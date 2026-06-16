LANVIN en Bleuより新作のモダンなオーバルモチーフアクセサリーが登場

株式会社ヴァンドームヤマダ

クチュールの精神が息づく上品で繊細なディテールと、大人の女性の遊び心をくすぐるデザイン性の高さにこだわったコレクションを発信するLANVIN en Bleu（ランバン オン ブルー）より、新作アクセサリーが発売です。

定番のオーバルモチーフに切れ目をアクセントにしたモダンなデザインで

表面は白蝶貝、裏面はメタルのリバーシブル仕様。着ける向きによってがらりと印象が変わるので、それぞれ違う雰囲気を楽しむことができます。コードネックレスは長さが自由に調節できるのも魅力。スタイリングや気分に合わせてアレンジでき、

コーディネートをスタイリッシュにまとめてくれる大人にぴったりのアイテムです。

ネックレス 各\25,300 ピアス（イヤリング） \26,400ピアス（イヤリング） \26,400ピアス（イヤリング） \26,400コードネックレス（長さ：約90cm） \25,300コードネックレス（長さ：約90cm） \25,300ネックレス（チェーンの長さ：約45cm） \22,000ネックレス（チェーンの長さ：約45cm）