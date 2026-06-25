NTTドコモビジネス株式会社(旧 NTTコミュニケーションズ株式会社、以下 NTTドコモビジネス)は、株式会社ＭＭ総研(以下 ＭＭ総研)が発表した、ＭＭ総研大賞2026「スマートソリューション部門 次世代ネットワーク分野」において、最優秀賞を受賞しました。このたび、受賞対象となったのは、多様なセキュリティ機能とネットワーク機能を統合したNaaS (Network as a Service)※1である「docomo business RINK(R)」(以下 本サービス)です。本サービスは、ネットワークやセキュリティ機能を統合管理し、Webポータル上から柔軟かつ迅速に設定変更などを実行できるNaaSの分野において代表的なサービスであり、企業のDX推進やAI活用に適した次世代ネットワーク基盤として評価され、受賞に至りました。





1.ＭＭ総研大賞について

MＭ総研大賞はICT分野の市場、産業の発展を促すことを目的に、ＭＭ総研が2004年に創設した表彰制度です。毎年、専門家による厳格なプロセスと総合的な判断により、優れた技術で積極的に新商品・新市場開拓に取り組む企業を表彰しています。

NTTドコモビジネスが獲得した賞は、次世代のスマート社会を支える技術やサービスに与えられる賞です。





2．「docomo business RINK(R)」について

受賞対象の本サービスは、さまざまなセキュリティ機能が統合されたNaaSとして、「モバイル/固定融合ネットワーク」や「オープン※2/クローズド※3融合ネットワーク」など企業のニーズに応じて多様な使い方ができるネットワークを、簡単・スピーディーに提供するサービスです。また、特許技術を活用した脅威検知・遮断機能や、通信ログの保管機能を備えた新たなセキュリティ機能「WANセキュリティ※4」がネットワークに組み込まれており、不正な通信を網羅的に検知できます。本サービスにより、AIの進化に伴う高速かつ大規模なサイバー攻撃の恐れがある時代においても、コストを抑えながら万が一のサイバー攻撃時の被害の拡大防止や、それにともなう企業のレピュテーションリスクの抑制にも貢献できます。





「docomo business RINK(R)」のサービス全体像





3．評価されたポイント

ＭＭ総研は、「AI活用の進展により、ネットワークのインテリジェント化が進む中、ネットワーク機能をクラウド経由でサービスとして提供するNaaSへの関心が高まっている。docomo business RINK(R)を企業のDX推進やAI活用に適した次世代ネットワーク基盤として高く評価し、次世代ネットワーク分野の最優秀賞に選定した。」と述べています。





4．今後の展望

NTTドコモビジネスは、本サービスにおいてアクセス回線種別のさらなる拡充や、セキュリティ機能の強化を図っていきます。また、AI技術の活用により、ネットワーク運用の自動化・自律化を推進し、さらに進化したNaaSの提供を通じて、AI時代に最適な次世代ICTプラットフォーム「AI-Centric ICTプラットフォーム(R)※5」構想の実現に向けて取り組んでいきます。本構想のもと、お客さまの環境変化や事業変化にもいち早く対応できる即時性と、安全にデータを流通できるICT基盤を提供し、企業の持続的な生産性向上、競争力強化、ビジネスの発展に貢献します。









「NTTコミュニケーションズ株式会社」は2025年7月1日に社名を「NTTドコモビジネス株式会社」に変更しました。私たちは、企業と地域が持続的に成長できる自律・分散・協調型社会を支える「産業・地域DXのプラットフォーマー」として、新たな価値を生み出し、豊かな社会の実現をめざします。

https://www.ntt.com/about-us/nttdocomobusiness.html









※1：NaaSとは、ネットワークや付随するセキュリティ機能などをクラウドサービスのように提供するもので、ユーザーはサブスクリプション型で利用できます。

※2：オープンネットワークとは、インターネットの別呼称です。

※3：クローズドネットワークとは、特定の権限を持った利用者だけがアクセスできるネットワークです。

※4：WANセキュリティとは、docomo business RINK(R)が提供するネットワーク組み込み型のセキュリティ機能です。これにより、サイバー攻撃によって感染した端末から実行される不正通信の検知・遮断や通信ログの保管ができます。

※5：AI-Centric ICTプラットフォーム(R)とは、企業がAIを活用して、生産性の抜本的改善、競争力強化やビジネスモデル変革を進めるAI時代に最適な次世代ICTプラットフォームのことです。





【関連リンク】

・docomo business RINK(R)

https://www.ntt.com/business/services/rink.html

・評価実績

https://www.ntt.com/about-us/we-are-a-leader/awards.html

・ニュース 2023年10月4日:安全なICT環境と多様な働き方を実現するクラウド型セキュリティと一体化した統合型ネットワークサービス「docomo business RINK(TM)」を提供開始

https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2023/1004.html

・ニュース 2025年9月26日:「docomo business RINK(R)」において、ネットワーク組み込み型セキュリティ機能「WANセキュリティ」を提供開始

https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/0926.html