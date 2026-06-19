広島ホームテレビでは、カープファン必見の学習番組『カープ道』を2026年6月23日（火）深夜0時15分から放送します。※広島エリアでの放送になります。

■『カープ道』 6月23日（火）深夜0時15分放送

出演者の若返りを図るべく、広島出身の若手芸人たちがスタジオに大集結！ メンバー全員がなんと「地上波テレビ初出演」という、緊張感と初々しさ全開の中、次世代のカープ芸人の座をかけたオーディション企画（！？）が幕を開けます。

今回参戦するのは、クニサダ・サワイ、広島兄弟、ミクロ菩薩・ちゅーげん、フーテンパイン・小林ミニカーの４組。 定番の「カープ愛チェック」から、レジェンドとの秘話のはずがまさかの展開を迎える「エピソードトーク」、そして若手ならではの鋭さが光る「大喜利」まで、あらゆるお題に挑戦！

内容の薄いトークにスタジオが困惑する一幕も！？新世代のポテンシャルを徹底的に見定めます。

■出演

【番組MC】中島尚樹 【出演者】・大重 麻衣・クニサダ サワイ マコト・広島兄弟 兄ゆうた 弟たくろう・ミクロ菩薩 ちゅーげん・フーテンパイン 小林ミニカー

■カープ道とは

カープを知らない、カープに興味のない、カープにとりあえず乗っかりたい人必見のカープ学習番組。

https://www.home-tv.co.jp/carpdo/