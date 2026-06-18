オンラインくじ「9-nine- Ruler’s Crown くじ～猫耳メイドと癒しのひととき～」が2026年6月24日より開催決定！
株式会社MAGES. (東京都港区 代表取締役社長:浅田誠)は、MAGES.が運営するオンラインくじサイト「MAGICくじ ONLINE （通称：マジくじ）」にて、TVアニメ『9-nine- Ruler's Crown』をテーマにしたオンラインくじを2026年6月24日（水）12時より開催することをお知らせいたします。
くじのために描き下ろしたイラストは、猫耳メイドがテーマ。
ヒロインごとに異なる猫をモチーフにしており、
・九條都：スコティッシュフォールド
・新海天：アメリカンショートヘア
・香坂春風：ラグドール
・結城希亜：シャム
の組み合わせで、カフェで皆様をおもてなしするイラストとなっています。
各賞には、選べるBIGタペストリーやタンブラーグラス、BIGアクリルスタンドなどなど、限定グッズの数々を取りそろえています。
この機会にぜひゲットしてください！
「9-nine- Ruler’s Crown くじ ～猫耳メイドと癒しのひととき～」開催概要
■販売ページ
https://magic-kuji.jp/nine-nekomimi/
■販売期間
2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00 予定
■販売価格
1回990円（税込）
■お届け目安
2026年9月中旬以降発送予定
■権利表記
(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム
※複数回注文でも【20個まで】全国一律手数料660円(税込) で配送いたします。
※注文状況によってお届け目安が前後する場合があります。
※本商品の販売は予告なく内容の変更や、販売期間の終了・延長・再販売をする場合があります。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。
※当選確率は企画全体の当選確率を表記しており、必ずしも購入個数と当選確率が伴うものではありません。
＜グッズ一覧＞
S賞：選べるBIGタペストリー（全4種）
描き下ろしイラストを存分に堪能できるBIGタペストリーです。
当たった方は、好きな絵柄をお選びいただけます。
＜サイズ＞H1700mm×W550mm程度
A賞：タンブラーグラス（全4種）
冷たい飲み物を注いで、ブレイクタイムのおともにぴったりなタンブラーグラスです。
＜サイズ＞口径76mm程度 H150mm程度 容量：415ml
B賞：BIGアクリルスタンド（全4種）
約20cmと大きめサイズのアクリルスタンドです。
お部屋に飾ったり、持ち運んだりしてお楽しみください。
＜サイズ＞H200mm程度
C賞：アクリルコースター（ボールチェーン付き）（全8種）
ボールチェーンの付いたアクリルコースターです。
そのままコースターにも、キーホルダーにもお好みでお使いいただけます。
＜サイズ＞75mm程度
D賞：BIG缶バッジ（全8種）
机に飾ってよし、バッグに付けてよしのBIGサイズの缶バッジです。
＜サイズ＞φ76mm程度
E賞：クリアカード＆ブロマイド（全8種）
クリアカードとブロマイドをセットに！
一緒に撮影したり、スマホカバーの裏に入れたりしてお使いください！
＜サイズ＞クリアカード：90×55mm程度 ブロマイド：L判
＜期間別15連セット特典：BIGアクリルスタンド（表情差分）＞
15連セットご購入につき、下記期間に応じた特典をもれなく1つプレゼント！
特典の絵柄は、期間によって異なります。
＜サイズ＞H200mm程度
【特典スケジュール】
6月24日（水）～7月1日（水）…九條都
7月1日（水）～7月8日（水）…新海天
7月8日（水）～7月15日（水）…香坂春風
7月15日（水）～7月21日（火）…結城希亜
※特典は16時に切り替わります
【Ｘフォロー＆RPキャンペーン開催中！】
「マジゲット / マジくじオンライン」アカウント(https://x.com/maji_get)をフォロー＆対象ポストをリポストすると、抽選で3名様に「E賞 クリアカード＆ブロマイド コンプリートセット」をプレゼントいたします。
※賞品の当選はXのDMでご連絡いたします。
※発送は通常賞品と同時を予定しております。
■キャンペーン期間
2026年6月24日（水）12:00 ～ 2026年7月21日（火）16:00
■対象アカウント
マジゲット / マジくじオンライン(@maji_get)
https://x.com/maji_get
■権利表記
(C)クリアレーヴ・マーベラス・グッドスマイルフィルム
■会社概要
会社名： 株式会社MAGES.（メージス）
所在地：〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト6階
代表取締役社長：浅田誠
設立 2006年7月
URL https://mages.co.jp