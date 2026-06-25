コンピューター化保守管理システム市場は2030年までに20億ドルを超え、デジタル保守導入の加速により年平均成長率12％で拡大
コンピューター化保守管理システム市場は、2030年までに20億ドルを超え、年平均成長率12％で成長すると予測されています。市場拡大は、予知保全戦略への需要増加、クラウド対応資産管理プラットフォーム、統合型企業保守ソリューションの普及によって促進されています。
製造、医療、施設管理、産業運営分野の企業は、資産信頼性の向上、保守作業工程の自動化、運用上の非効率性削減を目的として、コンピューター化保守管理システム技術への投資を進めています。
コンピューター化保守管理システム市場の現在および将来の規模は？
コンピューター化保守管理システム市場は、組織が従来型の保守プロセスからデジタル資産管理エコシステムへ移行する中で、力強い成長段階に入っています。
主な市場指標は以下の通りです。
● 2030年市場価値： 市場は2030年までに20億ドルを超えると予測されています。
● 成長率： 市場は2030年まで年平均成長率12％で拡大すると予測されています。
● 親市場への貢献： コンピューター化保守管理システム市場は、2030年までに約1兆2,430億ドルへ成長すると予測されるビジネス分析および企業ソフトウェア市場の約0.2％を占める見込みです。
● 産業内での位置付け： 2030年までに13兆7,880億ドル規模になると推定されるより広範な情報技術産業において、コンピューター化保守管理システムソリューションは市場価値全体の約0.02％を占めると予測されています。
接続型保守システム、運用可視化、資産ライフサイクル管理への注目の高まりが、今後の市場拡大を支えると予想されています。
コンピューター化保守管理システム市場の成長を促進する要因は？
コンピューター化保守管理システム市場の成長を支える主な要因は以下の通りです。
● デジタル保守管理システムの導入拡大
組織は、資産追跡の改善、作業指示管理の自動化、予期しない設備停止時間の削減を目的として、手作業による保守プロセスをコンピューター化保守管理システムプラットフォームへ置き換えています。予防保全および予知保全への注目の高まりが、資産集約型産業全体で需要を加速させています。
● クラウド型保守技術の拡大
クラウド対応のコンピューター化保守管理システムソリューションは、保守チーム間のアクセス性、拡張性、連携を向上させています。企業は、分散資産の管理、遠隔運用の支援、増加する設備性能データの分析を目的としてクラウドプラットフォームを導入しています。
● 統合型企業プラットフォームへの需要増加
企業は、コンピューター化保守管理システムソリューションを企業資源計画システム、在庫管理プラットフォーム、調達ツール、運用ソフトウェアと連携させています。統合システムは、データ可視性の向上、作業工程の自動化、保守計画効率の改善を支援します。
● 運用効率とコスト最適化への注目拡大
各産業では、設備寿命の延長、修理費用削減、作業員の生産性向上、全体的な資産性能改善を目的として保守技術への投資が進んでいます。
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製造、医療、施設管理、産業運営分野の企業は、資産信頼性の向上、保守作業工程の自動化、運用上の非効率性削減を目的として、コンピューター化保守管理システム技術への投資を進めています。
コンピューター化保守管理システム市場の現在および将来の規模は？
コンピューター化保守管理システム市場は、組織が従来型の保守プロセスからデジタル資産管理エコシステムへ移行する中で、力強い成長段階に入っています。
主な市場指標は以下の通りです。
● 2030年市場価値： 市場は2030年までに20億ドルを超えると予測されています。
● 成長率： 市場は2030年まで年平均成長率12％で拡大すると予測されています。
● 親市場への貢献： コンピューター化保守管理システム市場は、2030年までに約1兆2,430億ドルへ成長すると予測されるビジネス分析および企業ソフトウェア市場の約0.2％を占める見込みです。
● 産業内での位置付け： 2030年までに13兆7,880億ドル規模になると推定されるより広範な情報技術産業において、コンピューター化保守管理システムソリューションは市場価値全体の約0.02％を占めると予測されています。
接続型保守システム、運用可視化、資産ライフサイクル管理への注目の高まりが、今後の市場拡大を支えると予想されています。
コンピューター化保守管理システム市場の成長を促進する要因は？
コンピューター化保守管理システム市場の成長を支える主な要因は以下の通りです。
● デジタル保守管理システムの導入拡大
組織は、資産追跡の改善、作業指示管理の自動化、予期しない設備停止時間の削減を目的として、手作業による保守プロセスをコンピューター化保守管理システムプラットフォームへ置き換えています。予防保全および予知保全への注目の高まりが、資産集約型産業全体で需要を加速させています。
● クラウド型保守技術の拡大
クラウド対応のコンピューター化保守管理システムソリューションは、保守チーム間のアクセス性、拡張性、連携を向上させています。企業は、分散資産の管理、遠隔運用の支援、増加する設備性能データの分析を目的としてクラウドプラットフォームを導入しています。
● 統合型企業プラットフォームへの需要増加
企業は、コンピューター化保守管理システムソリューションを企業資源計画システム、在庫管理プラットフォーム、調達ツール、運用ソフトウェアと連携させています。統合システムは、データ可視性の向上、作業工程の自動化、保守計画効率の改善を支援します。
● 運用効率とコスト最適化への注目拡大
各産業では、設備寿命の延長、修理費用削減、作業員の生産性向上、全体的な資産性能改善を目的として保守技術への投資が進んでいます。
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