無料診断から始められる。URLを入れるだけで既存ホームページのリニューアル案をAIが生成する「Revio」をリリース

ウェル・ビーイング株式会社

ウェル・ビーイング株式会社は、既存ホームページのURLを入力するだけで、AIがリニューアル後のHTMLデザイン案を生成するサービス「Revio（レビオ）」を公開しました。

Revioは、まず 無料の簡易サイト診断 からスタートします。URLを入れるだけで現状サイトの基本状態を確認できるため、リニューアルを検討する前の「気軽な第一歩」として、無料診断だけでも単独で利用できます。そこから先、本格的なリニューアル案を見たい場合は、信頼感・高級感・モダンなど目的に合わせたHTMLデザイン案を有料チケットで生成できます。

既存のAIサイト作成サービスの多くは、ゼロから新規に作成するものです。Revioは「今あるサイトのURLを入れるだけ」で既存の情報を読み取る点で、従来サービスとは異なるアプローチをとっています。

さらに、リニューアル生成と同時に出力される「AIサイト診断レポート」「AI改善提案レポート」は、現状サイトのどこに課題があり、どう改善すべきかを整理した資料であり、制作会社やフリーランスがそのまま顧客への提案書として活用できます。

サービスサイト：

https://revioai.jp/

制作会社・パートナー向けページ：

https://revioai.jp/?action=partner

1. Revioとは

Revioは、ホームページリニューアルの初期検討を支援するAIサービスです。

中小企業や小規模事業者には、「古くなっているのは分かっているが、どう直せばよいか分からない」「制作会社に相談する前に、完成イメージを見たい」という課題があります。一方、制作会社やフリーランスにとっても、初回提案段階で複数案を作り込むには時間とコストがかかります。

Revioの入口は無料の簡易サイト診断です。URLを入力するだけで現状サイトの基本状態を確認でき、ここまでは費用がかかりません。そこから先、より詳しい診断やリニューアル案を見たい場合は、有料チケットでAIがHTMLデザイン案を生成します。画像モックではなく、実際にブラウザで確認・スクロールできるHTMLとして出力されるため、発注者と制作会社の双方が完成イメージを早い段階で共有できます。

2. 背景：「完成イメージが見えない」が、リニューアルを止めている

ホームページリニューアルでは、発注者と制作会社の間で完成イメージの認識がずれやすいという課題があります。

発注者は「今風にしたい」「信頼感を出したい」という希望を持ちながらも、具体的なデザインに落とし込むことが難しく、一方の制作会社も初回提案で複数案を作り込む余裕がないことが多い。その結果、リニューアルの必要性を感じながらも検討が進まない状態が続きます。

Revioは、その「最初の一歩」を、まず無料で踏み出せるように設計しています。費用をかける前に無料診断で現状を確認し、必要であればそのままリニューアル案の生成に進める。発注者は完成イメージを見ながら検討を進め、制作会社は提案のたたき台として活用できます。

3. 特徴

特徴1：まずは無料診断。費用をかけずに現状を確認できる

URLを入力するだけで、簡易サイト診断を無料で利用できます。点数表示やSEO・OGPの基本チェックなど、現状把握として単独でも活用できる内容です。「リニューアルするかどうか分からないが、まず今のサイトの状態を知りたい」という段階から使えます。

特徴2：URLを入れるだけで、既存サイトのリニューアル案を自動生成

無料診断の先に進みたい場合、重視したい印象（信頼感・高級感・モダン・採用強化など）を選ぶだけで、AIが内容を読み取りリニューアル後のHTMLを生成します。ゼロから作るのではなく、今あるサイトの情報をもとに仕上げる点が、既存のAIサイト作成サービスとの大きな違いです。

方向性は実用的なリニューアル用途だけでなく、「20年前風」（昔ながらのWeb表現を再現）や「20年後風」（AIコンシェルジュ風の未来的なデザイン）といった遊び心のある生成も選べます。Before/After比較やSNS投稿、社内イベントなどにも活用されています。

初回チケットは110円（税込）から利用できます。

特徴3：画像モックではなく、ブラウザで確認できるHTMLを生成

出力されるのは単なる画像ではありません。HTML/CSSとして生成されるため、実際にブラウザで表示・スクロールしながら完成イメージを確認できます。生成したHTMLはダウンロードして制作会社への共有資料として活用できます。

特徴4：診断レポートと改善提案レポートが、提案書として使える

Revioの提供するレポートは2種類あります。

AIサイト診断レポートは、現状サイトのSEO・構成・課題・改善優先度などを整理したレポートで、リニューアル生成に標準で含まれます。

サンプル：https://revioai.jp/?action=sample_diagnosis&from=report_comparison(https://revioai.jp/?action=sample_diagnosis&from=report_comparison)

AI改善提案レポートは、診断結果をもとに「どこをどう直すべきか」の改善方針・推奨構成・優先改善ポイントをまとめた追加レポートです。

いずれも、制作会社やフリーランスが顧客向けの提案書としてそのまま活用できる内容です。現状の課題と改善方針がセットで整理されているため、感覚的なデザイン提案ではなく、根拠のある提案が可能になります。

サンプル：https://revioai.jp/?action=sample_proposal&from=report_comparison(https://revioai.jp/?action=sample_proposal&from=report_comparison)

特徴5：生成後の公開・実装相談につなげやすい

生成したHTMLやレポートは、普段取引している制作会社・Web担当者へ共有できます。依頼先が決まっていない場合は、マイページから「このリニューアル案を公開するには？」に進むことで、公開に向けた相談内容や要件を整理し、制作パートナーへの相談につなげられます。

4. 利用者の声

「4か月・130万円と言われていたリニューアルを、現実的な期間と費用で検討できた」

以前、別の制作会社からは4か月・130万円程度かかると言われ、リニューアルを躊躇していました。今回はRevioで作成した案をベースに進めることで、1か月程度・数十万円規模でリニューアルを検討できました。

（医療機関／サイト刷新担当）

「診断レポートと改善提案で、提案理由が明確になった」

現状サイトの診断レポートや改善提案レポートを使うことで、「なぜリニューアルが必要なのか」「どこを改善すべきか」を整理して伝えられました。感覚的なデザイン提案ではなく、課題と改善方針をセットで示せる点が大きな強みです。

（ホームページ制作支援／企画・ディレクション担当）

「その場で3案を提示すると、商談の空気が変わった」

ITシステム会社の経営者に、目の前で複数のリニューアル案を提示したところ、想像以上に反応がありました。口頭で説明するだけでは伝わりにくいデザインの方向性も、実際の画面として提示することで、検討の温度感が一気に高まりました。

（ホームページ制作支援／商談・デモ提案担当）

5. 利用シーン

- 自社ホームページのリニューアルを検討している企業・事業者

- 制作会社に相談する前に、完成イメージを見てみたい担当者・経営者

- 初回提案を効率化したいホームページ制作会社・フリーランス

- 診断レポート・改善提案レポートを提案書として活用したいWeb担当者

- 商談の場でその場でリニューアル案を見せたい営業・ディレクター

6. 制作会社・パートナー向けの活用

Revioは、ホームページ制作会社やWeb担当者が提案ツールとして活用することを想定しています。提案先の現行サイトをもとに、無料診断・リニューアル案・改善提案レポートを短時間で用意できるため、初回提案や営業資料のたたき台として使えます。

また、生成されたHTMLの調整・サーバー設置・問い合わせフォーム実装・WordPress化などを支援いただける制作パートナーも募集しています。Revioユーザーはすでにホームページ改善への関心が高く、HTML・診断レポート・改善提案レポート・要件整理資料を確認したうえで相談に進むため、ゼロから提案を始めるよりも課題と方向性が共有された状態で話を進めやすい点が特徴です。

制作会社・パートナー向けページ：https://revioai.jp/?action=partner

7. 料金

Revioは、無料の簡易サイト診断から、必要な分だけ使えるチケット制です。

簡易サイト診断は無料で何度でも利用できます。リニューアル案の生成に進む場合、リリース記念として初回は1チケット110円（税込）、通常は1チケット220円（税込）です。通常生成・HERO画像版の追加・改善提案レポートの作成など、必要な処理に応じてチケットを使用します。生成されたプレビューは7日間保存され、マイページから確認・ダウンロードできます。

※公開前には、文章・画像・法的表記・リンク先などの最終確認をおすすめします。

8. 今後の展開

今後は、対応デザイン方向の拡充、業種別テンプレートの強化、複数ページ構成への対応、制作パートナーとの連携強化などを進める予定です。

Revioを通じて、ホームページリニューアルを「まず無料で現状を知り、それから完成イメージを見て検討できる」ものにし、中小企業・小規模事業者のWeb改善を支援してまいります。

サービスサイト

Revio：https://revioai.jp/

制作会社・パートナー向けページ：https://revioai.jp/?action=partner

【会社概要】

会社名：ウェル・ビーイング株式会社

事業内容：人材紹介、キャリア支援、採用支援、組織開発支援、AIサービスの企画・開発・運営

運営会社サイト：https://wellbeing-company.jp/

Revioサービスサイト | https://revioai.jp/

本件に関するお問い合わせ

ウェル・ビーイング株式会社 Revio担当

メール：info@revioai.jp

お問い合わせフォーム：https://revioai.jp/?action=contact