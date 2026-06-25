【登別温泉/望楼NOGUCHI登別】夏の登別で乾杯。夏限定のオリジナルカクテル付プランの販売を開始しました。
夏色カクテルと共に愉しみ夏の望楼NOGUCHI登別
望楼NOGUCHI登別（北海道登別市登別温泉町200-1）
夏らしい爽やかな色合いのオリジナルカクテルとともに、夕食のはじまりを華やかに演出いたします。この季節だけの特別な一杯は、望楼登別ならではの夏限定のメニュー。湯上りの余韻に浸りながら、夏だけの特別な味わいで夏の夜をお楽しみください。
この夏だけの特別なひとときを、ぜひ当ホテルでお過ごしください。
■特典
夏限定オリジナルカクテルをお1人様1杯付
※ご夕食開始時に、下記2種類から1種類をお選びいただきます。
１.山風～やまかぜ～（写真左）
ディルとローズマリーを使い、爽やかで飲みやすい望楼登別オリジナルモヒート
２.浜風～はまかぜ～（写真右）
白ぶどうジュースとココナッツジュースをベースに使い、お酒が苦手な方でも楽しめる味わいに
■宿泊期間
～2026年8月31日(月)まで
▼ご予約はこちら▼
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=86b3a3d65d0719bd98c857b4d53c81fc&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14666143&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=86b3a3d65d0719bd98c857b4d53c81fc&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14666143&search_type=undated)
（※本記事に掲載している写真はイメージです。仕入状況により産地や食材、内容が変更となる場合があります。）