タレントの人生に寄り添う新エージェント『Mavie Partners』が本格始動。
「夢を形あるものに、優れた才能を世の中に。」
独自のフィロソフィーを掲げる新たなタレントエージェント
『Mavie Partners（マヴィ・パートナーズ）』が設立され、公式サイトを公開いたしました。
エンタメ業界を知り尽くしたプロフェッショナル陣が設立。
本格始動にあたり、次世代を担う新進気鋭のタレント・前田 南が新たに所属。
また、様々な個人、事務所と業務提携を結び、
タレントの才能を最大限に引き出すプロデュースを展開してまいります。
公式サイト
https://mavie-partners.com/
公式Instagram
https://www.instagram.com/maviepartners/
公式X
https://x.com/Maviepartners
■ 設立の背景と、Mavie Partnersが目指すもの
「Mavie（マヴィ）」とは、フランス語で『私の人生』を意味します。
エンターテインメントの世界に存在する数多くの才能。
私たちは、一過性のブームや運任せのキャスティングではなく、
時代に消費されない「確かな表現力」と「その人自身の魅力」に正当なスポットライトを当てるために生まれました。
■ 確かな「実現力」となる強力なバックアップ体制
長年、地上波を手がけてきたメディア・プロデューサーや、数々のアーティストや新人育成を手がけた人材が集結。
■ 所属タレント紹介
地元・名古屋で6歳からアイドル活動をスタートし、期待の原石として注目を集める16歳、前田 南の所属が決定。
歌とダンスを中心に、テレビ番組やWEB動画、MVへの出演など幅広く活動。グループでの楽曲リリースでは振付も手がけるほか、個人では短編映画への出演経験も持つなど、幅広く活動。
活動10年目という節目を迎えた今年、さらなる飛躍を目指して名古屋から上京。現役高校生ならではのフレッシュな感性と、幼少期から培った豊富な経験を武器に、新たな環境で挑戦を続けている。
前田 南 Instagram
https://www.instagram.com/minami_maeda_124
今後もさらに、優れた才能の発掘に傾注していきます。