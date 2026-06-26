【鶏笑】からあげ専門店「鶏笑（とりしょう）川口前川店」6月29日（月）オープン！お得なキャンペーンも同時開催！

SRSホールディングス株式会社からあげ専門店 鶏笑 川口前川店 外観

SRSグループである株式会社NIS（本社：大阪府大阪市、代表取締役執行役員社長：岡田連平）は、テイクアウトからあげ専門店 「鶏笑 川口前川店」を2026年6月29日（月）に埼玉県川口市にオープンいたします。「鶏笑」は、日本、海外に店舗展開するからあげ専門店で、からあげの聖地である大分県中津の本場唐揚げを販売しています。

また、からあげグランプリでは、しょうゆ唐揚げ部門とチキン南蛮部門の2部門で最高金賞を受賞し、「第17回からあげグランプリ」においては、「東日本しょうゆダレ部門」および「弁当部門」にてW金賞を受賞するなど、高い評価をいただいております。

「鶏笑」のからあげは、秘伝のタレで国産若鶏を長時間じっくり漬け込むことで、揚げたてアツアツのおいしさはもちろん、時間がたってもふっくらと柔らかく、ジューシーなおいしさが味わえます。昼食のお弁当、晩御飯のおかずやお酒のおつまみなど、毎日のお食事の中で、最高金賞受賞のからあげのおいしさをお楽しみください。

からあげ専門店「鶏笑 川口前川店」2026年6月29日（月）午前11時オープン！

この度オープンいたします「鶏笑 川口前川店」は、前川バス停(国際興業バス)から徒歩8分のところあります。鶏笑 川口前川店のLINE 公式アカウントまたは店舗へのお電話で事前にご注文いただければ、お待たせすることなく商品をお渡しできます。

店舗オープンを記念して、鶏笑 川口前川店限定で「ジューシームネからあげオリジナルカップ」をオープンから3日間限定で販売するほか、同店で500 円以上お買い上げのお客様に、次回からご利用いただける「ムネからあげ1 個サービス券」をお配りいたします。

昼食のお弁当、晩御飯のおかずやお酒のおつまみなど、毎日のお食事の中で、最高金賞受賞のからあげのおいしさをご堪能ください。

【店舗情報】

店名:鶏笑 川口前川店

住所: 埼玉県川口市前川4丁目25-1 Mマンション1階B号

TEL: 048-233-2626

※事前のご注文はこちらの電話番号かLINE 注文からどうぞ

営業時間: オープン3日間11:00-14:00.16:00-21:00 4日目以降11:00-14:00.15:00-21:00

定休日:不定休

「ジューシームネからあげオリジナルカップ」を、6月29日～7月1日まで期間限定販売！

店舗詳細はこちら :https://store.srsholdings.com/torisho/detail/499/LINEでのご注文はこちら :https://lin.ee/rHEgRw7からあげ専門店「鶏笑 川口前川店」2026年6月29日（月）オープン！からあげ専門店「鶏笑 川口前川店」のメニュー

鶏笑 川口前川店のオープンを記念して、川口前川店限定で「ジューシームネからあげオリジナルカップ」を、2026年6月29日～7月1日まで3日間限定で販売します。皆様のご来店をお待ちしております!

ジューシームネからあげオリジナルカップジューシームネからあげオリジナルカップ 390円（税込）

鶏笑秘伝のタレで仕上げた「ムネからあげ」5個入りのオリジナルカップは、ちょっとした腹ごしらえにも、グループで分け合うのにもピッタリのおいしさです。オープンから3日間だけの特別な商品で、おいしく、楽しくお召し上がりください。

※「ジューシームネからあげオリジナルカップ」は、1日50個限定で販売します。

※ご購入は、おひとり様1個までといたします。

【鶏笑 川口前川店オープン記念クーポン情報】

クーポン画像をお店で提示してお得に！

・内容 ：当店自慢の「ムネからあげ」1個サービス

・有効期限：2026年9月末日迄

・対象店舗：鶏笑 川口前川店（限定）

・利用方法：店頭でチラシ右下のクーポンを提示、またはスマホなどでクーポン画像をご提示ください。

※オープン記念クーポン券ご利用上の注意事項

・鶏笑 川口前川店のみでご利用いただけます。

・お買い上げいただいたお客様で、お一人様1枚1回限り有効

・クーポン券のみではご利用いただけません。

・500円以上お買い上げ時に適用

鶏笑で人気の定番メニューご紹介

1:ジューシームネからあげ

高たんぱくで低脂肪、超ヘルシーな国産のムネ肉を使用しています。

鶏笑秘伝のタレに長時間じっくり漬け込みふっくら柔らかく仕上げました。

しっかりとからあげの隅々までタレがしみこんでいますので、ごはんやお酒との相性も抜群です。

2:チキン南蛮

第8回からあげグランプリ「チキン南蛮部門」最高金賞受賞のチキン南蛮！

じゅわっとふわふわのチキンの上に、甘酢とタルタルソースが最高にマッチします。

「からあげ専門店 鶏笑」について

からあげ専門店 鶏笑は国内外に店舗展開中のからあげテイクアウト専門店です。

◆ からあげグランプリ2部門最高金賞受賞

・東日本しょうゆダレ部門 最高金賞

・チキン南蛮部門 最高金賞

◆ からあげグランプリ15年連続金賞受賞店

【鶏笑のこだわり】

(1)国産若鶏を100％使用し、新鮮な内に手作業にて丁寧な下処理を徹底。

(2)アツアツももちろん、冷ましてもしっかりジューシーな旨味を感じる美味しさ。翌日のおかずやお弁当に入れても大満足!

(3)秘伝のタレは、中津のこだわり醤油・生姜・にんにくをベースに野菜・果汁、オーガニックハーブ＆数種のスパイスで風味付け、長時間熟成で仕上げています。

(4)良質な鶏肉の旨味を引き出す絶妙なにんにく量で、ランチに食べても安心です。「いつ食べても」「何個食べても」飽きのこない本格仕込みのからあげをお届けしています。

「鶏笑」公式ホームページ https://nis-torisho.com/

FC加盟店募集中！詳細はこちらからどうぞ https://nis-torisho.com/franchise/

SRSグループについて

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(https://srsholdings.com)

SRSグループFacebook https://www.facebook.com/satorsgroup/