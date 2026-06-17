[7/25(土)] 隅田川花火大会2026 特別鑑賞プランのご案内／TOE LIBRARY HOTEL(東京浅草)

TOE LIBRARY過去に開催した隅田川花火大会の鑑賞会の様子(屋上テラス特設席)

ヴィンテージ家具と本に包まれたホテルを運営するTOE LIBRARY(本社：東京都台東区浅草／代表：西尾吉朗)は、2026年7月25日(土)に開催される「令和8年(第49回)隅田川花火大会」を、同施設の屋上や上層階の客室から観賞できる特別プランの予約を6/17(水)より受付開始しました。

【１】実施概要

隅田川花火大会 特別鑑賞プランのご紹介

【日程】

2026年7月25日（土）17:00~21:30

【会場】

TOE LIBRARY HOTEL

東京都台東区浅草7-6-4 TOE浅草

https://maps.app.goo.gl/AVoUi5zPDXgabkAX8

【料金】

お一人様 38,500円(税込)～

※ペア席での販売のみ/全席指定

【参加方法】

●隅田川花火大会 特別鑑賞プラン チケット購入ページ

https://toelibrary-parc.jp/sumidagawa-hanabi-2026

※上記の公式ホームページより参加チケットをご購入頂けます。

【プラン内容】

１.鑑賞席料(全席指定席)

２.ディナーセット

・浅草の銘店の協力による逸品と自家製料理のミックスで構成

(ローストポーク/ピッツア/オムレツ/自家製チーズケーキ等を予定)

３.フリードリンク(飲み放題)

・ソフトドリンク(自家製フルーツジュース等)

・アルコール(ビール/スパークリングワイン/ハイボール等)

など合計で約20種類のドリンクをお楽しみ頂けます

※宿泊代金は含まれません(一部宿泊セット商品あり)

ディナーセットのイメージ自家製フルーツソーダ屋上鑑賞席の様子屋上鑑賞席からの様子

※上記のフード・ドリンク写真は、過去の別イベント開催時の盛り付け例です。当日のディナーセットの内容とは異なります。

【２】イベントの開催に寄せて

都心の夜空を彩る隅田川花火大会を、特別な空間で堪能して頂ける毎年盛況のイベントです。

TOE LIBRARY HOTELにおける特別鑑賞イベントは今年で4回目の開催となります。

2026年の隅田川花火大会についても、TOE LIBRARY HOTELで多くの皆様と一緒に楽しむことができたらと、屋上テラスと上層階の空間に特設の鑑賞席をご用意いたしました。

落ち着いて鑑賞を楽しめる指定席で、ディナーセットやお飲み物と共に、幾千もの鮮やかな花火が立ち昇る光景を、大切な人との思い出の1ページに刻んで頂けたとしたら、嬉しい限りです。

【３】TOE LIBRARYについて

(1)TOE LIBRARYの取組みについて

非日常的な空間や時間の提供を通して、"大切"を想い育む時間や、日常からひととき離れて心を整える憩いの場所をお届けするプロダクト＆サービス・レーベルです。

東京浅草に立地するデザインホテル『TOE LIBRARY HOTEL』および、西浅草エリアのブックカフェ『TOE LIBRARY PARC』を展開しています。

(公式WEBサイト)

https://toelibrary.jp/

(公式Instagram)

●総フォロワー数3.1万人

(@toe_library(https://www.instagram.com/toe_library/)と@toe_library_parc(https://www.instagram.com/toe_library_parc/)の合計)

●TOE LIBRARY HOTEL

ヴィンテージ家具と本に包まれたデザインホテル

https://www.instagram.com/toe_library/

●TOE LIBRARY PARC

「表現の公園」がテーマのブックカフェ＆文化施設

https://www.instagram.com/toe_library_parc/

●宿泊者レビュー(booking. com)

クチコミ383件、クチコミスコア9.8点(10点満点中)

https://www.booking.com/hotel/jp/toe-library.ja.html(https://www.booking.com/hotel/jp/toe-library.ja.html#tab-reviews)

(2)TOE LIBRARY HOTELについて

●客室について

全4室の客室は部屋ごとに異なるテーマとデザインで、ヨーロッパの様々な街を部屋ごとにイメージ。

リビングと寝室を緩やかに区画したゆとりのある空間を、世界中から集めたヴィンテージの家具・雑貨や、アート・インテリア・暮らしを中心とした本や雑誌で包み込み、穏やかな時間を演出しています。

●お客様とプランについて

年間で数百組のゲストを世界各国・日本全国からお迎えし、旅の思い出に彩りを添える役割を果たす事はもちろん、浅草の銘店でテイクアウトした食事を持ち寄って大画面のプロジェクターでお気に入りの映像を楽しみながら、ご家族や友人同士でのお泊まりホームパーティでのご利用も。

誕生日・記念日などのお祝いやプロポーズなどの特別な一日を彩るアニバーサリーでのご利用も多数。花束やケーキ、乾杯のシャンパーニュ、お部屋の装花装飾など、特別な一日を華やかに演出します。

●TOE LIBRARY HOTELの客室写真など

room No.5(Superior Suite)の寝室誕生日や記念日のお祝いに利用するお客様も数多いroom No.5(Superior suite)のリビングルーム1階レセプション。イギリスの民家で使用されていたヴィンテージのドアがシンボルのひとつroom No.7(Superior Double)の客室1階レセプション。気に入った蔵書を客室に持参できるroom No.2(Superior Studio)のリビングルームroom No.3(Superior Apartment)の客室room No.2(Superior Studio)のリビングルームの様子。廊下の奥は寝室room No.3(Superior Apartment)のオブジェ。各部屋にもオーナーセレクトの蔵書をアレンジroom No.5(Superior suite)の寝室からの様子。廊下を抜けた先はリビングルーム共用部の様子。リノベーションならではの手触り感のあるデザイン

(3)TOE LIBRARY PARCについて

東京の西浅草エリアに立地する、合羽橋道具街から徒歩2分のブックカフェ。

ヴィンテージ家具と本に包まれた、築60年の古民家を改装した温もりのある空間で、

パルフェや季節の焼き菓子、自家製のクラシックプリンなどのスイーツや

野菜カレーやピザサンドなどの軽食を、こだわりのドリンクと共に楽しめます。

2階は小さな文化施設として、本やカルチャーにまつわるイベントの開催や、

時間制のラウンジ、スイーツのコースと共に備え付けの文房具を用いて

手紙の執筆を楽しめる『図書喫茶室』など、さまざまな取り組みを行っています。

●TOE LIBRARY PARCの外観や客席

【TOE LIBRARYの概要】

外観(Photo by Nakamura Akira)1Fのカフェカウンター(Photo by Nakamura Akira)1Fの客席/土間エリアはペットの同伴もOK(Photo by Nakamura Akira)1Fの客席/イギリスの教会で使われていたアンティークのベンチ席(Photo by Nakamura Akira)1Fの客席/気に入った蔵書は購入も可能(Photo by Nakamura Akira)2Fの客席(時間制のラウンジスペース)1階の新刊書籍コーナー/エッセイ、詩歌、短編小説を中心に選書2階ではトークイベント等も開催(2026年1月に開催した土門蘭さん×安達茉莉子さんのトークイベント)フードメニュー(ごろごろ野菜のキーマカレー)スイーツメニュー(クラシックプディング)季節のパルフェ(『ショコラミントとカシスのパルフェ』を6月1日～8月2日の期間は提供)

(本社の所在地)

〒111-0032

東京都台東区浅草 7丁目6-４TOE浅草

TOE LIBRARY

(代表)

西尾 吉朗

(電話)

03-6260-9209

(メール)

contact@toe10.me

(設立)

2020年8月

(事業内容)

・宿泊事業

・飲食事業

・小売事業

・宿泊施設の経営支援・事業開発支援・マーケティング支援

・事業開発および商品開発支援

・ブランディング支援

・マーケティング戦略構築・施策支援

(公式WEBサイト)

https://toelibrary.jp/

※記載の情報は全て2026年6月15日時点のものです。