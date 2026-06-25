【BUZZ宇都宮】栃木県初進出！東武宇都宮駅徒歩6分に全2スタジオが登場！30分200円～で24時間使えるレンタルダンススタジオが宇都宮にオープン！

株式会社BUZZ GROUP

関東を中心に90店舗以上・総部屋数388部屋を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ宇都宮」を2026年6月18日（木）にオープンいたしました。

栃木県への初進出となります。

BUZZ宇都宮 NEW OPEN

オープンを記念して、OPEN記念特価を実施中！この機会にぜひBUZZ宇都宮をご体験ください！

BUZZ宇都宮 公式サイト :https://buzz-st.com/utsunomiya

✦ BUZZ宇都宮 店舗概要

所在地： 栃木県宇都宮市本町13-17 Tレックスビル 6階B号室

アクセス： 東武宇都宮駅 徒歩6分 / 宇都宮駅 徒歩18分

営業時間： 24時間

1st スタジオ内観写真

✦ スタジオ紹介

1st｜43.0平方メートル 洗練されたLED空間

洗練されたモノトーン空間に、ミラーとLED照明を備えたダンススタジオ。広さ43平方メートル で、ダンス・ヨガ・レッスン・撮影・ワークショップまで幅広く対応。2～15名程度のご利用におすすめです。

鏡： 6.6m

おすすめ人数： 2～15名程度

2st｜13.0平方メートル 個人練習や少人数レッスンに最適

シンプルで使いやすい空間に、ミラーとLED照明を完備。自主練習・マンツーマンレッスン・オンライン配信・個人練習などにぴったりです。1～5名程度のご利用におすすめです。

鏡： 4.4m

おすすめ人数： 1～5名程度

BUZZ宇都宮を予約する :https://buzz-st.com/utsunomiya

✦ 設備・備品

- 音響（Bluetooth対応／タイプC／イヤホンジャック対応ケーブルあり）- 調光／LEDライト- スマホスタンド- 丸椅子- トイレ- 禁煙

※Wi-Fi開通準備中

※スピーカー常設で手ぶらOK！土足禁止のため、室内シューズのみお持ちください。

✦ こんな用途におすすめ

- ダンス練習・レッスン- ヨガ・ポージング- 撮影・動画制作- ボイストレーニング- ワークショップ・セミナー- 個人練習・少人数グループ練習

「気軽に使える練習場所を探している」「駅近で利用しやすいスタジオがほしい」

そんな方にぴったりのスタジオです。

BUZZ宇都宮を予約する :https://buzz-st.com/utsunomiya

✦ BUZZ（バズ）について

BUZZ

月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！

「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に90店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。

24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。

SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。

初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。



BUZZのHP：https://buzz-st.com/

BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7



【BUZZの公式SNS】

Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/

X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental

Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz



BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。

株式会社BUZZ GROUP

社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)

代表者：渡辺 憲

本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg

事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作

HP：https://group-buzz.com/



【BUZZ GROUP 公式SNS】

・公式X：https://x.com/buzzgrouppr

・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BUZZ GROUP 広報部

お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/