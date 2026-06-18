創薬シーズを、患者に届く事業へ。株式会社Create BioVenturesを設立

株式会社Create BioVentures株式会社Create BioVentures 設立

株式会社Create BioVentures（本社：東京都新宿区、代表取締役：小澤 郷司）は、2026年6月11日に設立されました。

Create BioVenturesは、大学・研究機関から生まれる新薬の出発点となる研究成果、すなわち創薬シーズを見極め、磨き、製薬企業・投資家・経営人材とつなぐことで、患者に届く創薬スタートアップの創出を目指します。

あわせて、当社の事業内容、支援内容、アカデミア・製薬企業・投資家・経営人材の皆さまとの連携の考え方を紹介するコーポレートサイトを公開しました。

Website：https://createbioventures.co.jp/

LinkedIn公式ページ：https://www.linkedin.com/company/createbioventures/

設立の背景

日本の大学や研究機関には、論文、特許、疾患メカニズムなど、新しい薬の出発点となり得る優れた科学的資産が数多く蓄積されています。

一方で、研究成果を薬として患者に届けるには、科学的な価値だけでなく、開発方針、知的財産、非臨床・臨床開発、製造・品質、資金、人材、製薬企業との連携などを一体で設計する必要があります。

近年、ドラッグラグ・ドラッグロスや開発パイプライン不足が課題として指摘される中、製薬企業は世界中の創薬スタートアップや研究シーズの探索・導入を進めています。一方で、日本のアカデミアにも有望な創薬シーズは存在しているものの、研究室の中にとどまり、事業化に向けた次の段階へ進みにくいケースがあります。

Create BioVenturesは、アカデミア発の創薬シーズを見極め、磨き、製薬企業・投資家・経営人材・専門家とつなぐことで、研究成果を患者に届く事業へ育てるために設立されました。

私たちは、産業界に蓄積された医薬品開発、薬事、事業開発、組織づくりの知見を、より早い段階の創薬シーズに還流させることで、患者に新しい治療選択肢が届く可能性を高めていきます。

Create BioVenturesのPurpose

より早く、より多くの新薬を、より多くの患者へ。

優れた研究成果が、患者に届く薬へと育つまでには、科学、開発、知的財産、資金、人材、製薬企業との連携を一体で設計する必要があります。Create BioVenturesは、その橋渡しを担い、研究成果が患者へ届く可能性を高めます。

Create BioVenturesのVision

アカデミア発創薬スタートアップが継続的に生まれる社会へ。

大学・研究機関の研究成果を起点に、製薬企業、投資家、経営人材、専門家が連携し、患者に新しい治療選択肢を届ける創薬スタートアップが継続的に生まれるエコシステムを目指します。

Create BioVenturesのMission

研究成果を見極め、磨き、つなぎ、事業へ育てる。

Create BioVenturesは、創薬シーズの棚卸し、事業化可能性の整理、開発方針の設計、製薬企業・投資家・経営人材との接続、スタートアップ化の検討まで、一貫して支援します。

支援内容

Create BioVenturesの支援プロセス

Create BioVenturesは、創薬シーズの事業化可能性を整理し、開発・知的財産・資金・人材・提携の論点をつなぎ、創薬スタートアップの創出と成長に向けた事業設計を支援します。

1. 見極める

大学・研究機関の有望な研究成果を、事業化の視点で見つけ出し、評価します。

主な支援内容：

・創薬シーズの棚卸し

・研究内容の整理

・疾患・対象患者の仮説整理

・既存治療・競合環境の初期確認

・事業化可能性の初期評価

2. 磨く

目指す薬の姿と開発方針、知的財産、強みを、医薬品開発の視点で整えます。

主な支援内容：

・目指す薬の姿と開発方針の整理

・必要な追加データの整理

・知的財産の論点整理

・非臨床・臨床開発上の課題整理

・製造・品質に関する初期論点整理

・事業性評価

3. つなぐ

製薬企業、投資家、金融機関、経営人材、専門家を、案件の状況に応じてつなぎます。

主な支援内容：

・製薬企業との初期面談設計

・投資家・金融機関との接続

・経営人材・専門家との接続

・事業開発・提携の論点整理

・共同育成の可能性検討

4. 育てる

会社化・資金調達・提携・導出、将来のExitも見据えた道筋を設計します。

主な支援内容：

・スタートアップ化の可能性評価

・事業計画の初期設計

・資金調達戦略

・提携戦略

・将来の事業展開の仮説整理

連携を検討する皆さまへ

Create BioVenturesは、アカデミア発の創薬シーズを事業化へ進めるために、大学・研究機関、製薬企業、投資家、金融機関、経営人材、専門家との連携を重視しています。

大学・研究機関、研究者、産学連携部門、技術移転部門の皆さまへ

研究成果を薬として患者へ届けるために必要な論点を整理し、事業化の道筋を共に描きます。どの疾患・患者を対象にすべきか判断しにくい、製薬企業に何を伝えるべきか分からない、追加で必要なデータが分からない、研究成果を会社化すべきか判断できない、といった段階からご相談いただけます。会社化は前提ではありません。事業化の選択肢を整理する段階からご相談いただけます。

製薬企業の皆さまへ

アカデミア発の初期シーズへの接点、研究内容の初期整理、面談設計、共同育成の可能性検討、将来の提携候補になり得る早期シーズへの接点形成を支援します。

Create BioVenturesは、製薬企業に蓄積された医薬品開発、薬事、事業開発、製造・品質、人材育成の知見を、より早い段階の創薬シーズに活かす共創の場を設計します。製薬企業にとっては、社内人材の実践的な育成・活用の機会にもつながります。

投資家・金融機関の皆さまへ

創薬シーズの事業化論点、開発課題、資金需要、スタートアップ化の可能性を整理し、会社化後の資金調達に向けた連携の可能性を検討します。

経営人材・専門家の皆さまへ

有望な研究成果をもとに立ち上がる創薬スタートアップと、経営人材・専門家をつなぎます。また、案件の状況に応じて、薬事、知的財産、非臨床、臨床開発、製造・品質、事業開発、資金調達、法務・契約など、各分野の専門家とも連携します。

代表取締役 小澤郷司 コメント

私はこれまで、製薬企業での医薬品開発、欧米の創薬スタートアップの日本・アジア進出支援、リアルワールドデータを活用した医薬品開発基盤の構築、新興製薬企業の立ち上げ・経営参画に携わってきました。

欧米の創薬スタートアップを支援していた時期には、限られた資金と時間の中で、事業性評価、薬事・開発戦略の立案、臨床開発の実行を通じて、患者さんに薬を届けるまでの道筋を少しでも短くすることに取り組みました。それでも、開発にはなお数年単位の時間がかかります。その間にも、希少疾患やがんなどの患者さんの状態が悪化していく現実を目の当たりにしてきました。

「より早く、より多くの新薬を、より多くの患者へ届けるには、何が必要なのか。」

その問いに向き合う中で、リアルワールドデータの薬事利用基盤の構築や、海外新興製薬企業における日本・韓国事業の立ち上げ、開発品・上市品のライセンス、薬事・開発、事業化に取り組んできました。

そして今、ドラッグラグ・ドラッグロスや開発パイプライン不足が課題となる中で、日本のアカデミアに眠る創薬シーズを、もっと早い段階から見極め、磨き、必要な人材・資本・知見とつなぐ仕組みが必要だと考えています。

Create BioVenturesは、アカデミア発の創薬シーズを患者に届く事業へ育てるための会社です。研究者、大学・研究機関、製薬企業、投資家、経営人材、専門家の皆さまと共に、新しい創薬エコシステムをつくってまいります。

株式会社Create BioVentures

代表取締役 小澤 郷司

株式会社Create BioVentures 代表取締役 小澤 郷司

代表者プロフィール

小澤 郷司（おざわ ごおし）

株式会社Create BioVentures 代表取締役

東京工業大学大学院生命理工学研究科修了。ノバルティスファーマにて12年間、医薬品開発、組織改革・業務改善に従事し、複数製品の上市を経験。その後、新薬開発を支援するコンサルティング会社にて、主に欧米のバイオベンチャーを含む創薬スタートアップ・中小製薬企業の日本・アジア進出を支援し、希少疾患領域を含む30件超の医薬品開発・事業化プロジェクトに携わる。

リアルワールドデータを活用したヘルスケア事業開発、新規事業開発を経て、近年はシンガポール拠点の新興製薬企業で日本法人代表取締役社長を、別の新興製薬企業でVP（日本・韓国担当）を務め、上市品・開発品のライセンス、事業開発、薬事・開発、組織づくりを推進。

医薬品開発、事業開発、新興製薬企業の立ち上げ・経営参画を通じて培った実務知と業界ネットワークを活かし、アカデミア発創薬シーズを患者に届く事業へとつなぐことを目指す。

コーポレートサイトについて

Create BioVenturesは、会社設立にあわせてコーポレートサイトを公開しました。本サイトでは、当社の事業内容、支援内容、アカデミア・製薬企業・投資家・経営人材の皆さまとの連携の考え方、会社概要、お問い合わせ先などを掲載しています。

Website：https://createbioventures.co.jp/

LinkedIn公式ページ：https://www.linkedin.com/company/createbioventures/

LinkedIn公式ページでは、当社の活動やお知らせを発信していきます。

お問い合わせフォームでは、以下の種別からご相談いただけます。

・アカデミア・研究機関からのご相談

・製薬企業・事業会社からのご相談

・VC・投資家からのご相談

・メディア・取材に関するお問い合わせ

・その他

なお、初回のお問い合わせフォームには、未公開の研究情報、発明内容、個人情報、その他の機密情報は記載しないでください。必要に応じて、秘密保持契約締結後に詳細を確認します。

会社概要

商号：株式会社Create BioVentures

英文商号：Create BioVentures Inc.

設立：2026年6月11日

代表者：代表取締役 小澤 郷司

本店所在地：〒160-0011 東京都新宿区若葉2-5-5

事業内容：創薬シーズの事業化支援、創薬スタートアップ創出支援、製薬企業・投資家・経営人材との連携支援、その他これらに関連する事業

Website：https://createbioventures.co.jp/

LinkedIn公式ページ：https://www.linkedin.com/company/createbioventures/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Create BioVentures

お問い合わせフォーム：https://createbioventures.co.jp/contact/

Website：https://createbioventures.co.jp/

LinkedIn公式ページ：https://www.linkedin.com/company/createbioventures/