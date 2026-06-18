“おいしい”“ワクワク”“ハッピー”をお届けするライフコーポレーションは、これからの未来を担う子どもたちに向けて、食育・環境に関する出前授業や店舗でのイベントを積極的に実施しています。 出前授業は、近年特に問題視されている食品ロスや地球温暖化をテーマとした環境学習や、食べ物の働きとバランスの良い食事について学ぶ食育授業を中心に実施しており、2025年度は150件・9,934名にご参加いただきました。また、店舗のイートインスペースを活用した地域イベントでは、お取引先様のご協力のもと、52件・3,340名にご参加いただきました。

さらに、「持続可能で豊かな社会の実現」に向け、パッケージの破損等により販売できなくなったものの、賞味期限内でお召し上がりいただける食品や生活用品を子ども食堂等へ寄贈する活動にも取り組んでいます。2025年度までに首都圏31店舗・近畿圏64店舗および各センターで支援を実施しています。

地域の子どもたちが健康的で生き生きと生活し、環境への意識が高まることにより、持続可能で豊かな社会が実現されると考え、今後も地域社会への貢献活動を拡大し、持続可能で豊かな社会の実現に貢献してまいります。

『ライフらしさ』宣言！

株式会社ライフコーポレーションは、当社が目指す姿を『ライフらしさ』宣言！と明文化いたしました。お客様にとっても従業員にとっても『私の生活に欠かせない存在』『私のお店』になりたいという想いと意志が込められています。