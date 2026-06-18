オンラインくじ「9-nine- Ruler’s Crown くじ～猫耳メイドと癒しのひととき～」が2026年6月24日より開催決定！

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株式会社MAGES.

　株式会社MAGES. (東京都港区　代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじ ONLINE （通称：マジくじ）」にて、TVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』をテーマにしたオンラインくじを2026年6月24日（水）12時より開催することをお知らせいたします。




くじのために描き下ろしたイラストは、猫耳メイドがテーマ。


ヒロインごとに異なる猫をモチーフにしており、


・九條都：スコティッシュフォールド


・新海天：アメリカンショートヘア


・香坂春風：ラグドール


・結城希亜：シャム


の組み合わせで、カフェで皆様をおもてなしするイラストとなっています。


各賞には、選べるBIGタペストリーやタンブラーグラス、BIGアクリルスタンドなどなど、限定グッズの数々を取りそろえています。


この機会にぜひゲットしてください！


「9-nine- Ruler’s Crown くじ ～猫耳メイドと癒しのひととき～」開催概要


■販売ページ


https://magic-kuji.jp/nine-nekomimi/


■販売期間


2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00 予定


■販売価格


1回990円（税込）


■お届け目安


2026年9月中旬以降発送予定


■権利表記


(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム



※複数回注文でも【20個まで】全国一律手数料660円(税込) で配送いたします。


※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。


※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。


※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。


※当選確率は企画全体の当選確率を表記しており、必ずしも購入個数と当選確率が伴うものではありません。


＜グッズ一覧＞



S賞：選べるBIGタペストリー（全4種）


描き下ろしイラストを存分に堪能できるBIGタペストリーです。


当たった方は、好きな絵柄をお選びいただけます。


＜サイズ＞H1700mm×W550mm程度




A賞：タンブラーグラス（全4種）


冷たい飲み物を注いで、ブレイクタイムのおともにぴったりなタンブラーグラスです。


＜サイズ＞口径76mm程度　H150mm程度　容量：415ml




B賞：BIGアクリルスタンド（全4種）


約20cmと大きめサイズのアクリルスタンドです。


お部屋に飾ったり、持ち運んだりしてお楽しみください。


＜サイズ＞H200mm程度




C賞：アクリルコースター（ボールチェーン付き）（全8種）


ボールチェーンの付いたアクリルコースターです。


そのままコースターにも、キーホルダーにもお好みでお使いいただけます。


＜サイズ＞75mm程度




D賞：BIG缶バッジ（全8種）


机に飾ってよし、バッグに付けてよしのBIGサイズの缶バッジです。


＜サイズ＞φ76mm程度




E賞：クリアカード＆ブロマイド（全8種）


クリアカードとブロマイドをセットに！


一緒に撮影したり、スマホカバーの裏に入れたりしてお使いください！


＜サイズ＞クリアカード：90×55mm程度　ブロマイド：L判




＜期間別15連セット特典：BIGアクリルスタンド（表情差分）＞

15連セットご購入につき、下記期間に応じた特典をもれなく1つプレゼント！


特典の絵柄は、期間によって異なります。


＜サイズ＞H200mm程度



【特典スケジュール】


6月24日（水）～7月1日（水）…九條都


7月1日（水）～7月8日（水）…新海天


7月8日（水）～7月15日（水）…香坂春風


7月15日（水）～7月21日（火）…結城希亜


※特典は16時に切り替わります




【Ｘフォロー＆RPキャンペーン開催中！】


「マジゲット / マジくじオンライン」アカウント(https://x.com/maji_get)をフォロー＆対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 クリアカード＆ブロマイド コンプリートセット」をプレゼントいたします。


※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。


※発送は通常賞品と同時を予定しております。




■キャンペーン期間


2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00



■対象アカウント


マジゲット / マジくじオンライン(@maji_get)


https://x.com/maji_get



■権利表記


(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム



■会社概要


会社名： 株式会社MAGES.（メージス）


所在地：〒107-0052　


東京都港区赤坂9-7-2　ミッドタウン・イースト6階


代表取締役社長：浅田誠


設立　2006年7月


URL https://mages.co.jp