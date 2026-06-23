BIGLOBEプレスルーム

https://www.biglobe.co.jp/pressroom/release/2026/06/260623-a





ビッグローブ株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大谷 誠之、以下 BIGLOBE)は、個人のお客さまおよび法人のお客さま向けに提供する「BIGLOBEメール」において、本メールサービスの利用に必要となるお客さまのメール関連情報が外部に漏えいした可能性があることを2026年6月21日に確認しました。お客さまには多大なご迷惑をおかけすることとなり誠に申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。





1．本件の発生経緯

「BIGLOBEメール」は、KDDI株式会社(以下 KDDI)がISP向けに提供するメールシステム(以下 本システム)を利用しています。今回、本システムが利用していた第三者製のソフトウェアの脆弱性悪用による不正アクセスを受け、お客さま情報が漏えいした可能性があることが判明しました。

KDDIより、被害拡大の防止策として本システムを2026年6月17日に改修し、技術的な防御措置を実施したとの報告を受けております。引き続き、影響範囲の特定などに向け、調査を継続しています。

詳細はKDDIの発表内容をご参照ください。

https://newsroom.kddi.com/news/assets/2026/kddi_nr_s-71_4593/kddi_nr_s-71_4593_pdf_01.pdf





2．情報が漏えいした可能性のあるお客さま数

現在調査中





3．漏えいした可能性のある情報

BIGLOBEメールアドレス、BIGLOBE IDおよびパスワード

その他の影響範囲については引き続き調査中





4．影響を受けたお客さまへのご案内

技術的な防御措置は実施しておりますが、本件によりお客さまのBIGLOBEメールアドレス、BIGLOBE IDおよびパスワードが第三者に不正に取得されている可能性があります。お客さまのデータを確実に保護し、潜在的なリスクを徹底して排除するための必須の措置として、パスワードの早期変更をご案内しております。





■個人のお客さま

会員サポートページ

https://support.biglobe.ne.jp/news/news796.html





■法人のお客さま

お客さまサポートページ

https://biz.biglobe.ne.jp/member/info/20260623.html





ご不明点がございましたら、以下のお客さま対応窓口へご連絡ください。





■個人のお客さま

BIGLOBEお客様相談 特設窓口 0120-69-6068

年中無休9時～18時[通話料無料]





■法人のお客さま

法人コンタクトセンター 0120-26-5644

平日9時～12時、13時～17時[通話料無料]