに最大の目玉として、佐藤昇氏による約20分間の新録音朗読を収録。「チャージマン研！」を象徴する名台詞や伝説のフレーズの数々が、佐藤氏の格調高い声色によって新たな命を吹き込まれました。
CD詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/119373517
■CDタイトル『チャージマン研！音楽大全』増補版
主題歌・挿入歌 作曲：宮内國郎、作詞：ナック企画部
BGM版権：ナック企画部
発売日：2026年6月20日発売
CD番号：3SCD-0077
定価：3056円（税込）
バーコード 4560224350771
原盤：株式会社ICHI
使用画像：株式会社ICHI
協力：株式会社ICHI
録音：詳細不明、新録音スリーシェルズ
CD発売元：スリーシェルズ
アートワーク：瀧沼亮
【収録内容】
01. 主題歌『チャージマン研!』フルサイズ
02. 挿入歌『研とキャロンの歌』
03. M18-2 ジュラル星人のテーマ
04. M19-2 危機!!子供宇宙ステーション
05. M1 日常
06. M14-3 恐怖!精神病院
07. M4 殺人レコード恐怖のメロディ
08. M15 ファッションモデルを消せ!
09. ピアノ練習曲version1
10. ピアノ練習曲version2
11. 鳩時計の催眠音波
12. ピアノ練習曲version3
13. ピアノ練習曲version4
14. ピアノ練習曲version5
15. M17 日常～女の子～
16. M8-2 日常～男の子～
17. M10-4 ガールフレンドができた
18. M12 バリカンのテーマ
19. M13 僕のパパは時代おくれ?
20. M6 主題歌エンディングアレンジ
21. 研とキャロンの歌 カラオケ(1番のみ)
22. M11-2 怪奇! ロウ人形館
23. M14-3 美術館の怪!
24. M3 ジュラルの仕業(ジュラル星人のテーマ2)
25. 勝利!チャージマン研!(出撃ファンファーレ)
26. 主題歌カラオケフルサイズ(バトルBGM)
27. M2-2 ボルガ博士死のバラード
28. M5 主題歌マーチアレンジ
29. M10(9?)本編エンドテーマ
30. 主題歌TVサイズ
31. M19-1
未使用音楽集
32. M16
33. M20
34. M21
35. M22
36. M23
37. M24-2
38. M25
39. M26-1
40. M26-2
41. M28-2
42. M29
43. M30
44. M31
45. M32
46. M33と録音時のやりとり
2017年録音バージョン
47. ピアノ練習曲version1
48. ピアノ練習曲version2
49. ピアノ練習曲version3
50. ピアノ練習曲version4
51. ピアノ練習曲version5
52. 主題歌ピアノアレンジ(高橋奨 編)
53. ボルガ博士死のバラード(高橋奨 編 ヴィオラとピアノによる)
ボーナストラック
54. キャロンのるんるんバースデー(第2話)