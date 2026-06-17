スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜魔晶石100個プレゼントは6/24(水)まで！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2026/6/17(水)に「ジョブ別 四神＆聖猫の魔神器確率アップスペシャルガチャ」の販売、および「火の粉を払え！エスコートプリンセス」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■アニメ「ULTRAMAN」コラボは6/24(水)まで！

ストーリークエスト1話をクリアすることで、スペシウム光線を撃てる限定武器アバターが手に入ります。

さらにコラボ開催を記念して、ログインで魔晶石100個プレゼント！

ぜひログレス王国に遊びに来てくださいね！

[コラボクエスト 期間] 2026/6/23(火)23:59まで

[魔晶石100個プレゼント 期間] 2026/6/24(水)メンテナンスまで

■スーツを装着せよ！「コラボ限定ガチャ」販売中！

「ULTRAMAN」と「SEVEN」のスーツをモチーフにしたコラボ限定防具＆アクセサリーを手に入れよう！

200回目以降のボーナスプレゼントでは、部位を選択して交換できるコラボ装備チケットが合計5枚もらえる！

期間限定武器「茶々丸」もラインナップしている特別なガチャをお見逃しなく♪

[期間] 2026/6/24(水)10:59まで

コラボ特設サイトはこちら

https://sp.mmo-logres.com/event/2606-ultraman-collabo/

■「ジョブ別 四神＆聖猫の魔神器確率アップスペシャルガチャ」販売中！

2つの期間限定武器「四神」と「聖猫の魔神器」が確率アップ！

デスペラード/剣姫/古代機鋼兵/リーフのジョブ別ガチャで、強力な期間限定武器を手に入れよう！

[期間] 2026/6/24(水)10:59まで

■「火の粉を払え！エスコートプリンセス」開催中！

イベントで遊んで限定アバター「フェアリープリンス」「フェアリープリンセス」シリーズをGETしよう！

時限クエストでドロップする限定頭装備2種は、メイン装備に応じて最大HPが上昇する効果付き♪

[期間] 2026/6/29(月)23:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres

■AndApp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

＜スペック＞

■タイトル：剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル：本格MMORPG

■対応プラットフォーム：App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記：(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.