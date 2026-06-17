スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜魔晶石100個プレゼントは6/24(水)まで！＞
株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/6/17(水)に「ジョブ別 四神＆聖猫の魔神器確率アップスペシャルガチャ」の販売、および「火の粉を払え！エスコートプリンセス」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。
■アニメ「ULTRAMAN」コラボは6/24(水)まで！
ストーリークエスト1話をクリアすることで、スペシウム光線を撃てる限定武器アバターが手に入ります。
さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！
ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！
[コラボクエスト 期間] 2026/6/23(火)23:59まで
[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/6/24(水)メンテナンスまで
■スーツを装着せよ！「コラボ限定ガチャ」販売中！
「ULTRAMAN」と「SEVEN」のスーツをモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！
200回目以降のボーナスプレゼントでは、部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！
期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪
[期間] 2026/6/24(水)10:59まで
コラボ特設サイトはこちら
https://sp.mmo-logres.com/event/2606-ultraman-collabo/
■「ジョブ別 四神＆聖猫の魔神器確率アップスペシャルガチャ」販売中！
2つの期間限定武器「四神」と「聖猫の魔神器」が確率アップ！
デスペラード/剣姫/古代機鋼兵/リーフのジョブ別ガチャで、強力な期間限定武器を手に入れよう！
[期間] 2026/6/24(水)10:59まで
■「火の粉を払え！エスコートプリンセス」開催中！
イベントで遊んで限定アバター「フェアリープリンス」「フェアリープリンセス」シリーズをGETしよう！
時限クエストでドロップする限定頭装備2種は、メイン装備に応じて最大HPが上昇する効果付き♪
[期間] 2026/6/29(月)23:59まで
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要
それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。
王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。
そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――
『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。
オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。
全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。
好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。
■App Store
https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925
■Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres
■AndApp
https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings
●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト
https://sp.mmo-logres.com/
＜スペック＞
■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神
■ジャンル：本格MMORPG
■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp
■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.