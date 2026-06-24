[開催決定]MAHO堂のみんながお届けする『おジャ魔女どれみ　星見やぐら盆踊りカーニバル!!』開催のお知らせ

東映アニメーション株式会社『おジャ魔女どれみ 星見やぐら盆踊りカーニバル!!』 キービジュアル

8月1日、太秦映画村にMAHO堂のみんながやってくる！？

7月18日から8月30日まで実施される「ｰ太秦、夏の夜まつりｰUZUMASA BON DANCE FESTIVAL」において8月1日にどれみDAYを実施いたします。

どれみちゃんたちとカーニバル！？ふざけて騒いで踊っちゃいましょう。

♪開催概要

会場：京都・太秦映画村

日時：2026年8月1(土)

内容：どれみちゃんたちと踊る盆踊り、ハイタッチ会※対象商品をご購入していただいた方限定

主催：株式会社東映太秦映画村

太秦映画村 公式ホームページ：https://eigamura.com/feature/bon-dance2026/

♪チケット

◆グッズ付きナイトタイムチケット(17:00～21:00)：4,500円 ※数量限定

17:00～入場可能な太秦映画村入村券＋どれみちゃんたちとのハイタッチ会参加券に

サコッシュ・缶バッジ・「星見やぐら盆踊りカーニバル!!」限定アクリルキーホルダーがついてきます♪

※グッズの引換は映画村内パディオス1階にて行います。

※グッズ(サコッシュ・缶バッジ・アクリルキーホルダーのセット)は村内でも2,500円で販売いたします。(数量限定)

こちらをご購入いただいた方もハイタッチ会に参加いただけます。

※グッズ付きナイトタイムチケットの前売り券はチケットぴあ、tabiwaにてお取り扱いいたします。

◆入村券 １DAY（10:00～21:00）/ナイトタイム（17:00～21:00）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147608/table/123_1_47f7488cb751e4c93702ce87980a97e2.jpg?v=202606240951 ]

※入村券のみをご希望の方はチケットぴあ、tabiwa、太秦映画村ホームページからご購入いただけます。

◆チケット発売開始日時

チケットぴあ／6月26日(金)14:00から：https://w.pia.jp/t/ojamajo-bonodori/

tabiwa／7月2日（木）11:00から：https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/pia/

太秦映画村／6月26日(金)14:00から：https://eigamura.com/feature/bon-dance2026/

※太秦映画村ホームページではグッズ付きナイトタイムチケットのお取り扱いはございません。

♪タイムスケジュール

17:00～ ナイトタイムチケット入村開始

グッズ引換開始（映画村内パディオス1階にて）

17:30～ MAHO堂のみんなとハイタッチ会

（対象商品をご購入いただいた方限定）

19:00～ 盆踊りステージ開演

♪スペシャルコンテンツ

第４シリーズ『おジャ魔女どれみドッカ～ン!』よりエンディング曲である

『おジャ魔女音頭でハッピッピ!!』を東映アニメーションミュージアムチャンネルで期間限定で公開いたします！

映像をみて練習して8月1日にみんなで踊ろう♪

▼東映アニメーションミュージアムチャンネル「おジャ魔女音頭でハッピッピ!!」

https://youtu.be/OOsUlKSeJYE

おジャ魔女どれみとは

1999年より朝日放送・テレビ朝日系列で4年間放送され、2024年にアニメ放映25周年を迎えた「おジャ魔女どれみ」シリーズ。ひょんなことから魔女見習いになった3人の少女、どれみ、はづき、あいこを中心に、学校と「ＭＡＨＯ堂」というお店を舞台に、一人前の魔女になるためのマジカルでミラクルな修行の毎日が続く物語。シリーズを通しておんぷ・ももこ・ハナちゃんら魅力的なキャラクターが増えていき、20周年時には20周年記念作品「魔女見習いをさがして」が2020年11月より全国劇場公開された。

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