Synology社製NASのキッティング済みモデルをASKB2Bにて販売開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、会員制の法人専用ECサイト「ASKB2B」において、Synology社製NASのキッティング済みモデルの販売を開始いたします。セットアップ済みのNAS完成品を短納期でご提供することで、システム構築工数の削減と早期稼働の実現を支援いたします。

近年、ファイルサーバーやバックアップ用途だけでなく、仮想化基盤や監視カメラ録画、クラウド連携など、多目的なデータ基盤としてNASの活用が拡大しています。一方で、導入時の初期設定やディスク構成設計、RAID設定などのキッティング作業は、システムインテグレーターや情報システム部門にとって大きな負荷となっており、限られた人員で多拠点展開・短納期案件に対応することが難しい状況が生じていました。

このような課題に対し、弊社では、NAS製品の調達から構築サービスまでをワンストップで提供してまいりましたが、このたびASKB2Bにて「キッティング済みモデル」をラインアップすることで、よりスピーディかつシンプルなNAS導入を支援いたします。

キッティング済みモデル一覧はこちら :https://b2b.ask-corp.jp/view/category/synology-kitting法人専用ECサイト「ASKB2B」より見積・ご購入いただけます。

キッティング済みモデルの特長

弊社よりご提供するSynology NASキッティング済みモデルは、法人利用を想定した構成済みモデルとして、導入しやすいラインアップをご用意しています。容量構成や保守内容、各種オプションの有無を選択しながら、ご希望に合ったモデルをお選びいただけます。

HDD装着済みで注文可能

対象NAS本体にHDDを装着した構成でご注文いただけます。用途に応じた容量クラスを選ぶだけで、到着後すぐに初期設定へ進めます。

ベイ数に応じた構成を用意

各NASのベイ数に合わせた容量・ドライブ本数の構成をご用意しています。モデルごとの搭載ドライブや容量構成を一覧で確認しながら選択できます。

RAID構成の指定に対応

ご注文時に、ご希望のRAIDレベルをご指定いただけます。耐障害性や容量効率など、ポリシーに合わせた構成でキッティングを行います。

保守・オプションも選択可能

保守年数やサービス内容、HDD返却不要オプションの有無などを、運用に応じてお選びいただけます。オンサイト対応や長期保守もまとめて検討できます。

※ 保守の詳細につきましてはASKB2Bの規定をご確認ください。

法人専用ECサイト「ASKB2B」から簡単発注

Synology NASキッティング済みモデルは、弊社の法人専用ECサイト「ASKB2B」からお申し込みいただけます。ご利用にはASKB2Bの会員登録（無料）が必要です。ご登録後、製品ページにて法人価格の表示、見積依頼、在庫・納期確認、オンライン発注が可能となります。

製品ラインアップ

Synology DiskStation DS225+ キッティング済みモデル

小規模拠点や少人数チームで、すぐに使えるNASを確保したいお客様向け

- 2ベイタワー型、2.5GbE対応のコンパクトモデル- 小規模ファイルサーバー、スモールオフィス監視、テスト環境に最適- システムの安定性を高めるSynology High Availability- 最大25台までの監視カメラ一括管理が可能- Intel Celeron J4125クアッドコアCPU、2GB DDR4メモリ搭載DS225+の見積やご購入はこちら :https://b2b.ask-corp.jp/view/item/000000000370

Synology DiskStation DS925+ キッティング済みモデル

拡張性とパフォーマンスを両立したNASを短納期で導入したいお客様向け

- 2.5GbEポート×2搭載、高い拡張性とスループットを備えた4ベイタワー型NAS- 部門ファイルサーバー、バックアップ、監視録画、仮想マシンやアプリケーションのデータストアに最適- フェイルオーバー及びLink Aggregationをサポート- 最大40台までの監視カメラ一括管理が可能- AMD Ryzen V1500BクアッドコアCPU、4GB DDR4 ECCメモリ搭載DS925+の見積やご購入はこちら :https://b2b.ask-corp.jp/view/item/000000000371

Synology RackStation RS822RP+ キッティング済みモデル

中小規模オフィスのファイルサーバーやバックアップを、短期間でかつ冗長電源構成で立ち上げたいお客様向け

- 1Uラックマウント型、ギガビットLAN×4のフェイルオーバーに対応、冗長電源により可用性を強化したモデル- 部門ファイル共有、バックアップ、簡易監視録画、遠隔拠点の重要データ保護に最適- システムの安定性を高めるSynology High Availability- 最大40台までの監視カメラ一括管理が可能RS822RP+の見積やご購入はこちら :https://b2b.ask-corp.jp/view/item/000000000372

各モデルは、Synology純正HDD/SSDまたは推奨ストレージを用いたディスク構成やRAID設定など、標準的な利用シーンを想定した形でキッティング済みの完成品として提供されます。搭載ディスク容量や構成など、詳細は各販売ページをご確認ください。

アスクが目指す「ワンストップインフラ支援」の拡充

アスクでは、Synology社製NASの導入・構築・サポートに関する豊富な実績をもとに、設計・構築・データ移行までを含むサービス体系の拡充を進めております。2026年3月より、従来ご提供してきた設置設定サービスに加え、旧製品や他社製品からのデータ移行、多拠点にまたがる冗長化構成、クラウド連携を含むBCP対策など、ITインフラとしてのシステム構築領域までカバーする包括的なSynology NAS構築サービスの提供を開始いたしました。

これにより、既存NASやファイルサーバーからの移行計画策定から実行・検証に至るまでの「データ移行支援」、認証・権限制御や可用性要件を考慮した「エンタープライズ向けシステム構築」、多拠点・クラウドを活用した「BCP・クラウド連携構成」、ランサムウェア対策やイミュータブル設計を含む「高度なバックアップ設計」など、お客様の要件に応じた高度な技術支援を一気通貫でご提供可能となっています。

今後も、こうした構築サービスとASKB2Bで提供するキッティング済みモデルを組み合わせることで、設計・構築・データ移行から、バックアップ、監視カメラ、仮想化など特定用途に最適化したソリューションモデルのラインアップ強化を検討してまいります。これにより、法人・教育機関など、さまざまなお客様のデータ活用・DX推進を支えるインフラ基盤の構築をワンストップでご支援いたします。

NAS構築サービスの詳細はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2026/03/synology-nas-installation-support.html

Synology社 概要

Synologyは「誰にとっても使いやすい」をデザイン哲学に、セキュアで包括的なITソリューションをグローバルに展開しています。世界中の企業のデジタル化を推進しながら、IT管理を簡素化するオールインワンのソリューションを提供しています。ストレージやデータ保護、コラボレーション、監視、ネットワークインフラ向けのソリューションにとどまらず、今後も進化し続けるテクノロジーを革新および採用しながら、新たなソリューションを提供し続けていきます。

URL：https://www.synology.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：下鳥 龍樹

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/