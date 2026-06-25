株式会社パルコ、欧州最大級の日本カルチャーイベント 『Japan Expo Paris 2026』に初出展

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部：東京都渋谷区、代表取締役 兼 社長執行役員：川瀬 賢二、以下パルコ）は、2026年7月9日（木）から12日（日）までフランス・パリで開催される、欧州最大級の日本カルチャーイベント『Japan Expo Paris 2026』に初出展することをお知らせいたします。

『Japan Expo Paris』は1999年から開催されている欧州最大級の日本カルチャーイベントです。アニメ・マンガ・ゲーム・コスプレ・音楽など、日本カルチャーに関心の高いフランスおよび欧州圏の10～30代を中心に、昨年は約25万人の来場者を集めています。

本出展では、パルコがプロデュースする出版・ゲーム・映像・展覧会など複数のエンタテインメントコンテンツを横断してご紹介するブースを展開いたします。50年以上にわたり、新たなカルチャーの種を見つけ、育んできた企業「パルコ」としての認知向上を目指し、コンテンツを紹介・発信してまいります。

■出展概要

Japan Expo Paris 2026 ブースイメージ

50年以上にわたりカルチャーを牽引してきたパルコは、演劇、出版、音楽、映画、展覧会、ゲーム、漫画など、さまざまなエンタテインメントやIPの企画をプロデュースして世界中にお届けしています。

『Japan Expo Paris』の”PARCO”ブースでは、当社が手がける文化創造事業より、ゲーム・映像・展覧会・出版のグッズおよび商品を販売・紹介いたします。

ブース内では、各事業や企業広告のポスター掲出・動画放映により、PARCOのカルチャーを体感いただける空間を演出いたします。

また本出展に際し、公式ECサイト『ONLINE PARCO』にて特設ページをご用意。日本のカルチャーを存分に取り入れた商品が、海外からもご購入いただけます。

販売グッズ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3919_1_8b2a527fbd83c0cafb51c9712a702c72.jpg?v=202606250151 ]【ゲーム】KOJIMA PRODUCTIONS／『DEATH STRANDING』シリーズ

ゲーム事業開発部／PARCO GAMESより、KOJIMA PRODUCTIONS／ゲーム『DEATH STRANDING』シリーズのオリジナルグッズを販売。

株式会社コジマプロダクションは、ゲームクリエイター小島秀夫が "FROM SAPIENS TO LUDENS" の旗のもと、2015年12月に設立したクリエイティブスタジオです。

ゲーム作品『DEATH STRANDING』シリーズは、2019年11月にPlayStation(R)4用ソフトウェアとして発売され、全世界累計プレイヤー数が2000万人を突破しました。2025年6月に最新作『DEATH

STRANDING 2: ON THE BEACH』が発売され、現在PlayStation(R)5版、PC版が発売中。

2026年8月30日（日）まで、渋谷PARCOにてPOPUP『KOJIMA PRODUCTIONS × PARCO GAMES STRAND STORE』を開催中です。

『STRAND STORE』HP :https://games.parco.jp/page/kojimaproductions-strand-store/

【映像】『天使のたまご』（ANGEL'S EGG）

映像事業開発部より、映画『天使のたまご』オリジナルグッズを販売。

原案・脚本・監督：押井守（『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』）、原案・アートディレクション：天野喜孝（「ファイナルファンタジー」シリーズ）によるアニメ『天使のたまご』。1985年にOVAとして発表され、その美しい映像と他の追随を許さない圧倒的な世界観で、熱狂的なファンを生んだ作品。公開40周年を記念し、押井監督自身による監修のもと、35mmフィルム原版から4Kリマスター化し、2025年5月には、第78回カンヌ国際映画祭にてワールドプレミア上映を果たし、同年11月には日本全国劇場で公開。

パルコが手がける映画館『渋谷シネクイント』でも４Kリマスタ―の公開に合わせ、展覧会・グッズショップを展開する『天使のたまご 40th anniversary exhibition』 を開催しました。

【展覧会】『攻殻機動隊展』（Ghost and the Shell）

コンテンツ事業開発部より、展覧会『攻殻機動隊展 Ghost and the Shell』のオリジナルグッズを販売。

1989年に士郎正宗による原作漫画『攻殻機動隊』が発表されてから37年。

その間、押井守、神山健治、黄瀬和哉、荒牧伸志といった異なる時代の監督たちによって、作品は多様なストーリーを生み出してきました。

本展は、アニメ制作30周年を記念して『攻殻機動隊』のあらゆる作品を一堂に集め、その歴史を横断的に体験できる初めての大規模展覧会です。

2026年7月17日（金）～8月30日（日）の期間中、「兵庫県立美術館ギャラリー棟 3階 ギャラリー」で巡回展が予定されています。

「攻殻機動隊展 関西巡回展」HP :https://www.ktv.jp/event/ghostintheshellhyogo/

【出版】PARCO出版

出版事業開発部より、PARCO出版より刊行の書籍を販売。

翻訳版が出るなど、海外でも人気を誇る日本のクリエイターの書籍を厳選して販売いたします。

・『士郎正宗の世界～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～』

・『寺田てら作品集 Chroma』

・『ストリートファッション 1980-2020 定点観測40年の記録』

...etc.

パルコは、これまで培ってきた出版・展覧会・商品開発の知見を生かし、クリエイターや作品の魅力を多面的に届ける取り組みをさらに広げていきます。

その新たな取り組みとして、株式会社講談社と、ものがたりを起点に新たな体験価値を創出する共同プロジェクト「渋谷スペイン坂編集室」を始動しました。

2019年の渋谷PARCO建て替えプロジェクトにおける『AKIRA ART WALL』や、『攻殻機動隊』の原作者・士郎正宗氏の展覧会企画などを通じて協業を重ねてきた両社が、新たな文化創出の基盤をつくります。

第1弾の取り組みとしてマンガ雑誌を刊行するとともに、作家に焦点を当てた展覧会を実施予定です。また、新たな世界をつくる「ものがたり（マンガ）」の持ち込み企画を、8月上旬に渋谷PARCOで開催予定です。今後は商品開発や映像開発など、多面的な展開を進めていきます。

渋谷スペイン坂編集室ティザーサイト :https://parco.jp/shibuya_spainzaka_studio/

ノベルティ配布

ブース来場者への無料配布ノベルティや、商品をお買上げいただいた方へのノベルティもご用意いたします。

PARCOブースに来場いただいた方へ先着で、オリジナルポケットティッシュを配布いたします。

日本の独特なカルチャーとしてのポケットティッシュ配布を、フランスおよび欧州圏のお客様にも体感いただくため、進呈いたします。

PARCOブースにてPARCO公式Instagramをフォローいただいた方に先着で、PARCOロゴのオリジナルステッカー（全2種・ランダム）をプレゼントいたします。

PARCOブースにて ユーロ15以上お買上げいただいた方に先着で、PARCO出版50周年を記念して制作した「PARCO PUBLISHING トートバッグ」（全10種・ランダム）をプレゼントいたします。

※すべて先着順・無くなり次第終了。

※内容は予告なく変更になる場合がございます。

※画像はイメージです。

■株式会社パルコ 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/3639/table/3919_2_d5f870641ec6d4b58e3eb85e92948170.jpg?v=202606250151 ]