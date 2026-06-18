TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」より、ハロウィンドレス姿の「喜多川海夢」がフィギュア化。あみあみにて予約受付中。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルアーツ上海」より、『TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンVer. 1/7スケール フィギュア』を現在、ご案内中です。

製品ページはこちら：

■TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンVer. 1/7スケール フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202460&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

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■TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンVer. 1/7スケール フィギュア

【製品情報】

□参考価格：19,800円(税込)

□発売日：2027年5月予定

□ブランド：グッドスマイルアーツ上海

【スケール】1/7

【サイズ】全高：約250mm

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：ミク39

彩色：TORAMI

TVアニメ「その着せ替え人形は恋をする」より、ハロウィンドレス姿の「喜多川海夢」がスケールフィギュア化。

海夢らしいウィンクの笑顔に、潤んだ大きな瞳、ほんのり色づくチークが絶妙に調和し、思わず見惚れてしまう仕上がりです。

質感豊かなドレスの下には、健康的で美しいボディラインと、なめらかで繊細な肌を丁寧に再現しました。

さらに、帽子は着脱可能仕様となっており、お好みに合わせてさまざまなディスプレイをお楽しみいただけます。

ハロウィンの特別な雰囲気をたっぷりと詰め込んだ海夢を、ぜひお手元でお楽しみください。

製品ページはこちら：

■TVアニメ「その着せ替え人形(ビスク・ドール)は恋をする」 喜多川海夢 ハロウィンVer. 1/7スケール フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-202460&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

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【今回ご紹介した製品を含む、『その着せ替え人形は恋をする』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=26940&pagemax=60)

(C)福田晋一/SQUARE ENIX ・「着せ恋」製作委員会

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