『沼の中の淑女たち』が2026年8月19日 (水) ～ 2026年8月24日 (月)に吉祥寺シアター（東京都 武蔵野市 吉祥寺本町 1-33-22）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式ホームページ https://www.tomproject.com/peformance/numa26.html

2023年9月の初演で、テーマの描き方とキャストの熱演が多くの観客を笑いと涙、そして共感の渦へと誘った本作が、熱いご要望にお応えし、早くも再演の幕を上げます。 会話の奥に潜む“人間の業”を巧みに描き出す作・演出・田村孝裕のもと、華やかさと確かな演技力を兼ね備えた豪華キャストが再び集結しました。 本作は、K-POPアイドルにハマる異世代の女性たちを通して、心の穴を埋めるために何かへ執着し“沼”にはまっていく現代人の姿を描きます。 「推し活」ブームに沸く近年、若者から中高年まで、誰もが何かの“推し”を持つ時代。 そもそも「推し」とは何なのか、「推し」を応援することは私たちの人生とどう繋がっているのかを、ユーモアたっぷりの群像劇としてお届けします。

〈あらすじ〉

とある邸宅でルームシェアする４人のおばさんたち。 Ｋ-ＰＯＰアイドル「ＲＩＯＮ」の推し活をするための共同生活だ。 ＲＩＯＮグッズに囲まれた暮らしは彼女たちを淑女にしていく。 新たな仲間も加わったある日、彼とビデオ通話ができる権利“ヨントン”が当選。 熱狂する淑女たち。そんな中、ＲＩＯＮのスクープ記事が世間を賑わせてしまう。 おばさんたちはどこまでこの沼に浸かるのだろう…… 彼女たちはいつまでこんな生活を続けるのだろう…… 淑女たちは今からＲＩＯＮに何を伝えるのだろう…… 沼にどっぷりとハマった淑女たちの、人生の選択とは。

公演概要

トム・プロジェクト プロデュース 『沼の中の淑女たち』 公演期間：2026年8月19日 (水) ～ 2026年8月24日 (月) 会場：吉祥寺シアター（東京都 武蔵野市 吉祥寺本町 1-33-22） ■出演者 羽田美智子 柴田理恵 阿知波悟美 長尾純子 森川由樹 ■スタッフ 作・演出：田村孝裕 ■公演スケジュール 2026年08月19日(水) 19:00 2026年08月20日(木) 14:00 2026年08月21日(金) 19:00 2026年08月22日(土) 14:00 2026年08月23日(日) 14:00 ◇ 2026年08月24日(月) 14:00 ※開場は開演の45分前 ◇＝終演後、アフタートークあり 詳細は公式ホームページをご確認ください。 https://www.tomproject.com/peformance/numa26.html ■チケット料金 一般前売：7,000円 （全席指定・税込） ※未就学児の入場不可 ※開演時間に遅れますと指定のお席にご案内できない場合がございます。予めご了承下さい。 ※車椅子でご来場される方は、チケットご購入前にトム・プロジェクトまでお問い合わせください。TEL.03-5371-1153（平日10:00～18:00）

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