緑内障と診断されたご本人にも、その大切な方を支えるご家族にも役立つ「大切な人が緑内障になったときに最初に読む本」(日東書院本社)6月29日発売
大切な人が緑内障になったときに最初に読む本 日東書院本社
大切な人が「緑内障」と診断されたとき、多くの方が真っ先に思い浮かべるのは「失明」という言葉ではないでしょうか。
インターネットで調べれば「日本人の失明原因第１位」という文字が飛び込んできて、不安はさらに大きくなります。 眼科医として日々多くの緑内障患者さんと向き合ってきた私が、繰り返しお伝えしている言葉が一つあります。
「緑内障は、正しく知れば、怖がりすぎる必要のない病気です」ということ。
つまり、知ることは、恐れをほぐす最初の一歩なのです。 実際、診断を受けた方のうち、失明に至るのはごくわずかな割合にすぎません。ほとんどの方は、適切な治療を続けていくことで、これまで通りの生活を送ることができます。
仕事も、趣味も、旅行も、運転でさえも、工夫次第で続けていける病気なのです。
とはいえ緑内障は自覚症状がほとんどなく、本人が異変に気づけないうちに、静かに進行していきます。「沈黙の病気」と呼ばれるゆえんです。だからこそ、緑内障との付き合いにおいては、ご家族の存在も大きな力になるのです。
自分ではわかりにくく、身近な人だらからわかる視力の衰えに気づくことができます。
失明原因の第1位になるのは、失明する「確率」が高いからではありません。緑内障を患う人の「数」が、他の目の病気より桁違いに多いからです。
緑内障の新常識！普段の生活習慣も非常に大事、家族のサポートも大切です。
＜書籍情報＞
書名：大切な人が緑内障になったときに最初に読む本
著者：平松類
発行：株式会社日東書院本社
発売日：2026年6月29日
定価：1,870円（本体1,700円+税）
体裁：A5判／208ページ（2色208P）
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著者：平松類
医学博士
愛知県田原市に生まれ
筑波大学附属駒場高校・昭和大学医学部卒業。
彩の国東大宮メディカルセンター眼科部長等を経て
現在二本松眼科病院（東京都江戸川区）にて治療を行う
http://www.nihonmatsu.net/
多くのテレビ・ラジオ・新聞などメディアの取材にも精力的に応じる。
眼科専門医。
ブログ http://www.hiramatsurui.com