パリ発アイウェアブランド「PETER AND MAY」と渋谷のカルチャーアイコン「Manhattan Records」がコラボレーション。東京とパリをつなぐ特別コレクションを発売。

株式会社ウィゴー

株式会社ウィゴー（本社：東京都港区 代表取締役社長：園田恭輔）の傘下である株式会社レキシントン（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：園田恭輔）が運営する、東京・渋谷を拠点とするレコードストア「Manhattan Records」は、フランス・パリ発のアイウェアブランド「PETER AND MAY」とのコラボレーションモデル・アイウェアを発売いたします。

本プロジェクトは、音楽とファッションを通じて独自のカルチャーを発信してきた両ブランドによる国際的な取り組みであり、東京とパリ、それぞれの都市が持つクリエイティビティやライフスタイルを表現したスペシャルコレクションとなります。

コラボレーションモデルには、PETER AND MAYの代表モデル「S#134」を採用。さらに、限定デザインのTシャツ2型も同時発売。

フランス全土で開催される音楽祭「Fete de la Musique（音楽の日）」に合わせ、2026年6月21日（日）に発売いたします。

また、本コラボレーションのために制作されたルックビジュアルや公式プレイリストも公開いたします。東京とパリ、それぞれの都市が育んできた音楽文化を背景に、アイウェア、ファッション、音楽を横断するプロジェクトとして展開してまいります。

Official Playlist :https://open.spotify.com/playlist/24AJGloR2mdDYnGs3WhIaz?si=7PaeG6mjRCW0kJM65JpUmw

さらに、2026年6月28日（日）にはManhattan Records Shibuyaにてコラボレーションを記念したローンチイベントを開催いたします。

当日はコラボレーションアイウェアおよび限定Tシャツの販売に加え、東京の音楽・ファッション・カルチャーシーンで活躍するDJたちによるスペシャルDJセットを実施いたします。

出演DJには、モデルとして国内外で活躍する「MAYURI」、東京を拠点に世界各地のアンダーグラウンドカルチャーを横断する「ShioriyBradshaw」、そしてAmapianoシーンを中心に注目を集める「SAKURA」が参加。さらに「Manhattan Records DJs」も加わり、東京とパリ、それぞれの都市が育んできた音楽・ファッション・ライフスタイルが交差する一日を演出します。

PETER AND MAY × Manhattan Records概要

発売日：2026年6月21日（日）

発売アイテム

・PETER AND MAY × Manhattan Records Special Collaboration Eyewear

・PETER AND MAY × Manhattan Records Tee Type A

・PETER AND MAY × Manhattan Records Tee Type B

オンラインストア販売ページはこちら :https://manhattanrecords.jp/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=&img=2&dpcnt=60&_atst=PETER+AND+MAY+%c3%97+MANHATTAN+RECORDS6月21日（日） 正午12時より販売開始

「PETER AND MAY × Manhattan Records」Special Collaboration Launch Party

日時：2026年6月28日（日）16:00～20:00

会場：Manhattan Records Shibuya

（東京都渋谷区宇田川町10-1 木船ビル）

出演：MAYURI(https://www.instagram.com/mayurinn0319/)

ShioriyBradshaw(https://www.instagram.com/shioriybradshaw/)

SAKURA(https://www.instagram.com/slammin_sakura/)

& Manhattan Records DJs

入場：無料

協賛：ジェイドックス株式会社

※来場者にはMezcal SAN COSMEソーダを提供予定（数量限定）

About PETER AND MAY

PETER AND MAYは、2012年にフランス・パリで設立されたアイウェアブランド。

クラシックなフレンチデザインをベースにしながらも、現代的な感覚と洗練されたミニマリズムを融合したプロダクトで高い評価を獲得している。

ヨーロッパを中心に世界各国のセレクトショップやアイウェア専門店で展開されており、上質な素材使いとタイムレスなデザインを特徴とする。

ファッションとしてだけではなく、日常に寄り添うプロダクトとして長く愛用できるアイウェアを提案し続けている。

About Manhattan Records(R)

1980年創業、渋谷 宇田川町というレコードの聖地にて、創業45年以上の歴史を誇るヒップホップ、R&Bなどのレコードを中心に販売する専門店「Manhattan Records (マンハッタンレコード)」。 渋谷系ムーブメントや日本のヒップホップシーン興隆の一役を担い、また1990年代後半から2000年代初頭にかけてDJブームのシーンを牽引。 さらに、販売事業にとどまらず、レコードレーベル「Manhattan Recordings」として、国内外のアーティスト作品を数多くリリース。 東京のヒップホップ、レコードカルチャーを世界に向けて発信し続けている。 2025年2月には韓国のソウル市ホンデに店舗をオープン。日本のみならず海外からも多くの注目を集めている。

Official site : http://manhattanrecords.jp

Official Instagram : https://www.instagram.com/manhattan_records

Official X : https://x.com/ManhattanR(https://x.com/ManhattanR)

Official YouTube ：https://www.youtube.com/user/manhattanrecords

株式会社ウィゴー

Lifestyle Culture Storeである【WEGO】を全国に約190店舗展開。

コーポレートスローガンに『YOUR FAN（あなたのファンになる）』をかかげ、ファッション、カルチャー、ライフスタイルと多岐にわたった商品開発や店頭イベントなど、そのストリートカルチャーや様々な界隈へのキュレーション力、プロジェクト支援など、若者から絶大な支持を得ている。

また、【WEGO】の他、様々な視点からアーティストをプロデューサーやディレクターに起用したブランドを多数展開。



Corporate Site：https://wego.jp

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