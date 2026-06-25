【登別温泉/望楼NOGUCHI登別】夏の登別で乾杯。夏限定のオリジナルカクテル付プランの販売を開始しました。

野口観光マネジメント株式会社夏色カクテルと共に愉しみ夏の望楼NOGUCHI登別

望楼NOGUCHI登別（北海道登別市登別温泉町200-1）

夏らしい爽やかな色合いのオリジナルカクテルとともに、夕食のはじまりを華やかに演出いたします。この季節だけの特別な一杯は、望楼登別ならではの夏限定のメニュー。湯上りの余韻に浸りながら、夏だけの特別な味わいで夏の夜をお楽しみください。

この夏だけの特別なひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。

■特典

夏限定オリジナルカクテルをお1人様1杯付

※ご夕食開始時に、下記2種類から1種類をお選びいただきます。

１.山風～やまかぜ～（写真左）

ディルとローズマリーを使い、爽やかで飲みやすい望楼登別オリジナルモヒート

２.浜風～はまかぜ～（写真右）

白ぶどうジュースとココナッツジュースをベースに使い、お酒が苦手な方でも楽しめる味わいに

■宿泊期間

～2026年8月31日(月)まで

▼ご予約はこちら▼

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=86b3a3d65d0719bd98c857b4d53c81fc&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14666143&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=86b3a3d65d0719bd98c857b4d53c81fc&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14666143&search_type=undated)

（※本記事に掲載している写真はイメージです。仕入状況により産地や食材、内容が変更となる場合があります。）