緑内障と診断されたご本人にも、その大切な方を支えるご家族にも役立つ「大切な人が緑内障になったときに最初に読む本」(日東書院本社)6月29日発売

辰巳出版株式会社大切な人が緑内障になったときに最初に読む本 日東書院本社

大切な人が「緑内障」と診断されたとき、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは「失明」という言葉ではないでしょうか。

インターネットで調べれば「日本人の失明原因第１位」という文字が飛び込んできて、不安はさらに大きくなります。 眼科医として日々多くの緑内障患者さんと向き合ってきた私が、繰り返しお伝えしている言葉が一つあります。

「緑内障は、正しく知れば、怖がりすぎる必要のない病気です」ということ。

つまり、知ることは、恐れをほぐす最初の一歩なのです。 実際、診断を受けた方のうち、失明に至るのはごくわずかな割合にすぎません。ほとんどの方は、適切な治療を続けていくことで、これまで通りの生活を送ることができます。

仕事も、趣味も、旅行も、運転でさえも、工夫次第で続けていける病気なのです。

とはいえ緑内障は自覚症状がほとんどなく、本人が異変に気づけないうちに、静かに進行していきます。「沈黙の病気」と呼ばれるゆえんです。だからこそ、緑内障との付き合いにおいては、ご家族の存在も大きな力になるのです。

自分ではわかりにくく、身近な人だらからわかる視力の衰えに気づくことができます。

失明原因の第1位になるのは、失明する「確率」が高いからではありません。緑内障を患う人の「数」が、他の目の病気より桁違いに多いからです。

緑内障の新常識！普段の生活習慣も非常に大事、家族のサポートも大切です。

＜書籍情報＞

書名：大切な人が緑内障になったときに最初に読む本

著者：平松類

発行：株式会社日東書院本社

発売日：2026年6月29日

定価：1,870円（本体1,700円+税）

体裁：A5判／208ページ（2色208P）

▶Amazonで購入する https://amzn.asia/d/0d0MTIAx

▶楽天ブックスで購入する https://books.rakuten.co.jp/rb/18583912/

著者：平松類

医学博士

愛知県田原市に生まれ

筑波大学附属駒場高校・昭和大学医学部卒業。

彩の国東大宮メディカルセンター眼科部長等を経て

現在二本松眼科病院（東京都江戸川区）にて治療を行う

http://www.nihonmatsu.net/

多くのテレビ・ラジオ・新聞などメディアの取材にも精力的に応じる。

眼科専門医。

ブログ http://www.hiramatsurui.com