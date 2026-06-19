世界的な舞台でその野心と強さをアピールするBICVが、人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYAにて革新的な製品ラインナップを初披露

日本、名古屋、2026年6月19日 /PRNewswire/ -- 6月17日、人とくるまのテクノロジー展2026 NAGOYAが日本で盛大に開幕しました。車載インテリジェンスおよび通信・ナビゲーションの統合を専門とする業界をリードする企業として、BICVは最先端の革新的な製品の全ラインナップを本展示会に出展しました。



The BICV booth drew crowds of customers and industry visitors.



同社は、「自動車用インテリジェンス＋通信・ナビゲーション」という中核技術を基盤とした、独自の車載インテリジェントソリューションを披露しました。包括的な製品ラインナップと確かな技術力を背景に、BICVは世界中の業界関係者や専門来場者から大きな注目と高い評価を集めました。

本イベントにおいて、BICVはAI Box、統合型スマートコックピット、3D AR-HUD、スマートディスプレイシリーズなど、最先端の車載インテリジェント製品を幅広く展示しました。これらの製品・サービスは、AIを活用した車内インタラクション、先進的な自動運転、車両用中央コンピューティング、スマート自動車用ディスプレイといった中核事業分野において、同社が培ってきた技術面における深い蓄積と独自のイノベーション能力を余すところなく示しており、そのグローバル展開力と中核製品の競争力を際立たせています。

BICVは、海外での製品開発において10年以上の実績を持ち、これまでに世界中で100万台／セット以上の製品を出荷してきました。同社は、成熟した包括的な研究開発体制を確立しており、欧州、北米、東南アジア、オーストラリア、南米、中東といった主要な海外市場をカバーする現地技術サポートチームを配置しています。

BICVは、世界市場での事業展開を積極的に拡大しており、Pioneer、Alpine、Proton、Peroduaといった著名かつ国際的な自動車ブランドと長期的なパートナーシップを築いています。

会社概要

BICV Technology Co., Ltd.は、国家レベルの専門性が高く、洗練され、独自性があり、革新的な「リトルジャイアント」企業として、スマート・コネクテッドカー製品の研究開発、製造、販売に注力しています。重慶に本社を置き、深セン、成都、南京、宿遷、北京など、中国の主要都市に研究開発センターやスマート製造拠点を展開しています。

約1,000人の研究開発エンジニアからなるチームを擁する同社は、1,200件以上の認可済み特許を保有しており、強力な独自のコア技術を確立しています。同社は「国家知識産権示範企業（National Enterprise with Superior Intellectual Property Rights）」の称号をはじめ、数多くの業界賞を受賞しています。

BICV は、国内外の自動車OEMメーカー20社以上に高品質な製品とサービスを提供しており、年間売上高は30億人民元を超えています。同社は、スマートコックピットおよびマルチドメイン統合型スマート・コネクテッドカー技術の分野において、中国を代表する企業の一つに数えられています。

詳細については、以下のサイトをご覧ください。 https://en.bicv.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

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