Jリーグを目指すサッカークラブとアーシャルデザインが組み、スポーツを起点に産学の接点を持つイベントを設計

株式会社アーシャルデザイン

株式会社アーシャルデザイン（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：小園翔太）は、エリース豊島FCを運営する株式会社エリースフットボールグループと共同で、2026年7月6日（月）にサンシャインシティ 文化会館（東京都豊島区）にて、「エリース豊島FC × 地域大学 産学スポーツ連携 交流イベント」を開催します。

本イベントは、エリース豊島FCのスポンサー企業を中心とした約30社と、豊島区近隣の大学でスポーツに関わる学生（1～4年生）が直接交流する場として設計しました。合同説明会でも就活イベントでもない。スポーツクラブというコミュニティを軸に、企業・大学・学生の三者が価値を共創する、新しい産学連携の形です。

■開催背景

アーシャルデザインは「& Sports. More Human.（スポーツを通じて人間の進化を実装する）」をPurposeに掲げ、アスリート・体育会学生の採用支援、部活動の地域展開支援など幅広いスポーツ×HR領域の事業を展開してきました。一方、エリース豊島FCは1970年代の創設から半世紀を経て2025年に豊島区とホームタウン連携協定を締結。豊島区からJリーグクラブ誕生を目指す、関東サッカーリーグ1部所属クラブです。両者が連携することで、クラブが持つ地域ネットワークと、アーシャルデザインが持つ産学・人材の知見を掛け合わせ、地域共創の新たなモデルを構築します。

■イベント概要

■実施コンテンツ（5つの仕掛け）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36999/table/138_1_9879907b2c841dc937fb9fef810a9baf.jpg?v=202606260551 ]

参加型の交流を設計。企業・大学・学生それぞれに持ち帰りがある一日にするための5つのコンテンツを実施いたします。

■大学・学生にとっての2つのメリット

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36999/table/138_2_aa161fe0b3aed46d4fd485e082e544de.jpg?v=202606260551 ]

・地域企業とのリアルな接点

他の説明会では出会えない地元の優良企業と、フラットな環境で直接繋がれます。就職・インターンの新たな入り口に。

・スポーツを軸にしたキャリアの発見

スポーツビジネス・地域連携という選択肢に触れ、自分の可能性とキャリアの幅を広げるきっかけになります。

■エリース豊島FCについて

東京都豊島区をホームタウンとするサッカークラブ。

1970年、立教高校サッカー部OBを中心に創設され、50年以上にわたり活動している。現在は関東サッカーリーグ1部（Ｊリーグを頂点とするピラミッドの5部に相当）に所属し、JFL昇格、そしてJリーグ参入を目指して挑戦中。「としまからJリーグへ」を目標に、地域・企業・教育との共創を推進している。

公式サイト：https://www.aries-toshima.com

【本件に関するお問い合わせ先】

担当者名：久野 晋一郎

電話番号：03-4546-8348

メールアドレス：hisano@a-cial.com

■ 株式会社アーシャルデザインついて

代表者：小園 翔太

所在地：東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル3階

設立：2014年10月

資本金：1億円

会社HP：https://www.a-cial.com/

ATHLETE LIVE：https://athlete-live.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@taiikukai_syukatsuTV

代表X：https://twitter.com/sk_acialdesign