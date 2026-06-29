幻の作品「怪獣王子」（渡辺宙明版）の主題歌・BGMや「太陽戦隊サンバルカン」用の未発表曲「美佐の歌」ほかを収録したCD「渡辺宙明音楽選3 未発表作品集」のリニューアル版を一般発売！
スリーシェルズは、「怪獣王子」（渡辺宙明版）ほかを収録したCD「渡辺宙明音楽選3 未発表作品集」をリニューアルしたヴァージョン2として、2025年8月23日に会場限定発表したが、改めて2026年6月29日に一般発売を開始したことを同日発表した。
幻の作品「怪獣王子」（渡辺宙明版）の主題歌・BGMや「太陽戦隊サンバルカン」用の未発表曲「美佐の歌」ほかを収録したCD「渡辺宙明音楽選3 未発表作品集」のリニューアル版を一般発売！
■CD番号 3SCD-0072
■発売元 スリーシェルズ
■CDタイトル 渡辺宙明 音楽選3 Version2
■キャッチコピー「ついに怪獣王子が音源化！新発見楽曲を含む未発表作品集」
■作曲：渡辺宙明 作詞（補）：田野倉健之
■編曲：吉原一憲（怪獣王子主題歌、美佐の歌、美剣士白バラ仮面、赤い花）
■歌：田中由美子、根本由美、成松こだま
■解説：怪獣王子についての宙明先生へのインタビューより（田野倉健之）、プロデューサーノート（西耕一）、歌詞
■税込 3056円
■発売 2026年6月29日（2025年8月23日の会場限定品の一般発売）
CD詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/78651043
■収録楽曲
怪獣王子
01.主題歌
作詩：渡辺宙明（補：田野倉健之） 編曲：吉原一憲
歌：田中由美子 タケル・ネッシーの声：成松こだま
02.テーマ
03.予告篇の（1）のI
04.予告篇の（1）のII（予告篇の（7））乱斗
05.予告篇の（1）のIII
06.予告篇の（2）（+（3））南方の島の静かな不気味さ
07.予告篇の（4）対面
08.予告篇の（5）恐竜（怪獣）
09.予告篇の（9） 夜の護衛艦・夕景
10.予告篇の（10）I テラノドン来襲
11.第1回の（11）I 乱斗（予告編の（10）II、予告篇の（14））
12.第1回の（14）A End
13.第1回の（1）のI
14.第1回の（1）のII（15秒）
15.第1回の（1）のIII（30秒）
16.第1回の（2）
17.第1回の（2）A＋第1回の（3）
18.第1回の（4）（第1回の（8）II）島への上陸・ミステリー
19.第1回の（5）
20.第1回の（6）ジャングルへ忍び込む
21.第1回の（7）少年と会う 追っかけ
22.第1回の（8）I 恐竜に追われている男
23.第1回の（9）I
24.第1回の（10）
25.第1回の（11）II 予告篇用ラスト
26.オーディション用 GO GO LATIN
27.怪獣王子ガイドメロ
28.怪獣王子カラオケ
29.おのれ嵐山美佐！（賀川ゆき絵）
30.美佐の歌
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：根本由美
31.これで終わりではない！（賀川ゆき絵）
32.娘こそぎ散らしておやり！（賀川ゆき絵）
33.美剣士白バラ仮面
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：根本由美
34.いずれお前たちは！（賀川ゆき絵）
35.美佐の歌ガイドメロ
36.美佐の歌カラオケ
37.美剣士白バラ仮面ガイドメロ
38.美剣士白バラ仮面カラオケ
39.赤い花
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：田中由美子
40.赤い花 演歌版
作曲：渡辺宙明 録音・編集・ミキシング：吉原一憲
企画：スリーシェルズ
協力：田野倉健之、小林孝志、渡辺宙明コミュニティ。（クロ8472、飯島利幸）
■渡辺宙明版『怪獣王子』の音楽について
『怪獣王子』は、1967年10月2日から1968年3月25日までフジテレビ系で毎週月曜19:30 - 20:00に全26話が放送された特撮作品である。『ゴジラ』とは一味違った「恐竜」がでるTVシリーズを、ハリウッドや海外輸出作品として作ろうと、巨額の予算が投じられ、会社や撮影スタジオが作られたほどだったが、相次ぐトラブルで打ち切りとなった。音楽担当は、渡辺宙明を予定として台本や設定資料も作られていたが、いつの間にか違う作曲家になった。当時、資料を受け取った渡辺宙明は、予告篇、第1回の音楽の作曲を終わらせており、主題歌については、作詞が仕上がってこないので、自ら作詞をして主題歌のプロトタイプを作っていた。しかし、相次ぐプロダクション側のトラブルのため、謝礼も受け取らず音楽を降板することになったという。残された楽譜は、そのまま手つかずのまま放置されていたが、この度、DTMの打ち込みオーケストラでBGMを再現した。渡辺宙明作詞作曲による主題歌の歌唱は、『仮面ライダースーパー1』でヒロイン・草波ハルミ役や『電子戦隊デンジマン』第33話「吸血楽器レッスン」のヨーコ役で知られる田中由美子が担当した。BGMは25曲ほどの楽譜が残されており、ジャズやラテンのアダルトなサウンド、シンフォニックで壮大な要素、尺八の使用や、テープの遅延再生を行う前衛的な技法など、渡辺宙明の才能が存分に発揮された傑作となっている。
幻の作品「怪獣王子」（渡辺宙明版）の主題歌・BGMや「太陽戦隊サンバルカン」用の未発表曲「美佐の歌」ほかを収録したCD「渡辺宙明音楽選3 未発表作品集」のリニューアル版を一般発売！
■CD番号 3SCD-0072
■発売元 スリーシェルズ
■CDタイトル 渡辺宙明 音楽選3 Version2
■キャッチコピー「ついに怪獣王子が音源化！新発見楽曲を含む未発表作品集」
■作曲：渡辺宙明 作詞（補）：田野倉健之
■編曲：吉原一憲（怪獣王子主題歌、美佐の歌、美剣士白バラ仮面、赤い花）
■歌：田中由美子、根本由美、成松こだま
■解説：怪獣王子についての宙明先生へのインタビューより（田野倉健之）、プロデューサーノート（西耕一）、歌詞
■税込 3056円
■発売 2026年6月29日（2025年8月23日の会場限定品の一般発売）
CD詳細 https://3scdjrl.shopselect.net/items/78651043
■収録楽曲
怪獣王子
01.主題歌
作詩：渡辺宙明（補：田野倉健之） 編曲：吉原一憲
歌：田中由美子 タケル・ネッシーの声：成松こだま
02.テーマ
03.予告篇の（1）のI
04.予告篇の（1）のII（予告篇の（7））乱斗
05.予告篇の（1）のIII
06.予告篇の（2）（+（3））南方の島の静かな不気味さ
07.予告篇の（4）対面
08.予告篇の（5）恐竜（怪獣）
09.予告篇の（9） 夜の護衛艦・夕景
10.予告篇の（10）I テラノドン来襲
11.第1回の（11）I 乱斗（予告編の（10）II、予告篇の（14））
12.第1回の（14）A End
13.第1回の（1）のI
14.第1回の（1）のII（15秒）
15.第1回の（1）のIII（30秒）
16.第1回の（2）
17.第1回の（2）A＋第1回の（3）
18.第1回の（4）（第1回の（8）II）島への上陸・ミステリー
19.第1回の（5）
20.第1回の（6）ジャングルへ忍び込む
21.第1回の（7）少年と会う 追っかけ
22.第1回の（8）I 恐竜に追われている男
23.第1回の（9）I
24.第1回の（10）
25.第1回の（11）II 予告篇用ラスト
26.オーディション用 GO GO LATIN
27.怪獣王子ガイドメロ
28.怪獣王子カラオケ
29.おのれ嵐山美佐！（賀川ゆき絵）
30.美佐の歌
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：根本由美
31.これで終わりではない！（賀川ゆき絵）
32.娘こそぎ散らしておやり！（賀川ゆき絵）
33.美剣士白バラ仮面
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：根本由美
34.いずれお前たちは！（賀川ゆき絵）
35.美佐の歌ガイドメロ
36.美佐の歌カラオケ
37.美剣士白バラ仮面ガイドメロ
38.美剣士白バラ仮面カラオケ
39.赤い花
作詩：田野倉健之 編曲：吉原一憲
歌：田中由美子
40.赤い花 演歌版
作曲：渡辺宙明 録音・編集・ミキシング：吉原一憲
企画：スリーシェルズ
協力：田野倉健之、小林孝志、渡辺宙明コミュニティ。（クロ8472、飯島利幸）
■渡辺宙明版『怪獣王子』の音楽について
『怪獣王子』は、1967年10月2日から1968年3月25日までフジテレビ系で毎週月曜19:30 - 20:00に全26話が放送された特撮作品である。『ゴジラ』とは一味違った「恐竜」がでるTVシリーズを、ハリウッドや海外輸出作品として作ろうと、巨額の予算が投じられ、会社や撮影スタジオが作られたほどだったが、相次ぐトラブルで打ち切りとなった。音楽担当は、渡辺宙明を予定として台本や設定資料も作られていたが、いつの間にか違う作曲家になった。当時、資料を受け取った渡辺宙明は、予告篇、第1回の音楽の作曲を終わらせており、主題歌については、作詞が仕上がってこないので、自ら作詞をして主題歌のプロトタイプを作っていた。しかし、相次ぐプロダクション側のトラブルのため、謝礼も受け取らず音楽を降板することになったという。残された楽譜は、そのまま手つかずのまま放置されていたが、この度、DTMの打ち込みオーケストラでBGMを再現した。渡辺宙明作詞作曲による主題歌の歌唱は、『仮面ライダースーパー1』でヒロイン・草波ハルミ役や『電子戦隊デンジマン』第33話「吸血楽器レッスン」のヨーコ役で知られる田中由美子が担当した。BGMは25曲ほどの楽譜が残されており、ジャズやラテンのアダルトなサウンド、シンフォニックで壮大な要素、尺八の使用や、テープの遅延再生を行う前衛的な技法など、渡辺宙明の才能が存分に発揮された傑作となっている。