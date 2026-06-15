【開業】チョイスホテルズブランド100ホテル目「コンフォートホテル千歳」2026年6月15日オープン

株式会社グリーンズ

グローバルブランド「コンフォートホテル」を中心に、60年以上のホテル運営実績を有する株式会社グリーンズ（本社：三重県四日市市、代表取締役社長：村木雄哉、証券コード：6547）は、2026年6月15日(月)、北海道千歳市に「コンフォートホテル千歳」を開業いたしました。

本ホテルの開業により、チョイスホテルズブランドは日本国内において100ホテル目という大きな節目を迎えました。

当ホテルは、JR「千歳」駅西口より徒歩約6分に位置し、新千歳空港へのアクセスに優れています。さらに札幌エリアへも電車で約40分と利便性が高く、道内移動の拠点として便利にご利用いただけます。

また、千歳市内に点在する工業団地や物流拠点へのアクセスも良好であり、ビジネス・観光の双方において高い利便性を備えています。

周辺には、高い透明度で知られる「支笏湖」をはじめ、北海道の大自然の中で体験乗馬や観光馬車など、馬との触れあいが楽しめる「ノーザンホースパーク」、多彩なモータースポーツが体験できる「新千歳モーターランド」など、自然やアクティビティを満喫できる魅力的な観光スポットが点在しています。

■客室について

2階から12階までの客室フロアには、全4タイプ・計142室の客室を用意しております。

・北海道産木材を使用したアートパネルを設置。

・インバウンド対応のユニバーサルコンセントを全室に設置。

・オリジナル快眠枕「チョイス ピロー」を全室に設置。

・サータブランドと共同開発した「チョイスオリジナル7ZONEマットレス」を全室に設置。

■「Comfort Library Cafe（コンフォートライブラリーカフェ）」について

全国52カ所のコンフォートホテルで展開している、宿泊者に無料で利用いただけるオープンスペースです。

・フリードリンクサービス（コーヒー（ブレンド/エスプレッソ/アメリカン）紅茶5種類、アイスティー、レモンウォーター）

・カウンター席やボックス席、ビッグテーブルなどを設置

・フリーWi-Fi、コンセント完備

・プロのブックディレクターがセレクトした、旅を充実させる書籍を300冊以上設置

・無料朝食ビュッフェを提供

・チェックイン前、チェックアウト後も利用可能

■北海道の郷土料理「てっぽう汁」が味わえる無料朝食ビュッフェ

コンフォートホテルでは、無料朝食ビュッフェを提供しています。

「おいしく、しっかり、バランスビュッフェ。」をテーマに、旬の野菜・フルーツを使用した季節のスムージー、日替わりおかずなど、多彩なメニューを用意しています。

当ホテルでは、地産地消メニューとして北海道の郷土料理である「てっぽう汁」を提供しています。北海道産花咲ガニのだしを使用し、風味豊かに仕上げたカニ入り味噌汁です。

■コンフォートホテル千歳 概要

所在地：〒066-0063 北海道千歳市幸町5丁目12-2

ＴＥＬ：0123-27-8411

建 物：地上12階、全142室、全室禁煙

アクセス：JR「千歳」駅西口より徒歩約6分

ＵＲＬ：https://www.choice-hotels.jp/hotel/chitose/

■株式会社グリーンズについて

株式会社グリーンズは、46ヵ国以上7,500軒以上のホテルチェーンのグローバルブランドを擁する「チョイスホテルズブランド」と、60年以上のホテル運営の実績をもつ「オリジナルブランド」とのシナジーで、中間料金帯のグローバルブランドのホテルチェーンで唯一全国展開に成功しています。

「TRY！NEXT JOURNEY ～新たな旅に踏み出そう～」を経営ビジョンに掲げています。

グリーンズグループの2030年CSR宣言

～「環境にも人にも優しいホスピタリティあふれる企業」を目指します～

「地域社会への奉仕と貢献」を企業目的の1つとし、地域に密着した社会貢献活動や事業を通じての環境活動などを行っています。企業の社会的責任を果たし、半世紀以上にわたり培った地域における信頼をさらに盤石なものとすべく今後も真摯にサステナビリティ推進活動に取り組んでまいります。グリーンズグループのマテリアリティ（重点課題）の実現を通して、SDGs（持続可能な開発目標）の実現にも寄与してまいります。

URL：https://kk-greens.jp/

事業内容：ホテル・レストランの経営、その他付帯する業務