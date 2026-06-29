アセンテック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 崇、以下当社)は、国内総代理店として事業を推進するForcepointが、AnthropicのClaude Compliance APIに参画したことをお知らせします。





このたびForcepointは、Anthropicが提供する「Claude Compliance APIプログラム」のローンチパートナーとして、Claude Compliance APIとの連携を発表しました。Anthropicが公表した28社のセキュリティ／コンプライアンスパートナーの一社として、Claude Enterpriseおよび Claude Platformにおけるデータ保護とガバナンスを実現します。









■背景

近年、AIの業務利用が急速に進展する一方で、以下のような課題が顕在化しています。





・AIへの機密情報の入力リスク

・AIによる生成コンテンツの管理

・監査・コンプライアンス対応の高度化

・従業員によるシャドーAI利用





従来のセキュリティ対策だけでは、これらの課題に十分対応できないケースが増加しており、AI時代に適したガバナンスの重要性が高まっています。









■Forcepoint社の取組み

1.Claude環境のデータを一元管理

Claude Enterpriseの会話コンテンツや、Claude PlatformのアクティビティログをForcepointのプラットフォームに直接取り込み、AI利用状況を可視化します。





2.既存のセキュリティ運用をそのまま適用

これまで企業が運用してきた以下の仕組みを、Claude環境にも拡張して適用可能です。

・データ損失防止(DLP：Data Loss Prevention)

・データセキュリティポスチャ管理(DSPM：Data Security Posture Management)





3.AI利用に伴うリスクへの包括的対応

企業は既存のセキュリティ運用の延長で、AI利用に伴うリスクに対応できます。

・機密情報の漏えい防止

・データの分類・可視化

・監査証跡の確保

・シャドーAI(非管理AI利用)対策





当社は、Forcepointを中心としたゼロトラストセキュリティ事業を強化するとともに、AI時代に求められるデータ中心のセキュリティと、「Edge AI Array」などの安全なAI活用基盤の提供を通じて、お客様の安心・安全なAI活用を支援してまいります。









■Forcepointプレスリリース

Forcepoint Extends Unified AI and Data Security to Claude Enterprise, Stopping Risk Before Agents Act | Forcepoint

https://www.forcepoint.com/newsroom/2026/forcepoint-extends-unified-ai-and-data-security-claude-enterprise-stopping-risk









■Forcepointについて

Forcepointは、DLP、DSPM、DDR、CASBなどを含むデータセキュリティプラットフォームを提供し、企業の重要データを保護するデータファーストセキュリティを推進しています。









■アセンテック株式会社について

「簡単、迅速、安全に！お客様のビジネスワークスタイル変革に貢献する。」の企業理念のもと、仮想デスクトップに関連する製品開発、販売及びコンサルティングサービスを主な事業とし、サイバーセキュリティ対策ソリューションやクラウドサービス関連事業を展開しております。また、ESGへの取り組みを強化し、持続可能な社会に向けて貢献してまいります。





東証スタンダード市場上場【証券コード：3565】









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