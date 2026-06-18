オンラインくじ「9-nine- Ruler’s Crown くじ～猫耳メイドと癒しのひととき～」が2026年6月24日より開催決定！

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. (東京都港区 代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじ ONLINE （通称：マジくじ）」にて、TVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』をテーマにしたオンラインくじを2026年6月24日（水）12時より開催することをお知らせいたします。

くじのために描き下ろしたイラストは、猫耳メイドがテーマ。

ヒロインごとに異なる猫をモチーフにしており、

・九條都：スコティッシュフォールド

・新海天：アメリカンショートヘア

・香坂春風：ラグドール

・結城希亜：シャム

の組み合わせで、カフェで皆様をおもてなしするイラストとなっています。

各賞には、選べるBIGタペストリーやタンブラーグラス、BIGアクリルスタンドなどなど、限定グッズの数々を取りそろえています。

この機会にぜひゲットしてください！

「9-nine- Ruler’s Crown くじ ～猫耳メイドと癒しのひととき～」開催概要

■販売ページ

https://magic-kuji.jp/nine-nekomimi/

■販売期間

2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00 予定

■販売価格

1回990円（税込）

■お届け目安

2026年9月中旬以降発送予定

■権利表記

(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム

※複数回注文でも【20個まで】全国一律手数料660円(税込) で配送いたします。

※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。

※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。

※当選確率は企画全体の当選確率を表記しており、必ずしも購入個数と当選確率が伴うものではありません。

＜グッズ一覧＞

S賞：選べるBIGタペストリー（全4種）

描き下ろしイラストを存分に堪能できるBIGタペストリーです。

当たった方は、好きな絵柄をお選びいただけます。

＜サイズ＞H1700mm×W550mm程度

A賞：タンブラーグラス（全4種）

冷たい飲み物を注いで、ブレイクタイムのおともにぴったりなタンブラーグラスです。

＜サイズ＞口径76mm程度 H150mm程度 容量：415ml

B賞：BIGアクリルスタンド（全4種）

約20cmと大きめサイズのアクリルスタンドです。

お部屋に飾ったり、持ち運んだりしてお楽しみください。

＜サイズ＞H200mm程度

C賞：アクリルコースター（ボールチェーン付き）（全8種）

ボールチェーンの付いたアクリルコースターです。

そのままコースターにも、キーホルダーにもお好みでお使いいただけます。

＜サイズ＞75mm程度

D賞：BIG缶バッジ（全8種）

机に飾ってよし、バッグに付けてよしのBIGサイズの缶バッジです。

＜サイズ＞φ76mm程度

E賞：クリアカード＆ブロマイド（全8種）

クリアカードとブロマイドをセットに！

一緒に撮影したり、スマホカバーの裏に入れたりしてお使いください！

＜サイズ＞クリアカード：90×55mm程度 ブロマイド：L判

＜期間別15連セット特典：BIGアクリルスタンド（表情差分）＞

15連セットご購入につき、下記期間に応じた特典をもれなく1つプレゼント！

特典の絵柄は、期間によって異なります。

＜サイズ＞H200mm程度

【特典スケジュール】

6月24日（水）～7月1日（水）…九條都

7月1日（水）～7月8日（水）…新海天

7月8日（水）～7月15日（水）…香坂春風

7月15日（水）～7月21日（火）…結城希亜

※特典は16時に切り替わります

【Ｘフォロー＆RPキャンペーン開催中！】

「マジゲット / マジくじオンライン」アカウント(https://x.com/maji_get)をフォロー＆対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 クリアカード＆ブロマイド コンプリートセット」をプレゼントいたします。

※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。

※発送は通常賞品と同時を予定しております。

■キャンペーン期間

2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00

■対象アカウント

マジゲット / マジくじオンライン(@maji_get)

https://x.com/maji_get

■権利表記

(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム

■会社概要

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒107-0052

東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp