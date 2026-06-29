10・Quatre（代表：内堀克利）主催、『長雨と伽藍』が2026年9月2日 (水) ～ 2026年9月6日 (日)にシアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年6月29日(月)21：00～発売開始予定です。

6月29日(月)21：00～チケット販売開始

http://confetti-web.com/@/nagaran2026

公式サイト https://10quatre.com/tate/ 作家・太田友和の真骨頂、歴史活劇『長雨と伽藍』。 本格時代劇ながら、歴史上の人物と架空の人物を絡ませ、実はこうだったのかも？と思えるファンタジー要素を織り交ぜた殺陣集団10・Quatreの人気作です。 本公演20回目という記念すべきタイミングで、過去公演でお客様から特にご好評頂いたこの作品を、再演することが決定しました。 また、この作品で第38回『池袋演劇祭』2026に初めて参加いたします。 激動の時代に生きた二人の男の、それぞれが刀に乗せた思いを是非見届けにいらしてください！

あらすじ

－幕末 神谷耕一郎は新撰組隊士。八番隊に属し、京の街を先駆けて不逞浪士を斬る。 しかし、その実は坂本龍馬が送り込んだ間者。龍馬の口添えで長州藩に仕官し、歴とした藩士となって国事に奔走する事を夢見る。 観月誠之助は長州藩士。京都周旋方として、倒幕の志士達を助け、支援する。しかし、その実は近藤勇の息がかかった間者。無実の罪で藩に処刑された友人の仇をとるため、長州藩の滅亡を望む。 二人に課せられた使命は同じ。敵地に潜み、情報を流す事。何を犠牲にしても、正体が露見するのを防ぐ事。そして内部に入り込んだ、敵の間者を見つけ出す事。 激動の時代、隠れ続けるために命を懸けた、二人の男の物語。

公演概要

『長雨と伽藍』 公演期間：2026年9月2日 (水) ～ 2026年9月6日 (日) 会場：シアターグリーン BIG TREE THEATER（東京都 豊島区 南池袋 2-20-4） ■出演者 岩城直弥 杉咲真広 内堀克利 佐藤修二 冨田佳孝 吉川亜州香A 漢人拓希 鈴木寿枝B 宮本杏子 (以上10・Quatre) 海部剛史 宮嶌秀彰 真矢 小川直彦 須々田浩伎 二ツ塚杏理A 鈴木柚葉A 天野舞音B 森 花音B 前沢健太 海翼 深夢 八剱咲羅(C-style)A 潮干狩鯏(C-style)B 岩佐祐樹 渡辺みり愛 大西桃香 ■スタッフ 脚本:太田友和 演出:内堀克利 舞台監督：HiRoE 照明：株式会社DOTWORKS ＆M.Komine 音響：岩野直人(ステージオフィス) 舞台美術：愛知康子 音楽：野本健太郎(N office) 宣伝美術：小貫祥 動画撮影：福島直樹 写真撮影：Megumi 殺陣：10・Quatre イラスト:武村勇治 題字：内堀克利 プロデューサー：冨田佳孝 制作：池田玲子 宮本杏子 製作：株式会社テンカトル ■公演スケジュール 9月2日(水)18：30～A 9月3日(木)13：30～A／18：30～B 9月4日(金)13：30～B／18：30～A 9月5日(土)13：30～A／18：30～B 9月6日(日)13：30～B ※開場は開演の30分前です ※上演時間は180分(途中10分休憩有り) ■チケット料金 SS席：7500円（中央ブロック最前列A～C列・公演パンフレット・2L版非売品ブロマイド・クリアファイル） S席：6500円（中央ブロックD～G列・L版非売品ブロマイド・クリアファイル） A席：5000円 ※SS席S席に関してはブロマイドご希望の役者のチケットをお求めください。 （変更はお受けできませんのでご注意ください） （全席指定・税込）

10・Quatreとは

内堀克利が率いる殺陣集団として、佐藤修二、𠮷川亜州香、池田玲子と共に2000年に結成。 ”活きた剣”で観客を魅了する。 メンバー全員が、剣の技術にとどまらず、俳優としても活動の場を多方面に展開しており、舞台、映像、イベント等、精力的に活動している。 2001年からはワークショップも開催し、後進の育成にも力を注ぐ。 2004年には門下の精鋭たちによるユニット、Breast Knivesをプロデュースし、様々な殺陣の可能性を広げる作品を発表する。 他劇団、各専門学校やプロダクションから指導の依頼も多く、振り付けなど殺陣師としても活動している。

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