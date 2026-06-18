越境販売事業を展開する株式会社JP.Company(代表取締役：荒木 淳平、本社：東京都江戸川区)では、米国向けライブコマースで中古ブランド品の販売が大きく拡大しています。





米国顧客からの取引件数は前年同期比2.6倍となり、越境ライブオークションからの取引も伸長しています。









【偽物が少なく新品に近い日本の中古品が海外で人気】

海外では物価が上がっていることもあり、新品だけでなく、状態の良い中古品やリユース品を選ぶ人が増えています。とくに中古品市場では、「安く買える」という理由だけでなく、「環境にやさしい買い物をしたい」「世界に一つしかない商品を楽しみたい」と考える人も増えています。そのため、中古品に対する抵抗感は世界的に少なくなっています。





実際に海外では、お金を節約したいという理由や環境への関心の高まりを背景に、中古品を売買する市場が大きく成長しています。その中で日本の中古品は、商品の状態が良く、品質が高くて信頼できることから、海外の消費者から注目されています。





また、アメリカでは、動画やライブ配信を見ながら商品を購入するソーシャルコマースが急速に広がっています。中でもTikTok Shopは人気が高く、2025年のアメリカ国内での売上は約158億ドルに達すると予測されています。ソーシャルコマースは、今後さらに大きな市場になると期待されています。

出典：イーベイ・ジャパン「2024年 年間越境ECレポート」









【米国向けの取引が前年同期比2.6倍に増加、ライブオークションの需要も拡大】

そんな中、当社がeBayで展開しているショップである「MONOSHARE」のライブコマースにおいて、米国顧客からの取引件数が前年と比べて2.6倍に拡大しました。TikTok Shop上で開催しているライブオークションも好調に推移しており、取引件数はサービス開始時と比較して大幅に増加しています。





ライブ配信を通じた購入は、通常のECサイトでの購入と比べて購入単価が約1.8倍となる傾向が見られています。とくにルイ・ヴィトンやグッチをはじめとするラグジュアリーブランドのバッグ、時計、ジュエリー、アパレルなどの取引が好調に推移しています。





利用者の中心は30～40代の富裕層やブランド愛好家です。利用者からは、「日本人販売者から直接商品の説明を受けられるため信頼できる」といった声が多く寄せられています。









【越境ライブコマース「MONOSHARE」の概要】

MONOSHAREは、世界最大級のマーケットプレイスeBayにおいて殿堂入りセラーに認定されています。また、3年以上前から越境ライブコマースに取り組み、米国を中心とした海外顧客に向けて販売実績を積み重ねてきました。





ライブ配信での商品説明、真贋・状態への信頼づくり、海外ユーザーへの販売対応、オークション形式での価格形成に強みを持っています。今回のTikTok Shopライブオークションと委託販売事業では、これまで培ってきた越境ライブコマースの知見を活かし、日本国内における新しいリユース品販売モデルの構築を目指します。





殿堂入りセラーに認定





【今後の展開】

今後は、TikTok Shopでのライブオークション開催を拡大するとともに、委託販売商品の募集を強化します。米国向け越境ライブオークション、eBayでの海外販売、TikTok Shopでの国内販売を組み合わせ、リユース品の価値を最大化する販売モデルを構築してまいります。





また、ブランド品・時計・ジュエリー・アパレルなど、日本国内に眠る良質な中古品を国内外の購入希望者へ届けることで、「Used in Japan」の価値をさらに広げてまいります。









【会社概要】

社名 ： 株式会社JP.Company(MONOSHARE 運営)

設立 ： 2009年

代表者 ： 代表取締役 荒木 淳平

所在地 ： 東京都江戸川区南小岩6丁目30-10 デンキランド小岩ビル2F/3F

資本金 ： 5,000万円

事業内容 ： ブランド品の越境ECおよび国内卸売、TikTokライブコマース、

SaaS開発

古物商許可： 東京都公安委員会 第307780906539号

URL ： https://www.monoshare.jp/