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【西南学院大学】6月29日(月)「音楽と国際法−日本における戦争の傷跡」講演会開催のご案内
西南学院大学では、6月29日（月）「音楽と国際法−日本における戦争の傷跡」と題した講演会を開催いたします。
つきまして、取材いただける場合は、6月26日（金）15:00までに会社名、取材人数および代表者氏名を下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
本イベントは2026年度西南学院大学学部横断プログラムの一環であり、「音楽は人道の砦となり、時に暴力の道具になる」という視点から講演を行う。
講演では、特攻隊や沖縄戦、原爆などを題材に、日本における戦争の傷跡について学ぶとともに、「トランペットとピアノの二刀流音楽家」である飯野千春氏（NPO法人Music Dream Creation）と「西南ピアノ会」による生演奏を交えながら、平和を願う音楽の感性と国際法の理性を響き合わせる。
本イベントは、学部を超えた「総合知」で人道支援と平和構築を実践するプロジェクト「共感共苦（コンパッション）の平和学」の一環であり、このプロジェクトの目的は、学生がニュースの向こう側の悲劇に対し、無力感を「他者への共感」と「具体的な連帯」へと昇華させることである
◎音楽と国際法−日本における戦争の傷跡
日 時：2026年6月29日（月）18:00〜20:00
会 場：西南コミュニティセンターホール
対 象：本学学生、教職員、一般
入場料：無料（事前申込制）
応募方法：フォーム申込（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87KaK1jrE0_1jJyaK3-r8R44yeCC6GzuK8QCL7kzS7R02CQ/viewform）
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
つきまして、取材いただける場合は、6月26日（金）15:00までに会社名、取材人数および代表者氏名を下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
本イベントは2026年度西南学院大学学部横断プログラムの一環であり、「音楽は人道の砦となり、時に暴力の道具になる」という視点から講演を行う。
本イベントは、学部を超えた「総合知」で人道支援と平和構築を実践するプロジェクト「共感共苦（コンパッション）の平和学」の一環であり、このプロジェクトの目的は、学生がニュースの向こう側の悲劇に対し、無力感を「他者への共感」と「具体的な連帯」へと昇華させることである
◎音楽と国際法−日本における戦争の傷跡
日 時：2026年6月29日（月）18:00〜20:00
会 場：西南コミュニティセンターホール
対 象：本学学生、教職員、一般
入場料：無料（事前申込制）
応募方法：フォーム申込（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc87KaK1jrE0_1jJyaK3-r8R44yeCC6GzuK8QCL7kzS7R02CQ/viewform）
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/