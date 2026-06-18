【ステーキのどん】明日から肉マシ！父の日特別企画「肉マシ祭り！！」6月19日（金）開催！リブロインステーキ・激アツステーキを50g増量！

株式会社アークミール

家族みんなで囲む、父の日のごちそうはいかがでしょうか。「お父さん、いつもありがとう」の気持ちを、ステーキにのせて。ステーキのどんで特別なキャンペーンをご用意いたしました。

株式会社アークミール（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役社長：柳 先）が運営するステーキレストラン「ステーキのどん」では、2026年6月19日（金）より全62店舗にて父の日特別企画「肉マシ祭り！！」を開催します。

キャンペーン期間中は、ジューシーでやわらかな食感が好評の「リブロインステーキ」と、アツアツの鉄板と特製醤油ソースが食欲をそそる、噛むほどに旨みと食べ応えを楽しめる「激アツステーキ」を50g増量いたします。

ご注文の際は、タブレットのクーポン画面に対象ステーキのクーポン番号をご入力いただくと、お値段そのまま50g増量でご提供いたします。お肉も感謝も、父の日はちょっとマシマシで。

今年の父の日は、「ステーキのどん」で心もお腹も満たされるひとときを。

【対象メニュー】

・リブロインステーキ 230g → 280g

3,980円（税込4,378円）

・激アツステーキ 180g → 230g

2,290円（税込2,519円）

・激アツステーキ 280ｇ→330ｇ

2,990円（税込3,289円）

※いずれもライス・パン・スープバー付き（すべておかわり自由！）

“プハーッ！！夏” 生ビール（小）のお値段そのまま ホタテ3粒付き！クーポンも配信中！

6月15日(月)～6月30日(火)の期間、「ちょい飲みホタテクーポン」も配信中です。

期間中に表示のクーポン画像をご提示いただくと、生ビール（小）のお値段そのままで、「ホタテグリル3粒」をお付けいたします。

グリルしたホタテにバターをのせて、アツアツ鉄板でご提供いたします。テーブルにある、ステーキのどん自慢のにんにく風味が効いた「醤油ソース」をかけてお召し上がりください。

香ばしい味わいがビールと相性抜群の、この時期にぴったりな“ちょい飲み”メニューです。

ぜひこの機会に、「ステーキのどん」で、期間限定のお得なメニューで父の日のプチ贅沢メニューをお楽しみください。

【利用方法】

クーポン画像を従業員へご提示ください。対面にてご注文を承ります。

※二十歳以上の方からの提示画面、1つにつき1回ご利用いただけます。

※おひとり様、1来店につき1回限りご利用いただけます。

※メインメニューご注文の方を対象とさせていただいております。

【父の日特別企画「肉マシ祭り！！」キャンペーン概要】

■期間：2026年6月19日(金)～6月22日(月)

■対象店舗：「ステーキのどん」全62店舗

■クーポン利用方法：タブレットのクーポン画面に、クーポン番号をご入力

※グループ全員に適用／期間中は何度でも使えます

■キャンペーン詳細

URL：https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=1001

【“プハーッ！！夏” 生ビール（小）のお値段そのまま ホタテ3粒付き！クーポン配信】

■配信開始日：2026年6月15日（月）

■対象店舗：「ステーキのどん」全62店舗

■クーポン利用可能期間：2026年6月15日（月）～6月30日（火）

■キャンペーン詳細

URL：https://www.steak-don.jp/news_detail.html?num=1002

【会社概要】会社名： 株式会社アークミール

所在地： 埼玉県さいたま市中央区上落合２-３-５アルーサB館4階

代表者： 代表取締役社長 柳 先

設立： 1970年7月1日

URL： https://www.arcmeal.co.jp

事業内容： ステーキを中心とする料理及び飲料の加工・調理・提供

株式会社アークミールは「ステーキのどん」「しゃぶしゃぶ すき焼 どん亭」「ステーキハウス フォルクス」などを運営しております。今後も食を通じて、世界の架け橋になれるように取り組んでまいります。