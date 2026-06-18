清春、2026年全国ツアー『余る程に楽園』後編スケジュール解禁20年振りとなる秋田、山形、徳島など地方を巡る14公演！

株式会社HEEK

1994年のデビュー以来、独自の美学と楽曲、メッセージ性で日本のロックシーンを牽引し、今なおカリスマとして絶大な支持を集めるミュージシャン「清春」のマネジメントを行う株式会社HEEKは、アーティスト・清春が開催中のツアー『余る程に楽園』における2026年8月以降の14公演、ならびに『all time songs library』の公演スケジュールを発表いたしました。

デビュー30周年記念での黒夢再始動と並行し、昨年から今年にかけては約100公演という驚異的なスケジュールでツアーを敢行している清春。2026年の新たな幕開けとしてスタートしたツアー『余る程に楽園』では、2月から6月にかけて18公演を開催いたしました。

この度、全国各地を巡る本ツアーのさらなる展開として8月から12月にかけての後編スケジュールを発表いたしました。今回発表された日程では、自身のキャリアの節目を見据え、日本各地の会場を中心に巡っていきます。場所によっては10年～20年以上の歳月を経てようやく実現する会場も多く、なかでも秋田公演は過去の活動を含めても実に約24年ぶり、ソロとしては初開催のステージとなります。各地への深い思い入れとともに、清春の“現在地とビジョン”を提示する貴重なツアーが幕を開けます。

さらに、12月19日（土）京都劇場、および2027年1月31日（日）EX THEATER ROPPONGIでは、自身の音楽の軌跡をたどる『all time songs library』の追加公演を開催いたします。

従来のファンの方はもちろん、初めて清春のライブに触れる方にとっても、その圧倒的な想像力と表現力を存分に体感できる機会です。ますます加速する清春の熱いステージを、ぜひ会場でご体感ください。

■公演情報

清春 TOUR 天使の詩2026『余る程に楽園』

8月1日(土) 新宿ReNY

8月2日(日) 新宿ReNY

8月8日(土) 秋田CLUBSWINDLE

8月9日(日) 青森Quarter

8月21日(金) 代官山UNiT

9月16日(水) BLAZE GOTANDA

10月10日(土) 高松DIME

10月11日(日) 徳島club GRINDHOUSE

11月21日(土) 郡山HIPSHOT JAPAN

11月22日(日) 山形SESSION

12月29日(火) 水戸LIGHTHOUSE

12月30日(水) 水戸LIGHTHOUSE



『all time songs library』

2026年12月19日(土) 京都劇場

2027年1月31日(日) EX THEATER ROPPONGI

■チケット情報

ローソンチケットにて販売中

・受付URL：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=375932

※お支払い方法やチケット引き取り方法は受付ページにてご確認下さい。

※一部、既に販売を終了している公演がございます。最新の状況は受付ページをご確認ください。

■清春

1994年にロックバンド「黒夢」のボーカリストとしてメジャーデビューし、独自のビジュアルと音楽性で90年代の音楽シーンを席巻。1999年には「SADS」を結成、ドラマ主題歌『忘却の空』が大ヒットを記録するなど、時代を象徴する数々の金字塔を打ち立てる。 2003年からはソロ活動を本格化。デビュー30周年を超えた現在も、年間を通じた精力的なライブ活動を行い、その圧倒的なパフォーマンスと歌声は進化を止めない。 ビジネス面では、自身のアパレルブランドのディレクションや空間プロデュースなどに携わった経歴もあり、独自の美学を貫くファッションリーダーとしても絶大な支持を誇る。2026年、YouTubeチャンネル開設や異業種コラボなど、ロックミュージシャンの枠を超えた新たな表現領域を開拓し続けている。

・清春公式サイト「KIYOHARU」：https://kiyoharu.tokyo/

■会社概要

・会社名：株式会社HEEK

・代表者：代表取締役 下大薗 豊

・所在地：東京都新宿区新宿２丁目２-４-４Ａ

・事業内容：音楽制作、アーティストマネジメント、コンサート制作