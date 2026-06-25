TVアニメ『桃源暗鬼』～日光・華厳の滝編～の新情報を初解禁！浦 和希、西山宏太朗、花江夏樹ら出演のスペシャル特番を7月2日（木）夜8時よりABEMAで独占無料放送決定！

株式会社AbemaTV(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、『桃源暗鬼』の特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番 ～第二期新情報発表編～」を、2026年7月2日（木）夜8時より独占無料放送いたします。

『桃源暗鬼』は、2020年より「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）にて連載中の漆原侑来による漫画作品で、日本人なら誰もが知っている昔話 「桃太郎」を題材に、鬼の血を引く者たちと桃太郎の血を引く者たちの争いを鬼側から描く新世代ダークヒーロー鬼譚です。鬼と桃太郎の末裔が織りなす奥深いストーリーが人気を博し、コミックスは累計600万部を突破。2025年7月よりTVアニメ第一期が放送されたほか、2026年10月からは、第二期～日光・華厳の滝編～が放送開始予定で、日光を舞台に繰り広げられる鬼と桃太郎の新たな戦いにさらなる注目が集まっています。

このたびABEMAにて独占無料放送が決定した特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番 ～第二期新情報発表編～」には、浦 和希（一ノ瀬四季 役）、西山宏太朗（皇后崎 迅 役）、花江夏樹（遊摺部従児 役）が出演。第一期での羅刹学園メンバーの活躍とともに京都編・練馬編を振り返るほか、10月より放送開始となる第二期～日光・華厳の滝編～の見どころや新キャラクター情報を徹底解説いたします。さらに番組内では、第二期の新情報を初解禁いたします。

また、特番直前の7月2日（木）朝8時00分より、TVアニメ『桃源暗鬼』第一期全24話の無料一挙放送も決定。放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

豪華キャスト陣が出演する『桃源暗鬼』特番をお楽しみいただけるのはABEMAだけです。ぜひキャストとともに話題の第一期を振り返り“新世代ダークヒーロー鬼譚”第二期の開幕に備えましょう。

■特別番組「TVアニメ『桃源暗鬼』スペシャル特番 ～第二期新情報発表編～」独占無料放送 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2026年7月2日（木）夜8時～夜9時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/ARcee93Hoqr8Rm

出演者（敬称略）：浦 和希（一ノ瀬四季 役）、西山宏太朗（皇后崎 迅 役）、花江夏樹（遊摺部従児 役）

※放送後、2027年3月31日（水）まで無料でお楽しみいただけます。

■特番直前に第一期の全話無料一挙放送も！

(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

・#1～24

放送日時：2026年7月2日（木）朝8時00分～夜8時

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8a5o4UKVhD3qAf

※放送後1週間、全話無料でお楽しみいただけます。

【作品概要】

〈STORY〉

「お前は鬼の血を継いでいる……」

一部の人間に脈々と受け継がれる「鬼」と「桃太郎」の血。

はるか昔、自らの凶暴性を自覚するが故にひっそりと暮らしていた「鬼」だったが、

そこに「桃太郎」が攻め入った。

それぞれが「桃太郎機関」「鬼機関」を組織し、抗争すること何千年。

突然の“桃太郎”の襲撃で、自分が“鬼”だと知る主人公・一ノ瀬四季。

自らの血に棲む“鬼”と出逢った四季の宿命とは---。

---新世代ダークヒーロー鬼譚、ここに開幕!

〈CAST〉

一ノ瀬四季：浦 和希

無陀野無人：神谷浩史

皇后崎 迅：西山宏太朗

屏風ヶ浦帆稀：石見舞菜香

矢颪 碇：坂田将吾

遊摺部従児：花江夏樹

手術岾ロクロ：三浦 魁

漣 水鶏：愛美

花魁坂京夜：木村良平

淀川真澄：田丸篤志

並木度 馨：石谷春貴

桃宮唾切：岸尾だいすけ

桃草 蓬：伊瀬茉莉也

桃巌深夜：沢城千春

桃寺神門：土岐隼一

桃華月詠：浅沼晋太郎

桃角桜介：小野友樹

一ノ瀬剛志：小山剛志

桃屋五月雨：増谷康紀

校長：緒方恵美

〈STAFF〉

原作：漆原侑来「桃源暗鬼」（秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載）

監督：野中阿斗

監督補佐：橋本裕之

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン：網サキ涼子

美術設定：別役裕之

美術監督：Scott MacDonald

色彩設計：多田早希

撮影監督：芹澤直樹

ＣＧ監督：福島涼太

編集：岡崎由美佳

音響監督：飯田里樹

音楽：KOHTA YAMAMOTO

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：スタジオ雲雀

アニメ公式HP：https://tougenanki-anime.com/

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎える、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA 10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/