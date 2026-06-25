【BUZZ宇都宮】栃木県初進出！東武宇都宮駅徒歩6分に全2スタジオが登場！30分200円～で24時間使えるレンタルダンススタジオが宇都宮にオープン！
関東を中心に90店舗以上・総部屋数388部屋を展開するレンタルスタジオ「BUZZ（バズ）」を運営する株式会社BUZZ GROUP（本社：東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg、代表取締役：渡辺 憲）は、新店舗として「BUZZ宇都宮」を2026年6月18日（木）にオープンいたしました。
栃木県への初進出となります。
BUZZ宇都宮 NEW OPEN
オープンを記念して、OPEN記念特価を実施中！この機会にぜひBUZZ宇都宮をご体験ください！
BUZZ宇都宮 公式サイト :
https://buzz-st.com/utsunomiya
✦ BUZZ宇都宮 店舗概要
所在地： 栃木県宇都宮市本町13-17 Tレックスビル 6階B号室
アクセス： 東武宇都宮駅 徒歩6分 / 宇都宮駅 徒歩18分
営業時間： 24時間
1st スタジオ内観写真
✦ スタジオ紹介
1st｜43.0平方メートル 洗練されたLED空間
洗練されたモノトーン空間に、ミラーとLED照明を備えたダンススタジオ。広さ43平方メートル で、ダンス・ヨガ・レッスン・撮影・ワークショップまで幅広く対応。2～15名程度のご利用におすすめです。
鏡： 6.6m
おすすめ人数： 2～15名程度
2st｜13.0平方メートル 個人練習や少人数レッスンに最適
シンプルで使いやすい空間に、ミラーとLED照明を完備。自主練習・マンツーマンレッスン・オンライン配信・個人練習などにぴったりです。1～5名程度のご利用におすすめです。
鏡： 4.4m
おすすめ人数： 1～5名程度
BUZZ宇都宮を予約する :
https://buzz-st.com/utsunomiya
✦ 設備・備品
- 音響（Bluetooth対応／タイプC／イヤホンジャック対応ケーブルあり）
- 調光／LEDライト
- スマホスタンド
- 丸椅子
- トイレ
- 禁煙
※Wi-Fi開通準備中
※スピーカー常設で手ぶらOK！土足禁止のため、室内シューズのみお持ちください。
✦ こんな用途におすすめ
- ダンス練習・レッスン
- ヨガ・ポージング
- 撮影・動画制作
- ボイストレーニング
- ワークショップ・セミナー
- 個人練習・少人数グループ練習
「気軽に使える練習場所を探している」「駅近で利用しやすいスタジオがほしい」
そんな方にぴったりのスタジオです。
BUZZ宇都宮を予約する :
https://buzz-st.com/utsunomiya
✦ BUZZ（バズ）について
BUZZ
月間利用者数25万人以上、会員数は約40万人を突破！
「エンタメが生まれる場所」をモットーに、関東を中心に全国に90店舗以上を展開している、使いやすさとコスパが日本一のレンタルスタジオ。
24時間365日利用可能な施設と、最新の音響・照明設備を完備。
SNS映えするような内装へのこだわり、リーズナブルな価格設定、簡単な予約システムが大変ご好評を頂いております。
初心者から上級者まで、あらゆるダンサーが練習や撮影、コラボレーションの場として利用できる、ダンスカルチャーの拠点となっています。
BUZZのHP：https://buzz-st.com/
BUZZの公式LINE：https://lin.ee/qHq8BQ7
【BUZZの公式SNS】
Instagram @buzz_rental https://www.instagram.com/buzz_rental/
X(旧Twitter) @buzz_rental https://x.com/buzz_rental
Tiktok @studio_buzz https://www.tiktok.com/@studio_buzz
BUZZでは、今後も夢に向かって頑張っている皆さんのサポートやエンタメ界を盛り上げる企画などを開催しております。ぜひフォローとチェックをお願いいたします。
株式会社BUZZ GROUP
社名：株式会社BUZZ GROUP (バズグループ)
代表者：渡辺 憲
本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂2-13-20 BUZZ Bldg
事業内容：レンタルスタジオの運営、芸能プロダクション運営、メディア運営、WEBサイト・サービス制作、楽曲制作
HP：https://group-buzz.com/
【BUZZ GROUP 公式SNS】
・公式X：https://x.com/buzzgrouppr
・公式Instagram：https://www.instagram.com/buzzgroup.official/
・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@buzzgroup_official
【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社BUZZ GROUP 広報部
お問い合わせ：https://group-buzz.com/contact/