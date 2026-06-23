つくって、あそんで、発見する！夏の楽しさ大集合！

株式会社ノースオブジェクト

株式会社ノースオブジェクト（本社：大阪府大東市、社長：南大助）が運営する、子育てママとファミリーに手に届く豊かな暮らしを提案する街「Keitto（ケイット）」では、7/18（土）、19（日）に

[morineki 夏あそび]を開催します。

恐竜の世界に飛び込むVR体験に、自分だけのミニチュア屋台づくり、浴衣のおめかしを楽しむヘアアレンジなど、お昼は涼しい室内でこどもも大人も夢中になれる体験がいっぱい！

夕方からは、毎年人気の「もりねき夕暮れ縁日」がスタート！

夏の風を感じながら、家族や友だちと一緒にお祭り気分を楽しみましょう。

つくって、あそんで、発見して。

morinekiで夏のはじまりの思い出をつくりましょう♪

【morineki夏あそび】(https://northobject.com/keitto/events/event/natsuasobi2026/)

■開催日：2026/7/18（土）、19（日）昼の部/10:00～16:00、夕方の部/16:00～20:00

■開催場所：morinekiエリア内 Keitto全館（JR学研都市線「四条畷駅」より徒歩約5分）

■入場無料

■駐車場、駐輪場あり

（先着順となっております。台数に限りがございますのでご了承くださいませ。）

※来場されるお客様におかれましては、駐車場に限りがあることからできる限り公共交通機関のご利用をお願いいたします。

※満車の場合は恐れ入りますが近辺の駐車場をご利用ください。

VRで恐竜の世界にタイムスリップ！恐竜戯画

ゴーグルをつけると、そこは恐竜たちが暮らすはるか昔の世界！

大迫力の恐竜を間近で見たり、まるでその時代に入り込んだような体験を通して、恐竜の時代について楽しく学びましょう♪

小さなお子さまも参加できるので、はじめてのVR体験にもおすすめ。

暑い夏の日は、涼しい室内で家族みんなで恐竜の世界へ冒険！

この夏だけの特別な思い出づくりにぜひご参加ください。

VR体験：約4分30秒

VR体験後、「恐竜くじ」に1回参加できるチケットをプレゼント♪

お申込みはこちら :https://keitto.stores.jp/reserve/keitto_event/1019674

【開催日時】7/18（土）、19（日）10:00～16:00

【開催場所】Keitto Asua 2階

【参加費】500円（恐竜くじ1回分付き）

【対象年齢】4歳以上

【定員】各回3名

ファミリーセール

Keitto Asua2階でおトクな販売イベントを開催します！

当日並ぶ商品は、かなりお求めやすい価格でご用意しています。

「こんな値段でいいの？」というアイテムもあるかも…！？

ぜひこの機会に、ふらっと遊びに来てくださいね。お待ちしてます♪

【開催日時】7/18（土）、19（日）10:00～16:00

【開催場所】Keitto Asua 2階

※1：ご注意

・Keitto Asaua、LILASICでは開催しておりません。

・返品交換はお受けいたしかねます。

・購入後、Keitto Asaua、LILASICでの対応もお受けいたしかねます。ご理解の上ご利用ください。

※2：支払いについて

現金、クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。

ただし、アプリポイントの付与及び使用はできかねますので、予めご了承ください。

morineki 夕暮れ縁日＆マルシェ

今年もまちぐるみの縁日を開催♪

ご近所の飲食店さんによる、おいしい屋台メシ＆ドリンクの販売や、Keitto手づくりの夏祭りゲームがたくさん登場します！

ぜひ浴衣で遊びに来てください♪

【開催日時】7/18（土）、19（日）16:00～20:00

【開催場所】Keitto Asua前

みんなでつくる まちの灯り♪提灯づくりワークショップ

提灯に自由に絵やメッセージを書いて、オリジナルの提灯が完成したら、もりねきエリア内に吊り下げて、16時から始まる縁日であかりを灯します。

みんなでオリジナルの提灯をつくってまちを灯し、みんなでお祭りを楽しみましょう♪

【開催日時】7/18（土）、19（日）12:00～16:00

【開催場所】Keitto Asua 1階インフォメーション

【参加費】無料

浴衣にぴったりなヘアアレンジを学ぼう♪親子ヘアアレンジ教室

・子どもにヘアセットをしてあげたいがうまくできない・・・

・簡単なコツをしりたい！

・ヘアアレンジが、いつも同じになってしまう

そんなママさんに朗報です♪

ご自宅で再現できるよう、アンナ先生がお子さまに合うヘアアレンジを丁寧に寄り添ってレクチャーします！

浴衣や、ふだんの夏の装いにもぴったりのヘアアレンジを楽しく学びましょう♪

お申込みはこちら :https://keitto.stores.jp/reserve/keitto_event/2245768

【開催日時】7/19（日）１.10:00～11:00、２.11:00～12:00

【開催場所】Keitto Asua 2階

【参加費】1,800円（オプション：カラーエクステ+500円）

【定員】1回2組

【講師】Moms and kids hairarrange salon ヨシザキアンナさん

その他イベントコンテンツ一覧

▶当日参加大歓迎！ワークショップ開催

▶ダンボール＆端材でつくるオリジナルミニ屋台by東洋紙工

▶浴衣ヘアアレンジ＆ユニコーンヘア体験(https://keitto.stores.jp/reserve/keitto_event/3369696)

▶樹脂粘土・夏祭りイベント限定WS ♪～たこやきメモクリップ～(https://keitto.stores.jp/reserve/keitto_event/4501952)

▶お店屋さんになりきろう！屋台ごっこフォトブース

▶ガラガラ抽選会

▶こども夏祭りby北条こども園

▶大道芸人せいや 夕暮れパフォーマンス

▶《もりねき書店》クラフトビールの夕べ