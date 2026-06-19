名鉄バスターミナルビル（旧・名鉄百貨店本店）においてスーパーマーケット「サポーレ」を出店します

名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、2025年7月1日付で資本業務提携を開始した株式会社サポーレ（本社：三重県津市、代表取締役社長：坂崎 英樹）と名鉄バスターミナルビルへのスーパーマーケット「サポーレ」の出店を合意しましたのでお知らせします。

名鉄バスターミナルビルは、旧・名鉄百貨店本店として2026年2月まで営業し、多くのお客さまにご利用いただいておりました。引き続き、日々の暮らしに寄り添った多様で高品質な商品の提供を通して、名駅エリアの賑わい創出に寄与することを目指します。

詳細は下記のとおりです。

1.サポーレの出店について

サポーレは、全国から厳選した旬の果物や鮮度・味にこだわった生鮮食品をはじめ、高品質な自家製総菜から、世界の一級品まで幅広く品揃えしたスーパーマーケットです。名駅エリアへは初の出店となりますが、地域の皆さまの健康で豊かな暮らしのご提案をしてまいります。

2.出店概要

開 業 日：2026年度冬頃

所 在 地：名古屋市中村区名駅一丁目2番4号 名鉄バスターミナルビル 地下1階

売場面積：約2,500平方メートル

その他：開業日および出店の詳細等、追加情報は決定次第、別途お知らせします。

施設内観イメージ図

＜サポーレ 会社概要＞

■会社名

株式会社サポーレ

■本社所在地

三重県津市寿町535番地95

■代表者

代表取締役社長 坂崎 英樹

■設立

2007年6月20日

■業種

ハイクオリティースーパーマーケット

■経営理念

おいしいと楽しいと笑顔のために、お客様に安全と健康を託される食の薬局として、世界で最高品質のスーパーマーケットを実現します。

■店舗（合計3店舗／愛知県2店舗・三重県1店舗）

・瑞穂店

名古屋市瑞穂区初日町2-57

・熱田伏見通り店

名古屋市熱田区新尾頭2-4-12

・津松菱店

三重県津市東丸之内4-10

《店内イメージ》