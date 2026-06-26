【株式会社成城石井】酷暑時代の食卓に潜む 「15分の壁」と、令和の「夏のキッチン三重苦」の実態　食事づくりに広がる “コンロキャンセル”界隈。惣菜は「手抜き」から「賢い酷暑対策」へ

株式会社成城石井

株式会社成城石井（本社事務所：神奈川県横浜市西区みなとみらい、代表取締役社長：後藤勝基）は、全国的に厳しい暑さが予想される2026年夏に向けて、猛暑や酷暑が家庭の食卓に与える影響を明らかにするため、成城石井公式アプリユーザー2,031名を対象に「酷暑時代のキッチン実態調査」を実施しました。

＜調査背景＞

近年、日本の夏は記録的な高温が相次ぎ、暑さへの備えが日常生活に欠かせないものとなっています。気象庁は2026年4月、最高気温40℃以上の日を「酷暑日」と定め、顕著な高温への警戒をより分かりやすく呼びかけていくと発表しました。

暑さの深刻化は、外出や買い物だけでなく、家庭の食事づくりにも影響を及ぼしています。火を使う調理やキッチンに長時間立つことへの身体的負担に加え、夏休み中の毎日の献立づくり、食料品や外食費の値上がりなど、食卓を取り巻く負担は複合化しています。

そこで成城石井では、厳しい暑さへの備えが日常化しつつある状況を「酷暑時代」と捉え、暑さが厳しい時期の食事づくりにおける生活者の負担やニーズを明らかにするため、本調査を実施しました。

＜調査サマリー＞

・キッチンに立つのも限界“15分の壁”

暑い日の食事づくり、4割以上（42.5％）が「15分以内」に抑えたいと回答。40代以下の現役世代では52.8%と過半数を超える結果に。

・暑さ・献立・物価高… 食卓を襲う令和の“夏のキッチン三重苦”

お悩みトップ3は、「火を使う調理がつらい」（45.3％）、「献立を考える負担」（44.4％）、「食費の値上がり」（41.7％）に。単なる「タイパ」では解決できない家庭を悩ませる多層的な負担の実態。

・暑い日の食事づくりに立ちはだかる“理想と現実のギャップ”

理想は「栄養バランスを整えたい」（65.8％）がトップ。一方、現実は「手軽さ優先」（37.5％）。“コンロキャンセル”界隈の動きも。

・惣菜の食卓への導入は、“手抜き”ではなく、“賢い酷暑対策”へ

3人に2人（65.8％）が、暑い時期の惣菜活用を「賢い選択・必要な選択」と回答。

・夏の食卓に求められる3大要素は、「のど越し」「冷たい」「NOコンロ」

「火を使わない電子レンジ調理の惣菜やレトルト・RTC(※)商品」にも高い支持。

（※）「RTC（Ready to Cook）」とは、生の野菜や肉、魚といった具材と、自家製のタレが一つの容器に入に入っており、電子レンジ調理をしていただくことで、ご自宅で仕上げていただく自家製惣菜カテゴリーのことです。

＜調査概要＞

調査名：酷暑時代のキッチン実態調査

調査対象：男女20代以上の成城石井公式アプリを利用するユーザー

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年5月28日～6月1日

有効回答数：n=2,031

調査主体：株式会社成城石井

※構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても100％にならない場合があります。

＜調査結果＞

■酷暑時代のキッチンにたちはだかる“15分の壁”。４割以上が「15分以内」に抑えたいと回答。20～40代の過半数が限界。“無理して作る”から“賢く整える”食卓へ

真夏日や猛暑日など、うだるような暑さの日の食事づくりにおいて、4割以上（42.5％）がキッチンに立つ時間を「15分以内」に抑えたいと回答。内訳は、「15分以内」22.3％、「5分以内」4.9％、さらに「暑い日は料理をしたくない」という切実な回答は15.3％にのぼります。特に20代～40代の現役・若年層世代では過半数を超える52.8％が料理を「15分以内（料理たくない、を含む）」で済ませたいと回答しており、若年層ほど暑い日のキッチンに長くとどまることに限界を感じている傾向が顕著に現れました。外食・中食・レンジアップ商品など、調理以外の選択肢が定着する現代において、酷暑時代の食事づくりでは、“無理してイチから作る”よりも、“利便性を活かして負担を減らしながら、食卓を整える”という生活者の意識の変化がうかがえる結果となりました。

■酷暑×物価高が直撃。家庭を悩ませる“夏のキッチン三重苦”のリアル

お悩みトップ3は、「火を使う調理がつらい」（45.3％）、「献立を考える負担」（44.4％）、食費の値上がり」（41.7％）に。単なる調理の暑さだけじゃない、献立のマンネリや食費のやりくりに高い負担感

暑さが厳しい時期の食事づくりで負担に感じることをたずねたところ、最も多かった回答は「火を使う調理がつらい」（45.3％）でした。次いで、「献立を考えるのが負担」（44.4％）、「食材費や外食費の値上がりが負担」（41.7％）と僅差で続きました。この結果から、夏の食卓は、調理時の物理的な暑さにとどまらず、毎日の献立づくりや物価高による家計のやりくりといった多層的な課題に直面している実態が浮き彫りになりました。特に暑さがますます厳しくなり酷暑が予想される今年の夏は、家庭のキッチンにおいて、【１.作る（暑さ）】【２.考える（献立）】【３.やりくりする（物価高）】のすべてが重なる「夏のキッチン三重苦」が、生活者の大きな心理的・肉体的負担となっています。現代の食事づくりに求められているのは、効率重視の「時短」や「タイパ（タイムパフォーマンス）」だけではありません。「火を使わない手軽さ」「献立を迷わせない工夫」そして「食費を意識しながらも満足感を損なわない選択肢」という“三重苦”をすべて解決してくれる、新しい食卓の工夫が今、求められています。

■栄養を摂りたい【理想】と、手軽さ優先の【現実】のギャップに悩む夏の食卓

理想は「栄養バランスを整えたい」（65.8％）が、現実は「手軽さ優先」（37.5％）で、

“コンロキャンセル”界隈の動きも

非常に暑い日が続く中での食事づくりにおいて、「本当はこうしたい」と思う【理想】をたずねたところ、「野菜やたんぱく質を取り入れ、栄養バランスを整えたい」（65.8％）が最も多い結果となりました。次いで、「調理の負担を減らしながら、満足感のある食事を用意したい」（46.0％）、「毎日の献立に変化をつけ、マンネリ化を避けたい」（38.8％）が続き、暑い時期でも“栄養バランス”や“満足感”、“献立の変化”を大切にしたいという意識がうかがえます。

一方で、実際に起きていること【現実】をたずねると、最多は「満足感のある手の凝った食事よりも、手軽さを優先する」（37.5％）でした。さらに、「献立を考える余裕がなく、同じようなメニューが続く（マンネリ化）」（31.7％）、「火を使う調理を避け、簡単に済ませることが増える」（31.3％）が上位を占め、理想とは裏腹に、暑さの中では“手軽さ優先”に傾かざるを得ない実態が見えてきました。

暑さによって火の使用を避ける“コンロキャンセル”の動きが広がる中、夏の食卓における「手軽さ（負担軽減）」と「栄養・満足感（クオリティ）」をいかに両立するかが、酷暑時代を乗り切るための重要なテーマとなっています。



■惣菜は、“手抜き”ではなく、“賢い酷暑対策”へ

3人に2人(65.8％)が、暑い時期の惣菜活用を「賢い選択・必要な選択」と回答

暑さが厳しい時期に市販の惣菜を利用することについてたずねたところ、38.8％が「手抜きではなく、暑い時期の賢い選択だと思う」と回答しました。また、「多少手抜き感はあるが、無理をしないために必要」（27.0％）と合わせると、3人に2人（65.8％）が、酷暑期における惣菜の活用を前向き、または不可欠な選択として捉えていることが分かりました。

かつては“手抜き”というネガティブなイメージを持たれがちだった市販の惣菜ですが、連日の猛暑が続く現代においては、特に仕事と家事、育児を両立する「働く子育て世代」を中心に、火を使う調理や長時間キッチンに立つ負担を減らし、無理なく豊かな食卓を整えるための「現実的な酷暑対策」へと生活者の意識がシフトしています。忙しい日々に加えて過酷な暑さと戦う現代において、罪悪感を持つのではなく、身近な中食（惣菜）を上手に取り入れながら賢く夏を乗り切るという、新しい夏のライフスタイルが定着しつつあります。

■夏の食卓を救うキーワードは“食べる涼しさ”×“作る涼しさ”

「のど越し」「冷たい」「NOコンロ」が、過酷な夏を乗り切る3大ニーズに

「火を使わない電子レンジ調理の惣菜やレトルト・レンジアップ商品」にも高い支持

暑さが厳しい時期のお悩みを解決する食事やデザート、ドリンクとして、どのようなものに魅力を感じるかをたずねたところ、最も多かった回答は「のど越しのよい麺料理（そうめん、冷やし中華、冷やし麺など）」（55.6％）でした。次いで、「冷たい料理（冷製料理・スープ、サラダなど）」（48.6％）、「冷たいデザート・ドリンク」（41.5％）が上位を占めました。また、メニューの温度帯や食感だけでなく、調理工程に着目した「火を使わない電子レンジ調理の惣菜やレトルト・レンジアップ商品」も38.7％と高い支持を集めています。

この結果から、酷暑時代の食事選びにおいては、【食べる涼しさ】に加え、キッチンで火を使わずに用意できる【作る涼しさ】の双方が、重要な要素となっていることが浮き彫りになりました。これからの夏の食卓には、涼感と簡便性を掛け合わせた、新しい「酷暑対策メニュー」が不可欠であると言えます。

＜総括＞

今回の調査から、酷暑時代の家庭の食卓では、火を使う調理のつらさ、キッチンに立つ時間、献立のマンネリ、食品値上げなど、複数の負担が重なっている実態が明らかとなりました。一方で、生活者は単に食事を簡単に済ませたいだけではなく、栄養バランスや満足感、献立の変化も求めています。しかし現実には、暑さや調理負担の影響により、「手軽さを優先する」「同じようなメニューが続く」「火を使う調理を避ける」といった行動が上位となり、“ちゃんと整えたい”という理想と、“暑くて手間をかけられない”という現実のギャップが浮き彫りになりました。

こうしたギャップは、お客様の声にも表れています。これからの暑い時期における成城石井商品のメリットについては、「下ごしらえや加熱調理で時間や手間のかかる野菜を使った惣菜を1～2品加えることで、火を使わずにバランスのよい食事を楽しめるので大変助かっています」（60代・女性）、「他にはない珍しいメニューが多く、定番も一味違うので毎日の献立のマンネリを解決してくれる。普段頑張って作っているので、たまのご褒美に選ぶのも息抜きになる」（40代・女性）といった声が寄せられました。成城石井の商品が、暑さで調理負担が大きくなる中、日々の食事づくりを無理なく補い、食卓の満足感や変化を支える選択肢の一つとして捉えられていることがうかがえます。

こうしたニーズを受け、成城石井では今季、7月・8月の2カ月にわたり「成城石井流 おいしい酷暑対策」を実施します。

第一弾として、7月3日（金）からは、のど越しがよく彩り豊かな「冷やし麺・冷製スープ」や、火を使わずに電子レンジで楽しめる「RTC商品」などを提案する「涼を味わう、ひんやりグルメフェア」を、また第二弾となる7月31日（金）からは、暑さで食欲が落ちやすい時期に、「スパイスとハーブでひも解くエスニックフェア」を開催します。成城石井は、暑い夏でも無理なく、食事の満足感や楽しさを取り入れられるよう、“ラクしたい。でも、手抜きにはしたくない”という酷暑時代の食卓ニーズに寄り添った提案を行ってまいります。

※「～成城石井流 おいしい酷暑対策～涼を味わう、ひんやりグルメフェア」に関するプレスリリース（6月26日配信）は下記をご参照ください。

URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000151.000027211.html

■株式会社成城石井について

株式会社成城石井（代表取締役社長：後藤勝基）は、1927年の創業以来、世界各地・日本全国から厳選されたこだわりの食品を取り揃え、常にお客様の期待に応える「食」を提供し続けるスーパーマーケットです。独自の自社輸入システムや自社「セントラルキッチン」による製造を強みに、全国（1都2府20県）で200店舗以上を展開しています。

2027年に創業100周年を迎える成城石井は、「『SEIJO ISHII』には、『OISHII（おいしい）』がある」をモットーに、これからも世界中・日本中から厳選した、おいしくこだわりのある食品をお届けいたします。また、「食にこだわり、豊かな社会を創造する」という経営理念のもと、お客様に「食べる・こだわる・会話する・集まる」という4つの喜びを提供し、幸せに満ちあふれた社会を創造する“ライフスタイルスーパー”を目指してまいります。

＜コーポレートサイト＞ https://corporate.seijoishii.com/

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/seijoishii1927/

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