名鉄バスターミナルビル（旧・名鉄百貨店本店）においてスーパーマーケット「サポーレ」を出店します

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名古屋鉄道株式会社

名古屋鉄道は、2025年7月1日付で資本業務提携を開始した株式会社サポーレ（本社：三重県津市、代表取締役社長：坂崎 英樹）と名鉄バスターミナルビルへのスーパーマーケット「サポーレ」の出店を合意しましたのでお知らせします。


名鉄バスターミナルビルは、旧・名鉄百貨店本店として2026年2月まで営業し、多くのお客さまにご利用いただいておりました。引き続き、日々の暮らしに寄り添った多様で高品質な商品の提供を通して、名駅エリアの賑わい創出に寄与することを目指します。


詳細は下記のとおりです。




1.サポーレの出店について


サポーレは、全国から厳選した旬の果物や鮮度・味にこだわった生鮮食品をはじめ、高品質な自家製総菜から、世界の一級品まで幅広く品揃えしたスーパーマーケットです。名駅エリアへは初の出店となりますが、地域の皆さまの健康で豊かな暮らしのご提案をしてまいります。



2.出店概要


開 業 日：2026年度冬頃


所 在 地：名古屋市中村区名駅一丁目2番4号　名鉄バスターミナルビル 地下1階


売場面積：約2,500平方メートル


その他：開業日および出店の詳細等、追加情報は決定次第、別途お知らせします。




施設内観イメージ図

＜サポーレ　会社概要＞


■会社名


株式会社サポーレ



■本社所在地


三重県津市寿町535番地95



■代表者


代表取締役社長　坂崎　英樹



■設立


2007年6月20日



■業種


ハイクオリティースーパーマーケット



■経営理念


おいしいと楽しいと笑顔のために、お客様に安全と健康を託される食の薬局として、世界で最高品質のスーパーマーケットを実現します。



■店舗（合計3店舗／愛知県2店舗・三重県1店舗）


・瑞穂店


名古屋市瑞穂区初日町2-57




・熱田伏見通り店


名古屋市熱田区新尾頭2-4-12




・津松菱店


三重県津市東丸之内4-10



《店内イメージ》