東京都渋谷区でロゴマーク・ブランディング事業を展開する株式会社ビズアップ(代表取締役：津久井 将信)では、AIで一度作成したロゴのデザイン再依頼が急増しています。





手軽に生成できるAI画像が普及する一方で、商用利用時の著作権や商標登録の所在が曖昧なことへの法務的危機感が高まっています。結果として、「企業理念を意図的に反映させ、権利関係がクリアなロゴ」をプロのデザイナーに求め直す企業が4カ月で前年実績の3倍超に増加しました。









【生成AI時代に問われる“権利の安全性”】

政府によるAIガイドライン整備が進む中、生成AIの業務利用は急速に拡大しています。一方で、AI生成物を巡る著作権や商標権の扱いについては、依然として法的論点が整理途上であり、国内外で議論や訴訟が続いています。企業コンプライアンスの観点から、生成AIの出力物をそのまま商用ロゴとして使用することに対し、権利侵害リスクやブランド保護上の懸念を抱く企業も増えています。





AI生成におけるデザイン・著作権侵害の不安





【ロゴのリニューアル依頼が前年比3倍に増加】

そんな中、当社における「AIで自作したロゴの再依頼」は急伸し、4カ月で前年実績の3倍超に増加しています。中でもスタートアップ企業やリブランディングを検討している地方の中小企業からの依頼も増えています。





顧客からは「AIでそれらしいロゴはできたが、著作権がはっきりせず商標登録できるか不安でプロに依頼した」「手軽さよりも、デザイナーが自社の企業理念をヒアリングし、明確な意図を持ってデザインに落とし込むプロセスにこそ意味があると気づいた」といった声が寄せられています。









【サービスの詳細】

株式会社ビズアップのロゴ制作サービスは、企業の事業内容や理念、顧客層などをヒアリングしたうえで、ロゴ専門デザイナーがデザイン案を提案するサービスです。

デザインを見てから購入を検討できる無料提案の仕組みを採用しており、料金は107,800円(税込)～。商標調査や著作権譲渡、ガイドライン作成にも対応しています。





ロゴ制作に加え、名刺や封筒などのデザイン制作も行っており、開業時やリブランディング時のブランド表現を一貫して整えることができます。

AIで簡単にロゴを作れる時代だからこそ、企業らしさや長期利用を前提に、人の手で調整されたデザインの価値が見直されています。





ロゴ3案無料提案





【今後の展開】

AI技術のさらなる進化により、デザイン業界における「自動生成」と「プロによる完全オリジナルの担保」の二極化は、今後さらに加速すると予測されます。当社はこうした業界動向と企業の知的財産リスク回避の需要を受け、顧客がより安心してロゴを商用展開できるよう、「著作権譲渡」の有料オプションを明確化し、サポートを強化していく方針です。今後も法的な安全性が担保され、企業のブランド価値を高めるロゴ作成を提供し続けてまいります。





本件に関するより詳しい内容をご希望でしたら、当社ではマスコミの方の取材お申し込みを随時受け付けておりますので、ぜひお問い合わせください。









■問い合わせ先

担当者名 ： マーケティング担当 井上 岬亮

電話番号 ： 03-5738-8265

メールアドレス： info@biz-up.biz









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ビズアップ

設立 ： 2006年9月26日

代表者 ： 代表取締役 津久井 将信

所在地 ： 〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-21-7 ART-1ビル2F

事業内容： ロゴマークに特化したデザイン業務、その他デザイン業務

URL ： https://www.biz-up.biz/