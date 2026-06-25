防水・透湿性能を追求したカンガルーレザーモデル２種を発売

株式会社スピングルカンパニー

株式会社スピングルカンパニー(本社：広島県府中市、代表取締役社長：内田貴久)は、SPINGLEの定番カンガルーレザー2品番にGORE-TEX(R)ファブリクスを初採用し、防水・透湿性能を追求したスニーカーSPINGLE「SP-1077」、「SP-1426」を2026年6月30日から順次、全国のSPINGLE専門店、国内外シューズショップ、SPINGLE公式オンラインストアで発売します。

SPINGLE「SP-1077」

SPINGLEで最も支持されている素材カンガルーレザーは、牛革に比べ繊維質が非常に密で、強度が1.5～2倍もあるため2/3の厚みで牛革同等の強度を保ちながら軽量化が可能ですが、他の天然皮革同様、雨に弱いという大きな弱点がありました。そこでGORE社認定工場に指定されている当社工場にてSPINGLEの定番カンガルーレザー「SP-110」と、「SP-442」をGORE-TEX(R)フットウェアにアップグレードする企画をスタート。数回にわたり革の鞣しの段階で防水加油剤を入れた「GORE-TEX(R)フットウェア仕様のカンガルーレザー」を試作、延べ1年以上をかけて開発。GORE-TEX(R)ファブリクスの透湿防水試験をクリアし、製品化に成功しました。

■SPINGLE「SP-1077」、「SP-1426」の特長

●デザイン

・「SP-1077」は定番のカンガルーレザーローカット「SP-110」をGORE-TEX(R)ファブリクス仕様にアップグレード。シュータンを水かき付にすることで靴内部への浸水を防ぎます。

・「SP-1426」は人気のサイドゴアモデル「SP-442」をGORE-TEX(R)ファブリクス仕様にアップグレード。シュータンを水かき付、サイドゴアを二重にすることで浸水を防ぎます。

シュータンに水かき付

●素材

GORE社の透湿防水試験をクリアするため、革の鞣しの段階で防水加油剤を入れた「GORE-TEX(R)フットウェア仕様のカンガルーレザー」を開発、採用しています。シューレース、サイドゴア、かかとの引手にいたるまでフッ素加工（撥水加工）が施されています。

ＧＯＲＥ-TEX(R)フットウェア仕様のカンガルーレザー

二重のサイドゴア

●米国のGORE社が製造販売する防水透湿性素材

GORE-TEX(R)ファブリクスを採用

新商品は水を浸入させず、汗の水蒸気を発散させる機能を持つGORE-TEX(R)ファブリクスを靴の中に組み込んでいます。GORE-TEX(R)ファブリクスは、その内部に水は通さず水蒸気は通す微細な孔を無数に持つGORE-TEX(R)メンブレンという膜を備えており、高い防水透湿機能を発揮します。

■展開商品

SPINGLE「SP-1077」

・バルカナイズ製法で生産。 ・カラー：ブラック

・アッパー：GORE-TEX(R)フットウェア仕様のカンガルーレザー

・サイズ：XS～XL（ユニセックス）の全7サイズ展開

・メーカー希望小売価格：3万4,100円（消費税込）

・発売日：2026年6月30日(火)から順次 ※店舗により異なります。

・商品詳細：https://www.spingle.jp/products/sp-1077-black

※発売日以降に公開

SPINGLE「SP-1426」

・バルカナイズ製法で生産。 ・カラー：ブラック

・アッパー：GORE-TEX(R)フットウェア仕様のカンガルーレザー

・サイズ：XS～XL（ユニセックス）の全7サイズ展開

・メーカー希望小売価格：3万8,500円（消費税込）

・発売日：2026年6月30日(火)から順次 ※店舗により異なります。

・商品詳細：https://www.spingle.jp/products/sp-1426-black

※発売日以降に公開

オンオフ兼用のGORE-TEX(R)ファブリクス採用モデル

SPINGLE「SP-6604」

・バルカナイズ製法で生産。 ・カラー：ブラック

・アッパー：GORE-TEX(R)フットウェア仕様の牛革

・サイズ：M～XLの全4サイズ展開

・メーカー希望小売価格：3万5,200円（消費税込）

・発売日：発売中

・商品詳細：https://www.spingle.jp/products/sp-6604-black

■本件に関するお問合せ先

【消費者】 スピングルカンパニー東京支店 TEL:03-3871-2171

【報道関係者】 スピングルカンパニー東京支店 プレス担当：滝口

携帯電話:080-8985-5316 TEL:03-3871-2171 メール：takiguchi@spingle.jp

■SPINGLE COMPANYについて

株式会社スピングルカンパニーは、広島県府中市に本社・工場を構えるスニーカーメーカーです。株式会社ニチマンの代表取締役社長︓内田貴久が1997年に子会社として設立しました。2002年1月、バルカナイズ製法にこだわったレザースニーカー「SPINGLE MOVE」 を発表。2024年1月よりブランドを「SPINGLE」に変更してもなお、自社工場で長年培った職人達の高度な技術を受け継ぎながら、心地よい履き心地にこだわり個性的かつ流行に左右されない商品を追求し続けています。

・社名：株式会社スピングルカンパニー / 所在地：〒726-0005 広島県府中市府中町74-1

・代表者：代表取締役社長 内田貴久 / 設立：平成9年（1997年）4月

・事業内容：メンズ・レディススニーカーの企画・生産・販売

・販売店：国内スピングル専門店17店舗含む、全国の百貨店、シューズショップ約350店舗

（2026年6月現在)

・HP URL：https://www.spingle.jp/

・公式instagram：https://www.instagram.com/spingle_official/

・公式X（Twitter）：https://twitter.com/spingleofficial

・直営店instagram：https://www.instagram.com/spingle_drs/