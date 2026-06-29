スクウェア・エニックスとENECHANGE脱炭素アクションを後押しする新サービスの共同開発をスタート

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下「スクウェア・エニックス」）と、ENECHANGE株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：丸岡 智也、以下「ENECHANGE社」）は、生活者の脱炭素アクションを後押しする新サービス（以下、本サービス）を共同開発することをお知らせします。なお、サービス開始は、2026年内を予定しています。

本プロジェクトは環境省が推進する「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業の一環である「環境配慮行動普及促進事業費補助金及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金」において、「ゲーミフィケーションを活用した脱炭素型ライフスタイル転換促進事業」として採択されています。

■背景と目的について

日本政府は2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、2030年度には、温室効果ガスを2013年度と比較して46％削減※1することを目標としています。その中でも、家庭部門では66％の削減※1が必要とされ、一般生活者が脱炭素型のアクションを積極的に取り入れることが求められています。しかし、「脱炭素」という用語の認知が進む※2一方で、「情報の不足」「意識して行動するのが難しい」※2など、生活者が脱炭素アクションを始めるきっかけ作りやアクション継続の支援に課題があります。

こうした課題に対して本サービスでは、スクウェア・エニックスが培ってきたエンタテインメント領域での知見と、ENECHANGEが有するエネルギー・脱炭素領域の知見やプラットフォームを掛け合わせ、生活者の脱炭素アクションを後押しする新しいアプリケーションの提供を予定しています。

※1 出典：環境省・経済産業省 地球温暖化対策計画（令和3年10月閣議決定）

※2 出典：内閣府 気候変動に関する世論調査（令和5年7月調査）

■サービスの特徴

本サービスでは、「節電」や「省エネ」などの日常的な脱炭素アクションが「ミッション」として設定され、ユーザーはミッションを達成することで、「ポイント」を報酬として獲得することができます。脱炭素のために取るべきアクションをミッションとして分かりやすく可視化し、ポイントの獲得を通じて、脱炭素アクションの意義を実感しやすい設計を予定しています。また、本サービスは、アプリケーション用に開発したオリジナルの世界観の下、キャラクターの育成要素などもあり、登場するキャラクターの成長によって得られるポイント報酬が増えるなど、継続すること自体が楽しみに変わるような体験提供を目指します。なお、ポイントは広告や企業・団体からのスポンサー収入などを原資としており、「ポイ活」に代表されるような共通ポイントへの交換や、本サービス内のゲームアイテムなどへの交換を予定しています。

ミッションは、脱炭素に取り組む自治体や企業・団体との連携を通じて継続的に更新・拡充されるほか、地域課題の理解・解決、GX製品・サービスの啓発や体験機会の提供も実施する予定です。

あわせて、環境に配慮したProof of Stake方式を採用したブロックチェーン「Oasys」を活用し、データの改ざんが困難な仕組みにより透明性・信頼性の確保を図ります。

■ご参考：ENECHANGE株式会社について

ENECHANGE（エネチェンジ）は、「エネルギーの未来をつくる」をミッションに掲げ、「エネルギーの4D革命」を推進する「エネルギーテック」企業です。2015年創業、2020年東証マザーズ市場に上場（現 東証グロース市場上場、証券コード4169）し、「エネルギーの4D（自由化・分散化・脱炭素化・デジタル化）」により、大きな変化が起きている電源調達、需給管理、小売・営業、カスタマーサポートといった各エネルギー流通バリューチェーンにおけるソリューションを提供しています。（https://enechange.co.jp）

株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億900万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。 (https://www.jp.square-enix.com/)